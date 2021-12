Xây dựng lực lượng kiểm soát cửa khẩu biên phòng chính quy, hiện đại

Thực hiện Nghị quyết số 84-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam về “Nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu trong tình hình mới”, những năm qua, BĐBP tỉnh đã giao Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (CKC) Hải Thịnh nhiệm vụ quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh và giữ gìn an ninh trật tự khu vực cửa khẩu; duy trì hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh phối hợp tuyên truyền cho nhân dân thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) về phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Hóa, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Trong tình hình mới, nhất là dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp nên cũng đặt ra những yêu cầu mới với nhiệm vụ bảo vệ biên giới nói chung, công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh của BĐBP Nam Định nói riêng. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Nam Định đã tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu cho cấp trên và địa phương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, thể lệ có liên quan đến công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh; chủ động rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác, đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cảng biển. BĐBP tỉnh cũng triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh, công tác biên phòng đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp, ngư dân sản xuất, đánh bắt khai thác trên biển; tham mưu tỉnh quan tâm và đầu tư nạo vét, cải tạo cửa sông Ninh Cơ tạo điều kiện cho tàu từ 2.000-3.000 tấn có thể ra vào. Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Trường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKC Hải Thịnh cho biết: “Từ khi luồng lạch tại cửa Ninh Cơ được nạo vét, khơi thông… lưu lượng tàu thuyền ra vào, làm thủ tục xuất nhập bến tăng lên nhiều hơn. Đặc biệt khi triển khai thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN (từ tháng 6-2019), dẫn tới công tác kiểm tra, kiểm soát, thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện ra vào Cảng, bốc dỡ hàng hóa, tạo được uy tín, ấn tượng, thu hút được các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập cảnh”. Ban chỉ huy Đồn đã giao nhiệm vụ cho Trạm kiểm soát CKC chủ động thống nhất với lực lượng liên quan triển khai tích cực cải cách các thủ tục hành chính. Trước đây, việc chuyển, nhận thông tin, dữ liệu từ trung tâm chỉ huy xuất, nhập cảnh của Bộ Tư lệnh BĐBP đến Đồn Biên phòng CKC phải thực hiện bằng đường văn bản chuyển qua bưu điện mất nhiều ngày mới đến nơi, hiện nay nhờ áp dụng công nghệ thông tin chỉ mất 5-10 phút đã nhận được thông tin, dữ liệu cần trao đổi. Đặc biệt, từ khi Trạm kiểm soát CKC được trang bị mạng kiểm soát xuất nhập cảnh đạt tiêu chuẩn… đã giúp mỗi hành khách xuất nhập cảnh qua CKC chỉ mất khoảng 5-10 giây/một hộ chiếu, qua đó tạo sự nhanh gọn, thoải mái cho người và phương tiện, hàng hóa qua lại CKC. Từ tháng 3-2011 đến nay, Đồn Biên phòng CKC Hải Thịnh đã phối hợp với các lực lượng làm thủ tục xuất, nhập cảnh đối với gần 1.200 phương tiện với trên 12.300 lượt thuyền viên và gần 700 nghìn tấn hàng hóa; làm thủ tục Biên phòng điện tử và kiểm tra, kiểm soát, giám sát qua luồng trên 1.000 phương tiện với trên 9.000 thuyền viên (chở xi măng, clinke, thạch cao, phân đạm, dầu D.O...). Quá trình kiểm tra, kiểm soát, giám sát xuất, nhập cảnh đảm bảo đúng quy định, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, không để xảy ra sơ hở hoặc gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng CKC Hải Thịnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng, các địa phương thực hiện hiệu quả công tác quản lý vùng biển, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đơn vị đã phối hợp bắt giữ, xử lý 64 vụ/124 đối tượng, thu trên 800m3 dầu D.O; hàng nghìn tấn quặng các loại, xử phạt vi phạm hành chính gần 16 tỷ đồng. Chủ động tham mưu địa phương, phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các điều ước quốc tế và các quy định của pháp luật liên quan đến chủ quyền vùng biển, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển, khu vực CKC. Trong hai năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã phối hợp làm tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực cảng, nhất là số người, phương tiện từ vùng dịch trở về, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị và địa bàn bằng đường biển. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã xây dựng quy chế phối hợp với Chi cục Hải quan, Cảng vụ Hàng hải và lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an tỉnh); ký kết và thực hiện công tác phối hợp hiệp đồng với các cụm cảng, xí nghiệp trên địa bàn về việc đảm bảo an toàn an ninh trật tự khu vực cảng, vùng nước cảng, đảm bảo thống nhất, hiệu quả, không chồng chéo, không để sơ hở, thiếu sót; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 84-NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP Việt Nam về “Nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu trong tình hình mới”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch thực hiện và giải pháp phù hợp sát với tình hình thực tế và đạt kết quả tốt. Thời gian tới, BĐBP tỉnh tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người chỉ huy, cán bộ, nhân viên làm công tác cửa khẩu; chủ động phối hợp với các lực lượng, đơn vị thực hiện nghiêm quy trình công tác kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh; đúng quy trình, thủ tục Biên phòng điện tử theo cơ chế một cửa quốc gia tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân. Tổ chức phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, lực lượng đồng thời nghiên cứu, học hỏi, làm chủ trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn