Công ty Điện lực Nam Định quan tâm rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định hiện có 503 đảng viên trên tổng số 1.180 lao động, sinh hoạt tại 23 chi bộ trực thuộc; trong đó 9 chi bộ Điện lực huyện, thành phố, 1 chi bộ Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, 13 chi bộ phòng, ban chuyên môn. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống lưới điện trải rộng 766 nghìn khách hàng sử dụng điện trong toàn tỉnh nên vai trò của tổ chức đảng khá nặng nề. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Công ty cùng sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất của các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, công nhân viên, những năm qua Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tổ chức cung cấp điện an toàn, ổn định góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh.

Điện lực Giao Thủy sửa chữa hệ thống máy biến áp cấp điện cho khu vực nuôi trồng thủy hải sản ven biển.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Công ty Điện lực Nam Định đã chú trọng 4 lĩnh vực hoạt động, gồm không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tập trung rèn luyện đội ngũ cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Hàng năm, Đảng ủy đều lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) được Đảng uỷ Công ty chú trọng đã góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao tại đơn vị... Xác định công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ quan trọng, Đảng uỷ Công ty thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đẩy mạnh tinh thần tự phê bình và phê bình. Đảng ủy Công ty và các chi ủy chi bộ đang làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phân công nhiệm vụ đối với đội ngũ đảng viên, ứng dụng công nghệ vào nhiệm vụ được giao. Công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Đội ngũ cán bộ đã được trẻ hóa một bước. Qua nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm, 100% cán bộ quản lý các cấp đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với đó, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đã được thực hiện có nền nếp, chất lượng nguồn cán bộ quy hoạch đã được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 99 đảng viên mới với chất lượng ngày càng được nâng cao. Các chi bộ đã chú trọng việc phân công đảng viên vào những vị trí chủ chốt trong đơn vị... lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Đảng ủy Công ty đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Từ năm 2016 đến nay đã tổ chức trên 130 cuộc kiểm tra đối với các chi ủy chi bộ; qua kiểm tra, giám sát đã giúp phát huy những ưu điểm, ngăn ngừa các sai phạm xảy ra...

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Từ năm 2016 đến nay, Công ty có trên 100 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được xét khen thưởng, với số tiền được khen thưởng trên 256 triệu đồng. Có nhiều sáng kiến điển hình đã được các cấp, các ngành công nhận và đưa vào triển khai áp dụng đã đem lại hiệu quả cao trong sản xuất, cụ thể như: “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý, giám sát các kết nối mạng LAN/WAN bằng thiết bị di động, rút ngắn thời gian khắc phục sự cố cáp quang tại các Điện lực”; “Chương trình quản lý lưới điện NEMO”; “Dụng cụ tách cáp vặn xoắn để cân đảo pha, phát triển mới công tơ, sửa chữa điện hotline”; “Sử dụng thiết bị cảnh báo thông minh để giám sát trạng thái tủ phân phối”; “Giải pháp chế tạo công cụ kết hợp flycam khắc phục sự cố do diều và các vật thể lạ bay vào lưới điện nhằm giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”; “Xây dựng website quản lý thu nhập và tính thuế thu nhập cá nhân tại Công ty Điện lực Nam Định”; “Phần mềm kiểm tra kết nối các thiết bị thông minh trên lưới điện”… Qua đó đã giúp Công ty tổ chức cung ứng điện an toàn, ổn định đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao, năm sau cao hơn năm trước. Sản lượng điện thương phẩm năm 2021 đạt 2.875,3 triệu KWh, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Đến hết năm 2021, lưới điện khu vực tỉnh Nam Định đã phát triển mở rộng; qua đó chất lượng điện áp được bảo đảm tốt hơn; số vụ sự cố trên lưới điện trung áp đã giảm 60% so với năm 2016. Năm 2021 đã hoàn thành cải tạo 12/12 trạm biến áp 110kV đưa vào vận hành theo chế độ điều khiển xa không người trực. Hoạt động ứng dụng công nghệ vào công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng như hóa đơn tiền điện điện tử; cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4; tham gia cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được đẩy mạnh thực hiện. Đến nay có trên 98,9% khách hàng được hỗ trợ dùng dịch vụ trực tuyến và 87,57% khách hàng tham gia thanh toán không dùng tiền mặt. Tất cả các yêu cầu của khách hàng trên địa bàn Nam Định qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đều được giải quyết không có tồn đọng. Thực hiện tiêu chí số 4 về điện trong chương trình xây dựng nông thôn mới với nguồn vốn đầu tư lớn, nguồn ngân sách địa phương hạn chế, Công ty đã chủ động tham mưu Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đầu tư và triển khai thực hiện từ năm 2016 đến nay gồm hơn 150 dự án, kinh phí trên 1.300 tỷ đồng.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ, tổ chức chuyên môn và các đoàn thể của Công ty đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Năm 2021, Đảng bộ Công ty vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục, giai đoạn 2016-2020./.

Bài và ảnh: Xuân Thu