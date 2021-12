Phụ nữ Giao Thủy chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, các cấp Hội Phụ nữ huyện Giao Thủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động nhằm chung tay phòng, chống dịch, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Trong tháng 11-2021, trên địa bàn các xã Hồng Thuận và Giao Lạc phát hiện nhiều ca bệnh nhiễm COVID-19. Để hỗ trợ hội viên phụ nữ và nhân dân các xã phòng, chống dịch, từ ngày 12 đến 23-11, các cấp Hội Phụ nữ huyện Giao Thủy đã vận động cán bộ, hội viên tích cực chung tay ủng hộ. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện đã tiếp nhận 20 suất quà, trị giá 300 nghìn đồng/suất từ Hội LHPN tỉnh tặng; trao tặng 55 suất quà, trị giá 11 triệu đồng cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồng Thuận; tặng quà cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Giao Lạc và 20 suất quà cho hội viên phụ nữ xã với tổng trị giá 7 triệu đồng; ủng hộ 2 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 của huyện và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Hồng Thuận 6 triệu đồng. Trước đó, Hội LHPN huyện đã thăm, động viên, trao quà cho cán bộ tuyến đầu chống dịch và 101 hộ dân xóm 2, xã Giao Hải, trị giá 16,5 triệu đồng. Các hoạt động chung tay phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp Hội Phụ nữ huyện Giao Thủy được nhân dân và các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Hội LHPN huyện Giao Thủy phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tặng quà nhân dân khu cách ly xã Giao Thanh.

Để chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Hội LHPN huyện đã tích cực, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên chia sẻ kịp thời và chính xác thông tin về tình hình dịch COVID-19 qua fanpage, facebook của Hội nhằm tuyên truyền cho người dân phòng tránh lây nhiễm dịch; không chủ quan lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Các cấp Hội cũng phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú; hướng dẫn các gia đình tham gia khai báo y tế; cử cán bộ tham gia trực tại các chốt kiểm dịch của huyện; xây dựng kế hoạch hướng dẫn cơ sở tham gia giám sát các chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế… Đến nay, Hội LHPN huyện đã biên soạn, in phát 20.230 tờ rơi có nội dung tuyên truyền, phòng chống dịch COVID-19; phối hợp với các Đồn Biên phòng Quất Lâm và Ba Lạt, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể thao huyện tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch của địa phương; viết và phát 130 bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh huyện, xã, thị trấn, 209 bài trên zalo, facebook của nhóm và cá nhân… Ngoài ra, các cấp Hội còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thường xuyên giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh đồ dùng gia đình, phối hợp phun khử trùng tại gia đình, nơi công cộng. Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ huyện Giao Thủy đã tổ chức 295 buổi vệ sinh môi trường, thu hút trên 795 nghìn lượt hội viên tham gia. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp Hội còn vận động cán bộ, hội viên tích cực quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể, Hội LHPN huyện vận động cán bộ chuyên trách huyện trích 1 ngày lương ủng hộ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện; tích cực tham gia nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch qua đầu số 1407. Đến nay, cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện đã gửi 320 tin nhắn ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, nấu cơm miễn phí cho cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm dịch, gia đình hội viên phụ nữ tại các khu phong tỏa, cách ly với tổng trị giá 240 triệu đồng; ủng hộ 13,5 triệu đồng cho chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Hội LHPN tỉnh phát động… Các đơn vị tiêu biểu trong hoạt động này, như: Hội Phụ nữ các xã Giao Thiện, Giao An, Giao Hương thăm, tặng quà khu cách ly tập trung của huyện với tổng trị giá 1,5 triệu đồng. Điểm nổi bật trong thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp Hội Phụ nữ Giao Thủy thời gian qua là đã triển khai tốt phong trào “Trao khẩu trang vải - chuyển tải yêu thương”, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ khẩu trang được cán bộ hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động các đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ 24.660 chiếc khẩu trang, 120 bánh xà phòng diệt khuẩn, 100 chai dung dịch sát khuẩn, 390 suất quà với tổng số tiền gần 195 triệu đồng. Tiêu biểu trong phong trào này là Hội Phụ nữ các xã Giao Tiến, Giao Lạc, Giao Long, Giao Thanh, Bình Hòa, Giao Thiện, Giao Xuân... Trong đó Hội Phụ nữ xã Giao Long đã vận động nhà hảo tâm tặng 10 nghìn khẩu trang miễn phí cho hội viên phụ nữ trong xã... Hội Phụ nữ xã Giao Tiến đã triển khai nhiều cách làm hay như phối hợp phát tin trên hệ thống truyền thanh xã, hướng dẫn những việc cần làm trong công tác phòng, chống dịch; vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn ủng hộ 2.300 khẩu trang và 120 bánh xà phòng Lifebuoy. Ngoài ra, Hội Phụ nữ xã còn kết hợp với các đoàn thể tích cực vận động các nhà hảo tâm ủng hộ để có nguồn quỹ dự phòng mua khẩu trang cấp phát tại các phiên chợ và mua trang thiết bị y tế trong công tác phòng, chống dịch.

Tiếp tục xác định phòng, chống dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, thời gian tới các cấp Hội Phụ nữ huyện Giao Thủy tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, hội viên tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 của huyện chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế; giúp đỡ các gia đình phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, không để hội viên phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau vì dịch bệnh chung tay cùng các cấp, các ngành trong huyện ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân