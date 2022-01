Hải Anh phát huy truyền thống anh hùng

Vào một ngày đầu Xuân năm 2022, chúng tôi về xã Hải Anh (Hải Hậu) - quê hương người chiến sĩ cách mạng Vũ Văn Hiếu “sống vì Đảng và chết cũng không rời Đảng”. Những năm qua, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu.

Nhân dân tìm hiểu về lịch sử cầu Ngói - chợ Lương.

Đồng chí Trần Văn Phưởng, Bí thư Đảng ủy xã Hải Anh cho biết: “Nhiều năm trước, Hải Anh rất khó khăn, hạ tầng giao thông xuống cấp, đời sống người dân chỉ trông vào sản xuất nông nghiệp, nhiều người phải đi làm ăn xa. Trước khó khăn trên, phát huy truyền thống quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã luôn đoàn kết, gắn bó vượt qua mọi khó khăn thử thách, đẩy lùi cái nghèo, xây dựng Hải Anh phát triển về vững về kinh tế - xã hội. Sau nhiều năm đổi mới, xã Hải Anh đã “thay da, đổi thịt”, làng xóm sầm uất, đời sống người dân ngày càng được nâng cao”. Bước chuyển mình rõ rệt của xã từ khi triển khai chương trình xây dựng NTM, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã huy động các nguồn lực tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đưa bộ mặt quê hương khang trang. Xã đã tiến hành đắp lề, nền đường của 37 tuyến đường giao thông trục chính, giao thông thôn xóm đảm bảo tiêu chí NTM. Đường trục chính nội đồng dài 22,6km có bề mặt nền rộng từ 4-6m với tổng kinh phí đầu tư hơn 2 tỷ đồng; lắp đặt và xây dựng hệ thống tưới tiêu bao gồm 8 cống, 5 cầu qua kênh cấp II, 8 cầu, 19 cống qua kênh cấp III, hơn 942 cống bi bê tông các loại... Xã phân cấp rõ nguồn kinh phí đầu tư cải tạo các tuyến đường nội đồng; trong đó, kinh phí làm nền đường và hệ thống tưới tiêu huy động đóng góp của nhân dân thu theo diện tích ruộng và sử dụng kinh phí từ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng NTM từ Trung ương và của tỉnh. Đối với đường dong ngõ xóm, xã vận động nhân dân tiến hành bê tông hoá theo tiêu chuẩn thống nhất đường rộng từ 2m trở lên, đổ bê tông dày trên 10cm. Xã hỗ trợ các xóm một phần kinh phí làm đường bê tông hoá, còn lại do nhân dân ở từng thôn, xóm đóng góp. Bên cạnh đó, toàn xã đã trồng được 15km đường hoa; xây dựng, lắp đặt mới gần 800 cột đèn chiếu sáng tại các đường dong ngõ khu dân cư; Hội Phụ nữ xã đã xây dựng được 4 tuyến đường được công nhận kiểu mẫu nâng tổng số đường hoa toàn xã đã trồng được 30km. Cùng với tập trung xây dựng đường giao thông nông thôn, hệ thống các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống sinh hoạt người dân như trạm y tế, trường học... cũng được xã quan tâm đầu tư nâng cấp. Xã đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng Trường Mầm non Hải Anh A quy mô 2 tầng với 12 phòng học chức năng, tổng đầu tư gần 7 tỷ đồng; tiến hành xây mới toàn bộ hệ thống mặt sân, bờ tường bao và xây mới 2 dãy cửa hàng của chợ Lương với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng; cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước, bề mặt nền chợ Đền với kinh phí hơn 300 triệu đồng. Cả 2 cơ sở của trạm y tế xã cũng được nâng cấp, cải tạo đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Các bãi chôn lấp rác thải của xã được đầu tư xây dựng tường bao và trồng cây xung quanh. Các xóm đều thành lập tổ thu gom rác thải và tổ chức thu gom rác ở các khu dân cư theo lịch 2 buổi/tuần. Xã trích ngân sách hỗ trợ các tổ thu gom rác mua xe chở rác chuyên dụng, quần áo, dụng cụ bảo hộ lao động. Toàn xã có trên 1.200 hộ gia đình có 2 thùng phân loại rác thải; 170 hộ gia đình tại 26 chi hội đăng ký xây dựng hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy các chi bộ, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền và công tác phối hợp của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Cán bộ, nhân dân tham quan Nhà lưu niệm đồng chí Vũ Văn Hiếu, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh.

Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Từ năm 2019, xã Hải Anh đã được UBND tỉnh công nhận đạt NTM nâng cao. Đến nay, xã có 8 xóm được công nhận NTM kiểu mẫu. Giá trị sản phẩm bình quân trên một hecta canh tác ước đạt 130 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người hàng năm ước đạt gần 60 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Văn hóa, giáo dục, y tế của xã ngày càng phát triển; chế độ chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được đảm bảo. Phong trào xây dựng “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng “Xóm văn hóa”, “gia đình văn hóa” đạt kết quả tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chủ động phòng chống, qua đó tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, Đảng bộ xã Hải Anh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống, tập trung chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã Hải Anh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu “Sáng -xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn