Giáo xứ Xuân Dục điểm sáng về khuyến học, khuyến tài

Giáo xứ Xuân Dục thuộc xã Xuân Ninh (Xuân Trường) có hơn 4.000 người. Giáo dân nơi đây ngoài độc canh cây lúa còn có thêm nghề phụ: dệt chiếu, vê đay và trồng cây cảnh. Trước đây, cả xứ chỉ có 1 người có trình độ đại học, 2 người có trình độ trung cấp và 3 người tốt nghiệp THPT. Việc học tập của con em chưa được quan tâm thường xuyên.

Đại diện giáo xứ Xuân Dục trao phần thưởng bằng xe đạp cho sinh viên có thành tích trong học tập và hoạt động xã hội.

Ngay từ khi thành lập, chi hội khuyến học của giáo xứ đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động bà con hưởng ứng phong trào khuyến học, khuyến tài; tổ chức đến từng xóm điều tra, nắm chắc từng độ tuổi, số người biết chữ, số người mù chữ, người còn trong độ tuổi chưa được đến lớp, số trẻ vì điều kiện khó khăn của gia đình phải nghỉ học, bỏ học giữa chừng… Chi hội cũng phối hợp chặt chẽ với các nhà trường trong công tác phổ cập và nâng cao chất lượng học tập của con em trong giáo xứ. Năm 1997, chi hội đã liên hệ với văn phòng Unesco Việt Nam - Nhật Bản mở các lớp xóa mù chữ và đã có gần 200 trẻ đến học và được văn phòng cấp chứng chỉ tốt nghiệp tương đương với bậc tiểu học. Để khuyến khích con em học lên cao, nhất là sinh viên học đại học, chi hội khuyến học đã vận động người dân bố trí chỗ ở miễn phí và hỗ trợ sinh hoạt. Chi hội cũng thường xuyên giúp đỡ những gia đình nghèo, đông con như trợ cấp toàn bộ học phí, học thêm, đề nghị với các nhà trường và xã miễn giảm các khoản đóng góp để các em được đi học, đồng thời đến tận gia đình có học sinh bỏ học giữa chừng để động viên các em quay trở lại lớp học và học hết cấp nhằm bảo đảm phổ cập tiểu học, THCS đúng độ tuổi và tiếp tục học lên bậc THPT, học nghề. Hàng năm, vào các ngày lễ, tết, chi hội đã tổ chức trao thưởng cho giáo viên và học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, trong đó những học sinh thi đỗ vào 2-3 trường đại học, THPT được thưởng 1 chiếc xe đạp và 1 triệu đồng, những em đỗ vào một trường được thưởng từ 200 nghìn đến 500 nghìn đồng. Chi hội cũng thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu để tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên trong giáo xứ tránh xa các tệ nạn xã hội, tổ chức cho học sinh giỏi, học sinh THPT, sinh viên cao đẳng, đại học đi tham quan du lịch. Riêng đối với các kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, chi hội đã tổ chức những buổi gặp mặt động viên các em và gia đình, đồng thời liên hệ nơi ăn chốn ở cho các em trong suốt thời gian đi thi và cử những sinh viên đang học tại các trường đại học đưa đón các em đến các trường nhập học. Bên cạnh đó, chi hội đã tổ chức mở các lớp học ngoại ngữ, tin học, ôn luyện các môn Toán, Lý, Hóa cho các em học sinh các cấp miễn phí. Về hỗ trợ cơ sở hạ tầng, chi hội đã xin tài trợ xây được một nhà 3 phòng học diện tích hơn 200m2 và một nhà mái bằng 3 phòng khác với các thiết bị như: hệ thống điện, quạt, tủ, bàn ghế, sân vui chơi theo quy cách của trường đạt chuẩn quốc gia cho các lớp mẫu giáo và một trung tâm y tế thôn với diện tích 540m2 với 4 phòng 2 tầng với kinh phí xây dựng gần 500 triệu đồng. Chi hội đã kết hợp với trường mầm non của xã để nuôi ăn bán trú cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo tại trường, bố trí khu nhà ở miễn phí tại Hà Nội cho các con em giáo xứ là sinh viên học đại học. Bên cạnh đó, chi hội đã lập dự án qua trung gian các sinh viên của giáo xứ đang du học tại Pháp tới Hiệp hội Anfan du Mekong của Pháp. Nhờ sự vận động đắc lực của các sinh viên, hàng năm chi hội đã nhận được kinh phí và gây quỹ hoạt động do các cá nhân và tập thể trong xứ, trong nước và nước ngoài trên dưới 200 triệu đồng. Hàng tháng, chi hội đều tổ chức cấp phát học bổng, học phí, học thêm cho từng gia đình trong giáo xứ. Trung bình mỗi tháng đã cấp học bổng và trợ cấp thêm cho các gia đình có con đi học trên dưới 20 triệu đồng. Từ những năm 2000, giáo xứ Xuân Dục đã có định hướng đưa vào sinh hoạt, giáo huấn, học tập cộng đồng riêng cho từng lứa tuổi, từng cấp học như: độ tuổi mầm non tổ chức riêng hàng tuần; độ tuổi bậc tiểu học, THCS tổ chức trong tuần; độ tuổi THPT đến tuổi 35, lứa tuổi từ 40 đến 70 tuổi và từ 75 tuổi đến 85 tuổi tổ chức sinh hoạt hàng tháng, qua đó động viên học sinh, sinh viên nỗ lực trong học tập và thực hiện tốt phong trào xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới. Tham gia vào các phong trào có sự đồng thuận, đoàn kết, chung sức chung lòng của cả cộng đồng, từ bí thư, trưởng thôn, Ban công tác mặt trận, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh đến các chức sắc trong tôn giáo cũng như cộng đồng dân cư. Nhờ đó, những năm qua giáo xứ đã có rất nhiều học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, giỏi toàn diện và đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; nhiều học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trong đó có những em đỗ thủ khoa, được nhận học bổng ở các trường đại học, được cử đi du học nước ngoài… Hiện tại, giáo xứ có 1 tiến sĩ đỗ tại nước ngoài, gần 10 thạc sĩ, bác sĩ và khoảng 300 sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trên 500 người đã tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, học sinh, sinh viên trong giáo xứ không có em nào mắc vào các tệ nạn xã hội. Giáo xứ đã 2 lần được Công an tỉnh tuyên dương 10 năm liên tục không có người mắc vào các tệ nạn xã hội.

Năng động, sáng tạo trong công tác khuyến học, khuyến tài, chi hội khuyến học giáo xứ Xuân Dục đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen và bức trướng khuyến học, khuyến tài của các cấp từ huyện đến Trung ương. Từ sự giúp sức của khuyến học, khuyến tài đã tạo điều kiện cho rất nhiều các con em trong giáo xứ vươn lên trong học hành, làm ăn thành đạt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./.

Bài và ảnh: Hồng Minh