Phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" ở Trường THPT B Nghĩa Hưng

Nhiều năm qua, Trường THPT B Nghĩa Hưng (Nghĩa Hưng) đã không ngừng nỗ lực vươn lên về mọi mặt, đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Từ phong trào, việc “dạy thực chất, học thực chất” ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Cô và trò Trường THPT B Nghĩa Hưng trong một giờ học.

Trường THPT B Nghĩa Hưng có 30 lớp với tổng số 1.118 học sinh, 76 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Để nâng cao chất lượng đội ngũ, nhà trường vận động cán bộ, giáo viên phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng sáng tạo, quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn do Sở GD và ĐT tổ chức cũng như tạo điều kiện để cán bộ quản lý và giáo viên đi học Cao học nâng cao trình độ chuyên môn, nâng tổng số giáo viên có trình độ thạc sĩ là 13 người (chiếm 16%). Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến trong giảng dạy đã trở thành truyền thống của nhà trường. Hàng năm nhà trường tổ chức Hội nghị báo cáo sáng kiến kinh nghiệm về công tác chuyên môn, công tác chủ nhiệm lớp, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp... Nhiều giáo viên có kinh nghiệm được Sở GD và ĐT điều động làm cộng tác viên thanh tra giáo dục, giám khảo hội giảng tỉnh, làm công tác thi. Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ, trường tranh thủ các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học. Với diện tích khuôn viên 23.923,9m2, trường có 2 dãy phòng học 3 tầng gồm 30 phòng học, 7 phòng chức năng đảm bảo cho dạy và học cũng như các hoạt động ngoài giờ lên lớp; 1 nhà đa chức năng diện tích 1.104m2 phục vụ dạy và học bộ môn Giáo dục thể chất - An ninh quốc phòng và các hoạt động ngoại khoá. Cảnh quan nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp đáp ứng yêu cầu của môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện. Từ việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, hiện tại trường đã đảm bảo cơ bản về cơ sở vật chất, hoàn thiện được 3 phòng học Tin học, 1 phòng học Ngoại ngữ, các phòng thí nghiệm môn: Hóa học, Sinh học, Vật lý; 4 phòng nghe nhìn đạt chuẩn cùng hệ thống máy tính, máy chiếu, ti vi trên một số lớp học, phục vụ việc dạy học. Trường đã đạt chuẩn quốc gia lần 2, đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3.

Các biện pháp quan tâm phát triển đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, được nhà trường thực hiện đồng bộ với các giải pháp: Đảm bảo nền nếp dạy và học, soạn giảng, chấm trả bài đúng quy định; đổi mới kiểm tra đánh giá; quản lý học sinh chặt chẽ; đội ngũ giáo viên nhà trường luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tự lực sáng tạo của học sinh; tiến hành đổi mới phương pháp giảng dạy song song với đổi mới phương pháp học tập của học sinh, cải tiến sinh hoạt chuyên môn; chú ý bồi dưỡng học sinh giỏi song song với phụ đạo học sinh yếu; tích cực khai thác thí nghiệm thực hành, tăng giờ học tại các phòng bộ môn, tăng cường khai thác tài liệu thư viện, khai thác internet, tổ chức tốt các tiết học, hoạt động trải nghiệm... Đặc biệt, Ban giám hiệu nhà trường tích cực vận động cán bộ, giáo viên thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành GD và ĐT phát động; trong đó, trọng tâm, chủ đạo là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Trong nhiều năm học trường tổ chức được nhiều chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, thường xuyên kiểm tra trình độ sử dụng tin học của cán bộ, giáo viên trong việc soạn bài và giảng dạy bằng giáo án điện tử. Trong giảng dạy, giáo viên luôn chú ý tới các đối tượng học sinh để có cách thức tương tác trong hoạt động dạy học với mục tiêu “không để học sinh đứng bên lề mỗi tiết học”...

Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm với nghề, chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng nâng lên. Nhiều năm liền, chất lượng giáo dục toàn diện, số học sinh đoạt giải cấp tỉnh, tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng của trường luôn trong tốp dẫn đầu các trường THPT của tỉnh. Trong 3 năm học từ 2018 đến nay, trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT; mỗi năm học, trường có 81-82% học sinh lớp 12 đỗ nguyện vọng 1 vào các trường đại học. Nhiều năm liên tục nhà trường được xếp vào top 200 trường có kết quả thi vào đại học, cao đẳng cao nhất toàn quốc. Riêng năm học 2020-2021, số học sinh của trường đạt hạnh kiểm tốt chiếm 97,22%; tỷ lệ học sinh đạt học lực giỏi chiếm 40,64%, khá chiếm 52,28%. Tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm học 2020-2021, nhà trường giành giải Nhì toàn đoàn với 24/27 học sinh dự thi đoạt giải, trong đó có 21 học sinh đoạt giải Nhì và Ba... Trường tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu khối thi đua các trường THPT của tỉnh và được khối bình xét, suy tôn tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Phát huy thành tích đạt được, năm học 2021-2022, nhà trường tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn; đổi mới hình thức tổ chức dạy học, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; phấn đấu đột phá trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa, thể dục thể thao, Hùng biện Tiếng Anh và các cuộc thi, hội thi; thông qua các hoạt động của các câu lạc bộ, tạo điều kiện để học sinh thực hành giao tiếp, rèn luyện các kỹ năng...; tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế của một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh tại địa phương, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của huyện vươn lên tầm cao mới./.

Bài và ảnh: Minh Thuận