Lực lượng vũ trang tỉnh nỗ lực thực hiện "nhiệm vụ kép"

Trong năm 2021 lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP), vừa phát huy vai trò của lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh) luyện tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Theo đó, LLVT tỉnh đã phát động sâu rộng phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ QP, QSĐP. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động của các cấp, các ngành, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào TĐQT đã tập trung duy trì nghiêm kỷ luật, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, đồng thời tập trung khắc phục và làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện. Cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát đối tượng và thực tế chiến đấu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. LLVT tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn… qua đó đã từng bước nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến của các lực lượng cũng như nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu và khả năng xử lý các tình huống trong tác chiến khu vực phòng thủ của LLVT tỉnh. Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Nam Định, huyện Trực Ninh; diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập động viên; diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu, cụm công nghiệp; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cử 8 cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại Quân khu 3; Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các huyện, thành phố đã tham mưu mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 4.080 cán bộ đối tượng 2, 3, 4 và 293 chức việc tôn giáo. Đồng thời LLVT tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho lực lượng thường trực; huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ (tỷ lệ tham gia đạt 98,8%); đảm bảo an toàn tuyệt đối và đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Không chỉ nỗ lực cố gắng vươn lên hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP, LLVT tỉnh còn luôn sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách, xung kích ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ LLVT tập trung cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chống dịch. Đặc biệt từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, tất cả đơn vị thuộc LLVT tỉnh đã nâng cảnh báo về phòng, chống dịch lên mức cao nhất; cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh cùng với đội ngũ y bác sĩ ngành Y tế đã “căng mình” trên tuyến đầu chung tay, góp sức đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn. Theo đó, LLVT tỉnh đã làm tốt công tác vận hành và quản lý các khu cách ly tập trung; huy động lực lượng tham gia các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 và cử lực lượng tham gia hỗ trợ công tác chống dịch tại các tỉnh miền Nam. Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 2 tổ Quân y cơ động phòng, chống dịch, 1 tổ tiêm cơ động, 2 tổ lấy mẫu, vận chuyển và xét nghiệm COVID-19; đã thực hiện xét nghiệm test nhanh cho trên 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các nhiệm vụ; xét nghiệm RT-RCR cho trên 2.800 lượt người. Trong năm vừa qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành khảo sát và thành lập 6 cơ sở cách ly của tỉnh với tổng số 1.904 giường cách ly, trong đó 3 cơ sở cách ly do Bộ CHQS tỉnh quản lý, điều hành, đã thực hiện cách ly tổng số 3.541 công dân trong đó có 2.412 công dân nhập cảnh. Chỉ đạo Ban CHQS 10 huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương thành lập 57 cơ sở cách ly với tổng số 6.551 giường; đã tiếp nhận và cách ly tổng số trên 24.700 công dân; quá trình cách ly thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly. Đồng thời, huy động, tăng cường 561 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các chốt kiểm soát phòng, chống dịch của tỉnh, huyện, xã… Qua đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã đóng góp quan trọng cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, góp phần từng bước kiểm soát tình hình dịch, ổn định đời sống nhân dân.

Với nhiều giải pháp hiệu quả, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo an toàn trong huấn luyện, diễn tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19./.

Bài và ảnh: Thu Thủy