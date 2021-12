Phụ nữ Quân đội học tập và làm theo Bác

Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện có 7 cơ sở hội với 60 hội viên. Thời gian qua, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể tạo hiệu ứng tích cực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh luyện tập sẵn sàng chiến đấu.

Học tập và làm theo Bác, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nội dung Chỉ thị số 05, trong đó chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động thiết thực; tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương của Bác thông qua rèn luyện các phẩm chất “tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”; biểu dương những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Hội cũng đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào thi đua của LLVT, Hội Phụ nữ như: “Phụ nữ LLVT tỉnh đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiêu chí “4 tốt” của người phụ nữ quân đội trong thời kỳ mới (sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt); “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; “Cùng em đến trường”; triển khai các hoạt động vì an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm… qua đó đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện phong trào “Phụ nữ LLVT tỉnh đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, trong công tác chuyên môn mỗi cán bộ, hội viên không ngừng học tập, trau dồi phẩm đạo đức và năng lực. Hội viên làm công tác văn thư, bảo mật luôn giao nhận văn bản tài liệu kịp thời, chính xác, đúng thủ tục, không để sai sót, thất lạc. Hội viên làm công tác thông tin liên lạc luôn chấp hành nghiêm các quy định của ngành, thực hiện nghiêm các chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc bí mật, kịp thời, chính xác. Hội viên phụ nữ là nhân viên Nhà văn hóa luôn năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm nhiệm tốt chức năng biên tập viên, phát thanh viên truyền hình, truyền thanh nội bộ, nâng cao chất lượng các tin, bài trên các trang báo, tạp chí. Hội viên làm công tác tài chính, quản lý thống kê, thủ kho… đã thực hiện đầy đủ các chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính chặt chẽ, không để xảy ra thâm hụt, mất mát, kho tàng ngăn nắp, sạch sẽ; làm bộ phận nuôi quân chịu khó sáng tạo, cải thiện bữa ăn phục vụ cán bộ, chiến sĩ. Hội viên nữ quân y đề cao đạo đức, hết lòng chăm lo sức khỏe người bệnh, góp phần đảm bảo tốt sức khoẻ cho bộ đội, đảm bảo quân số khoẻ đạt trên 98,9%; công tác ở các phòng kỹ thuật luôn nắm chắc số lượng, chất lượng vũ khí trang bị, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các chế độ thống kê bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật; tiếp nhận, cấp phát hàng chục tấn vũ khí đạn dược, thiết bị trạm xưởng, phụ tùng ô tô các loại… Triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, có 100% cơ sở Hội và hội viên tham gia. Từ nguồn Quỹ được phân bổ và do hội viên đóng góp, các cơ sở Hội đã giúp cho 3 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với lãi suất thấp hoặc không lãi suất để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, thực hành tiết kiệm theo gương Bác, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh còn xây dựng các mô hình tiết kiệm, phát động mỗi cán bộ, hội viên tham gia ít nhất một loại hình tiết kiệm do các cấp Hội Phụ nữ phát động như: Tiết kiệm chi tiêu, thành lập nhóm phụ nữ tiết kiệm… Tiêu biểu là Hội Phụ nữ Phòng Chính trị. Để có nguồn vốn vay giúp hội viên trong chi hội có hoàn cảnh khó khăn, phòng đã duy trì các tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm với nguồn quỹ từ 12-18 triệu đồng/năm; thành lập mô hình tổ thêu tranh, nhặt chỉ quần áo, đan áo len giúp chị em tăng thêm thu nhập từ 1-1,8 triệu đồng/người/tháng.

Học tập và làm theo Bác, các cơ sở Hội còn thành lập được nhiều mô hình sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên tham gia như: “Phụ nữ Quân khu “Tự tin, duyên dáng, sáng tạo”, “Phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca”, “Tổ phụ nữ mẫu mực về Điều lệnh chính quy”, “Cán bộ, hội viên phụ nữ miệng nói lời hay, tay làm việc tốt”, “Bếp nuôi quân giỏi”, “Đồng hành cùng em đến trường”, “Vườn rau nghĩa tình”, “Làm tinh dầu bưởi”… Đặc biệt, thời gian qua trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, hưởng ứng phong trào “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, Hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Hải Hậu đã thành lập mô hình “Vườn rau nghĩa tình”, trồng các loại rau cải ngọt, bắp cải, su hào, xà lách, rau thơm… vận chuyển đến tận nơi tặng lực lượng tuyến đầu và người dân các xã, thị trấn bị cách ly, phong tỏa, động viên các cơ quan chức năng, nhân dân yên tâm phòng, chống dịch bệnh. Triển khai mô hình “Cùng em đến trường”, trong 5 năm trở lại đây, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp quỹ, tặng 105 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền trên 50 triệu đồng… Đẩy mạnh các chương trình vì an sinh xã hội, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; thường xuyên tổ chức những chuyến hành quân “Về nguồn” thăm, tặng quà đối tượng chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tặng quà học sinh nghèo vượt khó; tuyên truyền người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Những kết quả đạt được từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh. Từ trong phong trào còn xuất hiện nhiều điển hình trong học tập và làm theo Bác được các cấp biểu dương, khen thưởng./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên