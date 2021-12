Tuổi trẻ với phong trào bảo vệ môi trường xanh

Thời gian qua, các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vì môi trường xanh - sạch - đẹp được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Đoàn viên, thanh niên huyện Hải Hậu trồng cây xanh bảo vệ môi trường.

Hàng năm, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về bảo vệ môi trường trong đó là những hạn chế, tác hại của rác thải nhựa. Lực lượng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã tích cực phát quang bụi rậm; thu gom, phân loại, xử lý rác thải, xử lý các điểm tập kết rác tự phát; vận động nhân dân địa phương tham gia xây dựng các công trình nước sạch vệ sinh môi trường... Tỉnh Đoàn đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể của tỉnh tổ chức các chiến dịch truyền thông nhân dịp: Tết trồng cây, Ngày nước thế giới, Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn gắn với Tháng Thanh niên, Chiến dịch tình nguyện hè, Chương trình tình nguyện mùa đông, Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh hưởng ứng. Với phương châm “Mỗi thanh niên một hành động, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường”, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều phần việc, như: Đảm nhận các tuyến đường giao thông tự quản; xây dựng cơ quan, đơn vị sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng và nhân rộng mô hình, công trình, phần việc thanh niên bảo vệ môi trường; vận động đoàn viên, thanh niên hạn chế sử dụng túi nilon, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt; thành lập các đội thanh niên xung kích tình nguyện sẵn sàng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức tổng vệ sinh môi trường đường ngõ xóm, nạo vét kênh mương, thu gom rác thải tại các bãi rác tự phát, làm đường giao thông nông thôn; tổ chức các ngày hội “Vì tương lai xanh” đổi rác thải, lấy cây xanh và các vật dụng hữu ích. Qua các hoạt động đã chuyển tải sinh động thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường, tái chế vật liệu đã qua sử dụng đến đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân. Từ đầu năm 2021 đến nay, các đợt ra quân đồng loạt như: “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường đã thu hút gần 20 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong đó, 2.154 thành viên của 69 đội hình tình nguyện “Hoa phượng đỏ” trong tỉnh đã tích cực tham gia “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh” với các hoạt động: khơi thông dòng chảy, trồng và chăm sóc cây xanh, thực hiện các công trình xanh - sạch - đẹp tại trường học, khu phố, vận động học sinh và người dân thực hiện an toàn giao thông... trong đó hoạt động tiêu biểu là Thành Đoàn Nam Định, Huyện Đoàn Nam Trực. Chương trình “Mỗi đoàn viên - một cây xanh - an toàn trong mùa dịch bệnh” tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai thực hiện. Toàn tỉnh trồng được 40.150 cây xanh, bao gồm nhiều loại cây như: hoàng yến, sấu, xà cừ, bằng lăng... đây sẽ là các “nguồn xanh” trong tương lai, giúp giảm thiểu nhiều vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Việc phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh, tôn tạo cảnh quan tại các tuyến đường hoa thanh niên, tuyến đường thanh niên “xanh - sạch - đẹp - an toàn” cũng đã thu hút hơn 9.100 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với 88 buổi vệ sinh môi trường, trên 47,5km đường. Trong công tác phân loại rác tại nguồn và hạn chế rác thải nhựa, nhiều mô hình, công trình bảo vệ môi trường được triển khai và duy trì hiệu quả: Huyện Đoàn Hải Hậu tổ chức chiến dịch “Làm sạch biển 2021”, thu gom được 1,5 tấn rác trên 1km đường bờ biển; triển khai công trình măng non “Ngôi nhà xanh” và “Hố xử lý rác thải hữu cơ” trong các Liên đội tiểu học và THCS trên địa bàn huyện; trao tặng 140 nắp đậy hố rác hữu cơ, men vi sinh và pa-nô hướng dẫn phân loại rác cho từng Liên đội, xây dựng 69 mô hình “Ngôi nhà xanh”. Huyện Đoàn Ý Yên triển khai mô hình thu gom, phân loại rác thải sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày tại các hộ gia đình và trao tặng 110 nắp đậy hố rác thải hữu cơ. Huyện Đoàn Xuân Trường với mô hình tái chế lốp ô tô để xây dựng sân chơi thiếu nhi, mô hình “Đổi giấy lấy cây xanh”, tổ chức hoạt động thu phế liệu gây quỹ 11 triệu đồng, thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, tránh gây ô nhiễm môi trường... Huyện Đoàn các huyện Nam Trực, Vụ Bản định kỳ tổ chức vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây cảnh, xử lý các điểm đen tập kết rác. Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 72 buổi tổng vệ sinh với 1.085 cán bộ, chiến sĩ tham gia, phối hợp trao tặng 36 nắp đậy thùng rác hữu cơ tự phân hủy trị giá 9 triệu đồng. Đoàn các xã, thị trấn tại huyện Giao Thuỷ tổ chức 76 buổi ra quân vệ sinh môi trường tập trung dọn dẹp rác thải khu vực ven biển. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đồng loạt triển khai hoạt động cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu” với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, Huyện Đoàn Mỹ Lộc tổ chức các buổi vệ sinh môi trường, làm cỏ đường cây thanh niên; Huyện Đoàn Giao Thủy tổ chức bắt, thu gom và đưa đi xử lý 2,5 tấn ốc bươu vàng, bảo vệ lúa mùa cho nhân dân; Huyện Đoàn Nghĩa Hưng chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp Đoàn các xã, thị trấn tổ chức ra quân dọn rác tại các kênh mương, làm cỏ 2 bên đường và dọn dẹp vật liệu, vớt bèo, khơi thông dòng chảy thu hút gần 100 đoàn viên, thanh niên tham gia…

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia các chương trình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tiết kiệm điện, nước, trồng nhiều cây xanh, thu gom các loại rác góp phần giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh