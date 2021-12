Tuổi trẻ Nam Trực chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua tuổi trẻ huyện Nam Trực đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Huyện Đoàn Nam Trực tặng “Túi quà an sinh” cho học sinh Trường Tiểu học Nam Mỹ đang cách ly y tế tập trung tại trường.

Xác định vai trò công tác tuyên truyền, Huyện Đoàn Nam Trực đã có nhiều hình thức, cách làm hay để tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và người dân nắm bắt thông tin về dịch COVID-19; tập trung sử dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để cập nhật, chia sẻ, đăng tải kịp thời, chính xác các tin, bài về tình hình diễn biến của dịch; tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động, tuyên truyền qua pa nô, áp phích... trên các trục đường chính. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên huyện chú trọng nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời định hướng đoàn viên, thanh niên không đăng tải, chia sẻ các thông tin thiếu kiểm chứng, thông tin sai trái, bịa đặt về dịch gây hoang mang dư luận, đồng thời tích cực vận động gia đình, người thân thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế, cũng như các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống dịch. Với vai trò xung kích, tình nguyện trên mặt trận chống dịch, các đoàn viên, thanh niên trong huyện tích cực tham gia đội thanh niên xung kích, phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ lực lượng chức năng chống dịch. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ và các cơ quan khối đoàn thể huyện tổ chức thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên làm nhiệm vụ tại các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh COVID-19 nơi cửa ngõ ra, vào địa bàn huyện; thăm hỏi, tặng quà các nhu yếu phẩm thiết yếu như: Sữa hộp, mì ăn liền, bánh ngọt, nước… cho cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện và UBND xã Tân Thịnh; trao tặng 150 suất quà cho các em học sinh cách ly tại Trường Tiểu học Nam Mỹ, THCS Nam Mỹ; tặng 5 suất quà cho sinh viên bị ảnh hưởng dịch COVID tại thị trấn Nam Giang, các xã: Nam Hải, Điền Xá, Hồng Quang. Ngoài ra, trong dịp Tết Trung thu 2021, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của huyện, các địa phương đã tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ, tặng quà, chăm lo cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã trao tặng quà tại các liên đội Tiểu học Nam Hồng, THCS Nam Hồng, Mầm non Đồng Sơn, Mầm non Nam Toàn, Mầm non Nam Thanh... gần 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá từ 100-500 nghìn đồng cho các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia, Ban Thường vụ Huyện Đoàn chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn có trường đóng trên địa bàn phối hợp đoàn viên, thanh niên tại đoàn các nhà trường thành lập các đội xung kích tình nguyện phục vụ mùa thi như: hỗ trợ đo thân nhiệt, hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, hỗ trợ phương tiện, cổ vũ tinh thần, phát hơn 1.000 chai nước uống, hỗ trợ đồ dùng học tập, phát 2.000 khẩu trang y tế cho thí sinh và người nhà thí sinh, tuyên truyền người nhà thí sinh tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Đoàn Thanh niên Công an huyện, Đoàn Thanh niên thị trấn Nam Giang và Đoàn xã Nghĩa An đã tổ chức phát hơn 5.000 khẩu trang y tế miễn phí cho nhân dân tại ngã tư trung tâm thị trấn Nam Giang, đường S2 và khu vực chợ Chùa nơi tập trung đông người. Đặc biệt, thời gian qua trước sự xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại xã Nam Mỹ, Đoàn Thanh niên huyện triển khai thực hiện chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn phát động nhằm hỗ trợ kịp thời tới Liên đội các trường tiểu học, THCS và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đặng Thị Thơm, Bí thư Huyện Đoàn cho biết, thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Tuổi trẻ huyện sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng dịch đến với mọi tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, Huyện Đoàn tiếp tục thực hiện hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên, tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch, các điểm chốt phòng, chống dịch và tặng quà đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly. Khi địa phương triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên diện rộng, các cơ sở Đoàn sẽ tích cực tham gia, hỗ trợ lực lượng y tế những phần việc ngoài chuyên môn, góp phần đảm bảo cho các buổi tiêm chủng diễn ra an toàn, đúng tiến độ. Qua đó, tuổi trẻ huyện sẽ góp phần hạn chế sự lây lan, đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh