Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Khu du lịch biển Quất Lâm (Giao Thủy) có diện tích 0,151km2 với 113 ki-ốt, 8 khách sạn, 27 nhà nghỉ, 2 cơ sở massage, 5 cơ sở kinh doanh karaoke, 14 nhà hàng ăn uống, 1 cửa hàng cầm đồ. Trước những diễn biến phức tạp tại khu du lịch biển, thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu”, Hội CCB thị trấn Quất Lâm xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị xã hội của địa phương, đặc biệt là với lực lượng Công an thị trấn tham mưu, đề xuất các giải pháp về tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB, các hộ dân kinh doanh trên khu vực bãi tắm, khu vực lân cận chấp hành nghiêm chủ trương của tỉnh trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Đến nay toàn Hội có 100% gia đình hội viên không có người nghiện hút, có 92,3% hội viên không vướng vào tệ nạn xã hội. Hội CCB thị trấn phối hợp với Công an thị trấn thuyết phục đưa đi cải tạo tự nguyện cho 7 trường hợp nghiện hút trong cộng đồng; vận động được 10/12 hội viên là CCB có gia đình đang làm kinh tế, tham gia các hoạt động dịch vụ ở khu vực du lịch biển tự giác tháo dỡ ki-ốt trả lại mặt bằng cho địa phương.

Cựu chiến binh phường Vị Xuyên (thành phố Nam Định) tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19.

Xác định tham gia bảo đảm ANTT là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Hội, những năm qua các cấp hội CCB trong tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình hành động nhằm thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội CCB Việt Nam về phối hợp vận động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, các cấp hội CCB đã động viên hội viên tích cực tham gia lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT ở cơ sở; 100% gia đình hội viên CCB ký cam kết bản thân và gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, đồng thời gắn việc xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “CCB gương mẫu”, “Dân vận khéo”... một cách có hiệu quả. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT. Tăng cường công tác đấu tranh với các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, phản động, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoạt động của các loại tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tích cực xây dựng gia đình, khu dân cư, xã, phường, thị trấn an toàn về ANTT. Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho giáo viên, học sinh, sinh viên. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phòng, chống tội phạm gây rối, đánh nhau, trộm cắp tài sản, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, bài trừ các tệ nạn xã hội, ma túy, phòng chống đuối nước; xây dựng “văn hóa giao thông” trong trường học; xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, hội viên CCB cùng quần chúng nhân dân. Bên cạnh công tác tuyên truyền, Hội CCB các cấp trong tỉnh còn xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở... Đến nay, các cấp Hội đã thành lập được 1.682 tổ “CCB vì dân”, 1.246 “Tổ tự quản về ANTT”, 1.236 “Tổ nắm tin”, 1.859 “Tổ hòa giải”, 1.015 “Tổ an toàn giao thông”, 435 “Tổ vệ sinh môi trường tại địa phương, cơ sở”… Các tổ CCB trên tập trung vào hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về pháp luật, ý thức bảo vệ, giữ gìn an ninh khu dân cư; thường xuyên tuần tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những đối tượng xấu xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Trong đó, các tổ “CCB vì dân” đã phát huy vai trò trách nhiệm tham gia giải quyết trên 350 vụ việc, tập trung vào những vấn đề “nóng” như giải phóng mặt bằng, giải quyết chế độ, chính sách, mâu thuẫn trong nhân dân… được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nhân rộng các mô hình CCB tự quản về ANTT; làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT phát sinh trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên