Thành phố Nam Định chủ động phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm

Thành phố Nam Định được xác định là địa bàn trọng điểm về tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật với số án hình sự xảy ra tại địa bàn thành phố hàng năm thường chiếm khoảng 40% trong tổng số vụ phạm pháp hình sự toàn tỉnh. Thời gian qua, tuy số vụ phạm pháp hình sự đã được kiềm chế, giảm qua từng năm, nhưng hoạt động của tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố luôn tiềm ẩn phức tạp. Trước tình hình trên, UBND thành phố Nam Định đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm; qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng công an, bảo vệ dân phố phường Phan Đình Phùng tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, UBND thành phố Nam Định chỉ đạo phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thu hút các cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân dân tham gia; tổ chức kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở; tranh thủ và phát huy vai trò bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng Ban công tác Mặt trận, trưởng thôn xóm và các đoàn thể ở cơ sở, những người có uy tín trong dòng họ, tôn giáo, các vị chức sắc... làm chỗ dựa trong phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Công an thành phố phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể, chính quyền cơ sở duy trì, nhân rộng các mô hình phong trào về an ninh trật tự như: “An toàn trường học”, “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, “Camera an ninh”, “Giáo xứ, giáo họ không tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”, “Tổ cựu chiến binh vì dân”…, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua khác. Các ngành chức năng, các xã, phường đã phát động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào, xây dựng cơ quan, đơn vị, làng, xã, thôn, xóm, tổ dân phố không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy... Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết 100% chủ hộ gia đình, chủ cơ quan, doanh nghiệp, chủ hàng quán, chủ phương tiện xe ô tô, xe máy và các học sinh, sinh viên trên địa bàn với các nội dung về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, quản lý, sử dụng pháo, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông... Bên cạnh đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, phường, xã tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực như: văn hóa, thông tin, thuế, tài chính, ngân hàng, kho bạc, quản lý sử dụng đất đai, trật tự đô thị, nông nghiệp...

Cùng với các giải pháp phòng ngừa tội phạm, UBND thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền các phường, xã tăng cường nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong đó, Công an thành phố phát huy vai trò lực lượng nòng cốt tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm là kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán; xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trên từng lĩnh vực, chuyên đề công tác. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố thực hiện công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ sót, bỏ lọt tội phạm. Nhiều vụ án, chuyên án lớn được Công an thành phố triệt phá thành công được dư luận quan tâm, đánh giá cao như các chuyên án: Đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng, điều tra làm rõ 18 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Nam Định và huyện Nam Trực; đấu tranh triệt xóa ổ nhóm côn đồ cho vay nặng lãi, tín dụng đen, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật trên địa bàn; đấu tranh với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hack facebook để chiếm quyền sử dụng của người Việt Nam định cư tại nước ngoài, nhắn tin vay tiền cho người thân trong danh sách bạn bè trên facebook sau đó chiếm đoạt; đấu tranh triệt xóa đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại hoạt động liên tỉnh. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an thành phố, các phường, xã đấu tranh quyết liệt, giải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy gây dư luận xấu trong nhân dân, như: khu vực quảng trường Hòa Bình giáp ranh phường Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo, khu vực 5 tầng đường Trần Đăng Ninh (phường Trần Đăng Ninh), khu vực đường Trần Huy Liệu (phường Văn Miếu), khu vực ngõ Yên Thế, đường Hàng Tiện (phường Quang Trung), khu vực ngõ 133 Trường Chinh (phường Bà Triệu); bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ, hàng trăm đối tượng hoạt động tại các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tại các khu vực đường Phan Bội Châu (phường Trần Đăng Ninh), tổ 29 Thành Nam (phường Trần Tế Xương)… Từ năm 2017 đến nay, Công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ, lập hồ sơ đề nghị truy tố 1.036 vụ, 1.112 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý; thu 1,073kg hê-rô-in, 14,918kg và 2.244 viên ma túy tổng hợp; xử lý hành chính 1.475 vụ, 1.509 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Với việc thực hiện các giải pháp quyết liệt, thành phố Nam Định đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, khám phá, xử lý tội phạm được nâng cao, nhất là các loại tội phạm nguy hiểm gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%; các vụ án rất nghiêm trọng đạt 95%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý đúng quy định pháp luật góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Bài và ảnh: Văn Trọng