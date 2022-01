Chiến công nối tiếp chiến công

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực, an ninh trật tự (ANTT) xuất hiện nhiều thách thức mới đặt ra cho lực lượng Công an tỉnh nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Trong đó, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai hai đề án cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số và thực hiện vai trò quan trọng trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Trong hàng trăm vụ án đã được Công an tỉnh tập trung điều tra, khám phá năm 2021, mỗi vụ việc đều có những khó khăn riêng nhưng đều đòi hỏi sự tập trung, đoàn kết, hiệp đồng, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu của lực lượng Công an trước sự chuyên nghiệp, ma mãnh của tội phạm. Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại là loại tội phạm mới, lần đầu được phát hiện trên địa bàn tỉnh đã được tập trung khám phá từ tháng 4-2021. Qua đó, 4 cặp vợ chồng có nhu cầu nhờ người mang thai với chi phí thỏa thuận mỗi trường hợp từ 830 đến 850 triệu đồng; thanh toán trước 400 triệu đồng; người môi giới thụ hưởng khoảng 250 triệu đồng đều được làm rõ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. “Chiến công nối tiếp chiến công”, vụ việc giải cứu an toàn con tin xảy ra tại xã Việt Hùng (Trực Ninh) đã để lại dấu ấn với nhiều tầng lớp nhân dân trên địa bàn về lực lượng Công an tỉnh mưu trí, dũng cảm, hết lòng bảo vệ nhân dân. Do mâu thuẫn trong quan hệ gia đình, sáng ngày 26-8-2021, Trần Văn Hựu (SN 1975), ở xóm Đoài 1, xã Việt Hùng đã có hành vi dùng công cụ, ốc vít, bản lề chốt, khóa toàn bộ 3 cửa nhà nhằm không cho vợ, con gái và cháu ngoại ra ngoài. Sau nhiều lần vận động, thuyết phục, Hựu đã đồng ý thả vợ và cháu ngoại nhưng vẫn giữ con gái ở trong nhà. Nhận thấy vụ việc rất phức tạp, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa đối tượng manh động, gây nguy hiểm cho người khác, đồng thời tiếp tục thuyết phục đối tượng thả con gái ra. Đến 12 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng giải cứu đã mưu trí tạo tình huống để đối tượng sơ hở, mất cảnh giác, từ đó kịp thời đột nhập, khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ 1 dao lam, 2 dao nhọn, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho con gái của Hựu và lực lượng tham gia... Không chỉ lực lượng Công an tỉnh, lực lượng Công an các huyện, thành phố cũng lập nhiều thành tích xuất sắc. Tháng 6-2021, Công an huyện Hải Hậu đấu tranh với đường dây tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản, bắt 2 đối tượng là Đinh Văn Tiến (SN 2003), hộ khẩu xóm 3, xã Hải Tân (Hải Hậu) đang tạm trú tại khu 8, xã Huy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và Trương Anh Tuấn (SN 1992) cũng trú tại khu 8, xã Huy Cương, thành phố Việt Trì. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Anh Tuấn, lực lượng Công an đã giải cứu cho 6 em gái và 2 phụ nữ, phần lớn quê ở các địa phương ven biển của tỉnh.

Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh tại chốt kiểm dịch Mỹ Lộc.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh, trong năm 2021 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, kết hợp cùng sự nỗ lực sáng tạo, phát kiến những cách làm hay, hiệu quả đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, hăng hái, tích cực công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc 11/11 chỉ tiêu về bảo vệ an ninh quốc gia, 26/26 chỉ tiêu về giữ gìn trật tự an toàn xã hội, duy trì 54 mô hình phong trào; trên địa bàn tỉnh không còn địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Theo quy luật, dịp Tết Nguyên đán hàng năm là thời điểm các đối tượng phạm tội, tệ nạn xã hội gia tăng hoạt động; đây cũng là thời điểm học sinh, sinh viên, người đi làm ăn xa về quê đón Tết; phương tiện, người tham gia giao thông gia tăng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên, Công an tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân mới với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể bảo đảm ANTT nhằm tiếp tục mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Theo đó, lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án để bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị; tăng cường nắm tình hình từ xa, từ sớm, kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, gây rối, bạo loạn. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường phòng ngừa, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, nhất là băng nhóm tội phạm côn đồ, gây thương tích, cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng hoạt động lưu động, hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành nhiệm vụ. Phối hợp với các lực lượng Quản lý thị trường, Thuế, Hải quan tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng trong dịp Tết. Tập trung các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, các vụ vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Xuân Thu

Ảnh: Xuân Thu và Việt Thắng