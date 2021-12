Triệt xóa nhiều đường dây ma túy phức tạp

Năm 2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy (Công an tỉnh) tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng theo hướng tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, chiến sĩ; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, chiến đấu giỏi, xây dựng lực lượng trong sạch; qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an thành phố Nam Định tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy xâm nhập địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy cho biết, năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có thời điểm tỉnh ta thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng chức năng nới lỏng quản lý, từ đó tội phạm lợi dụng, hình thành một số đường dây vận chuyển ma túy đưa về Nam Định tiêu thụ. Trước thực trạng trên, lực lượng CSĐTTP về ma túy đã nhanh chóng bám sát địa bàn, thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác lập, đấu tranh với 30 chuyên án, triệt phá 11 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh. Trong đó, triệt phá 1 đường dây tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Nam Định; triệt phá 2 đường dây tuyến Nghệ An - Thanh Hóa - Nam Định; triệt phá 6 đường dây tuyến Điện Biên - Sơn La - Hòa Bình - Nam Định... bước đầu khởi tố 10 vụ, 19 bị can, thu giữ hàng chục kg ma túy các loại. Điển hình, đầu năm 2021 Phòng CSĐTTP về ma túy chủ trì triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh miền núi phía Bắc về Nam Định tiêu thụ, bắt, khởi tố 4 đối tượng, thu 3kg ma túy tổng hợp dạng đá, 500 viên hồng phiến, 1 gói heroin, 1 xe ô tô, 9 điện thoại di động. Ngày 2-6-2021, Phòng CSĐTTP về ma túy tiếp tục triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh phía Nam về Nam Định, thu giữ 12 bánh heroin, 6 điện thoại di động, 1 xe máy, 60 triệu đồng. Ngày 11-7-2021, Phòng CSĐTTP về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về Nam Định, bắt giữ đối tượng Lê Anh Sơn (SN 1975), trú tại phường Ngô Quyền (thành phố Nam Định), thu giữ 2 bánh heroin. Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng CSĐTTP về ma túy toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.853 vụ, 2010 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng số tang vật thu được gồm 22,2kg ma túy tổng hợp, 8,5kg heroin, 17.560 viên hồng phiến, thuốc lắc, 2,08kg thuốc phiện, 42 cây cần sa, 25 bộ sử dụng ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng K54, hơn 1,4 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Bên cạnh triệt phá những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn vào địa bàn tỉnh, để góp phần giữ bình yên cho địa bàn dân cư, trong năm lực lượng CSĐTTP về ma túy đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý 16 điểm chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố 50 đối tượng liên quan. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian qua lực lượng Công an đã xây dựng kế hoạch, tập trung phòng ngừa, đấu tranh giải quyết tụ điểm, điểm ma túy phức tạp, nhiều đối tượng hoạt động nổi cộm, phức tạp tại địa bàn phường Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định). Đặc điểm của phường Trần Đăng Ninh có 15 khu nhà tập thể cũ, xuống cấp; trong đó có những tòa nhà được xác định là tụ điểm phức tạp về ma túy như khu 5 tầng Trần Đăng Ninh, 4 tầng và 3 tầng Phan Bội Châu, tuyến đường Đoàn Trần Nghiệp. Những tòa nhà tập thể đều đã xuống cấp, kín đáo như “lô cốt” với một cầu thang duy nhất để ra, vào nên thường được các đối tượng lợi dụng để hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi và thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động nhằm che mắt, chống đối cơ quan chức năng, đối tượng lắp camera giám sát, thuê người cảnh giới để người nghiện tụ tập đến mua, sử dụng trái phép ma túy, bán ma túy qua lỗ thủng cánh cửa. Đối tượng cảnh giới đều có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, được trang bị điện thoại di động hiện đại, lởn vởn ở những điểm chốt gác cách xa đến hàng cây số. Mỗi khi có người lạ đến địa bàn, chúng liền ngừng tất cả mọi hoạt động mua bán ma túy. Bên cạnh đó, các con nghiện tụ tập về mua thuốc còn lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp dẫn tới an ninh trật tự rất phức tạp. Quyết lập lại an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân phường Trần Đăng Ninh, lực lượng Công an đã tập trung lực lượng, kiên quyết triệt xóa các điểm, tụ điểm buôn bán lẻ ma túy; chú trọng nhất là tụ điểm phức tạp về ma túy tại đường Phan Bội Châu và đường Đoàn Trần Nghiệp. Với quyết tâm của lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy và các địa phương, đến nay, đã triệt xóa 6 điểm ma túy phức tạp; bắt 8 vụ, 18 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 267,57 gam heroin, 155,66 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 8 viên thuốc lắc, 2 cân điện tử và nhiều vật chứng có liên quan.

Với những kết quả tiêu biểu, nổi bật đã đạt được trên lĩnh vực phòng, chống ma túy, năm 2021 tập thể Phòng CSĐTTP về ma túy đã vinh dự được Bộ Công an tặng 3 Bằng khen, UBND tỉnh tặng 2 Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 4 Giấy khen. Nhân dịp tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021, tập thể phòng CSĐTTP về ma túy vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc./.

Bài và ảnh: Xuân Thu