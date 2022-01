Hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Quân đội, Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh

Những năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các lực lượng Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn đoàn kết, gắn bó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thực hành bắn súng SPG-9 đánh địch đổ bộ đường biển trong Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh “NĐ-21”.

Thực hiện quy chế phối hợp, Bộ CHQS, Công an và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, làm cơ sở để chủ động điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia. Các lực lượng đã chủ động phối hợp giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trên các địa bàn chiến lược, khu vực biên giới biển; làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Các lực lượng cũng đã tham mưu UBND tỉnh rà soát đánh giá tình hình hoạt động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ban TVTU ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 20-11-2020 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2021 triển khai tới lực lượng công an chính quy, cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Luật Cư trú sửa đổi năm 2020; sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; tham mưu Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 15-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Trong năm 2021, Bộ CHQS, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ biên giới, tăng cường lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn địa bàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các hoạt động lớn của tỉnh; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các lực lượng Quân sự, Công an và BĐBP đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh “NĐ-21”, huyện Trực Ninh, thành phố Nam Định bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Youngone, Khu công nghiệp Hòa Xá (thành phố Nam Định). Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển quân; chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố tổ chức sơ, khám tuyển sức khỏe triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng luật. Trong hai năm qua, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, ba lực lượng đã phối hợp quản lý, duy trì thực hiện nghiêm các khu cách ly y tế tập trung; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp và tổ chức các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống đại dịch COVID-19; đón, nhận công dân từ các tỉnh phía Nam và vùng có dịch về bảo đảm an toàn. Triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; 66 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, các lực lượng đã phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) tỉnh; chỉ đạo kiện toàn Hội đồng giáo dục QPAN các huyện, thành phố; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Tham mưu cho Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh mở 1 lớp tại tỉnh cho 88 đối tượng 2; 3 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 261 đối tượng 3; hướng dẫn Hội đồng giáo dục QPAN các huyện, thành phố mở 19 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 2.462 đối tượng 4, mở 1 lớp cho 293 chức việc tôn giáo…

Các lực lượng Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng phối hợp tham gia diễn tập phương án phòng thủ dân sự tại huyện Giao Thủy (Trong ảnh: Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh diễn tập nội dung phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại cuộc diễn tập).

Điểm nổi bật trong thực hiện quy chế phối hợp giữa ba lực lượng trong năm 2021 là đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh “NĐ-21” thành công tốt đẹp. Trong quá trình diễn tập, cơ chế “Chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện”, ba lực lượng luôn nắm chắc nội dung, phương pháp tác chiến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra. Các hội nghị Đảng uỷ Công an tỉnh, Đảng uỷ BĐBP tỉnh, Đảng uỷ Quân sự tỉnh được tổ chức tốt, các ý kiến tham luận xây dựng nghị quyết lãnh đạo đã bám sát tình hình thực tế đặt ra. Việc thực hành xử trí tình huống đánh địch đột nhập một phần trận địa trên bản đồ và sa bàn đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đồng thời thể hiện rõ phương pháp, tác phong công tác của lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan trong chiến đấu. Qua phần diễn tập vận hành cơ chế, với các nội dung được xác định cho thấy đã vận hành nhịp nhàng cơ chế lãnh đạo của Đảng, chính quyền điều hành và vai trò làm tham mưu của Quân sự, Công an, Biên phòng và các cơ quan trong hệ thống chính trị. Do đó, đã giải quyết tốt, hiệu quả các giai đoạn chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Các nội dung diễn ra bảo đảm về thời gian, đúng quy định, ngắn gọn, sát thực tế, điều hành chủ động, linh hoạt, đúng phương châm, phương pháp. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ trong các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cũng như trong thực hành tác chiến phòng thủ. Đặc biệt, trong phần diễn tập thực binh ở nội dung thực hành đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin, xử lý bom mìn, chất nổ, chữa cháy do lực lượng Công an chủ trì, lực lượng Quân sự, Biên phòng phối hợp thực hiện. Chuẩn bị công phu về lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị đồng bộ, hành động các lực lượng thực binh đã thể hiện trình độ huấn luyện, tính nghiệp vụ cao, sát thực tế, đạt được yêu cầu đề ra.

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phối hợp, thời gian tới ba lực lượng Công an, Quân sự, BĐBP tiếp tục đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn