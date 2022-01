Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Đã thành lệ, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội thường diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm về cướp giật, trộm cắp tài sản, cờ bạc, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả... Để đảm bảo cho người dân trên địa bàn khu vực biên giới biển an tâm vui Xuân, đón Tết năm 2022, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đang tập trung cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh (Hải Hậu) tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới biển.

Đại tá Nguyễn Đức Hiến, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) cho biết: Trong 2 năm qua, lợi dụng việc lực lượng biên phòng đang phòng, chống dịch bệnh, các loại tội phạm về buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn khu vực biên giới biển hoạt động ngày càng tinh vi; trong đó, đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp, nhất là ma túy đá có chiều hướng gia tăng và trẻ hóa. Trên toàn tuyến, lực lượng biên phòng đang quản lý gần 100 hồ sơ đối tượng nghiện. Thời gian qua, lực lượng BĐBP tỉnh phối hợp với Công an và các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, tạo chuyển biến một số địa bàn phức tạp. Các đồn Biên phòng trên toàn tuyến tăng cường xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến tham gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy về tệ nạn xã hội, thiết lập cơ chế đồng bộ, gắn chặt giữa BĐBP và các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện chương trình hành động. Do nắm chắc tình hình vùng biển, địa bàn và sự chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nên đơn vị đã xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm. Trong năm, lực lượng biên phòng đã xác lập, đấu tranh kết thúc một chuyên án về tội phạm ma túy, 24 kế hoạch nghiệp vụ về tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ pháo nổ; khởi tố, điều tra 21 vụ án hình sự; bàn giao lực lượng Công an đề nghị khởi tố một vụ án hình sự; xử phạt vi phạm hành chính 44 vụ, 97 trường hợp với tổng 818,9 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị biên phòng còn phối hợp với Công an bắt 2 vụ, 3 đối tượng phạm tội về ma túy; 2 vụ, 2 đối tượng chứa mại dâm; 2 vụ, 8 đối tượng đánh bạc; 1 vụ, 2 đối tượng trộm cắp tài sản.

Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm đã phối hợp với các đồn biên phòng huy động lực lượng, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chặt tình hình từ xa, tại cơ sở, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng gây mất an ninh trật tự. Thực hiện có chiều sâu và hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, dự báo tình hình sát, đúng, chủ động nắm tình hình từ trong nội địa và trên địa bàn, trên biển, chú trọng các địa bàn trọng điểm; quản lý chặt chẽ số đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy, hình sự, kinh tế... lực lượng biên phòng cũng tập trung điều tra xác minh, làm rõ các đường dây, đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội để tạo nguồn xác lập chuyên án, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh; quyết tâm, quyết liệt, đánh trúng, đánh mạnh vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, triệt xóa các điểm, tụ điểm có dấu hiệu, biểu hiện hoạt động phạm tội. Trong đợt cao điểm, mỗi đơn vị (Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, các Đồn Biên phòng) xây dựng và đấu tranh thành công từ 1-2 kế hoạch nghiệp vụ; Hải đội 2 xử lý từ 2 đến 3 vụ vi phạm pháp luật. Trong đó tập trung vào các loại tội phạm ma túy, hoạt động gian lận thương mại, buôn lậu, tội phạm mua bán người, tội phạm liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép… Cùng với đó, các đơn vị biên phòng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng; kết hợp chặt chẽ biện pháp nghiệp vụ với kiểm soát hành chính, tuần tra vũ trang, giữa kiểm soát thường xuyên, cố định với cơ động đột xuất, mật phục, chốt chặn tại các khu vực, địa bàn để phát hiện, bắt giữ, xử lý tội phạm. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục quần chúng nhân dân khu vực biên giới biển nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, không tham gia, tiếp tay cho tội phạm, không để tội phạm móc nối, lôi kéo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Các đơn vị BĐBP trên khu vực biên giới biển chủ động phối hợp chặt chẽ với xã, thị trấn và địa bàn các huyện giáp ranh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, tiền giả. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng tiêu dùng phổ biến trong dịp Tết. Xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Tổ chức tuyên truyền kịp thời kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của đơn vị; động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu trong đợt cao điểm; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong nội bộ, qua đó, góp phần đấu tranh phòng, chống có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn