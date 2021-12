phòng, chống dịch bệnh covid-19

Phường Ngô Quyền quyết tâm giữ vững "vùng xanh"

Phường Ngô Quyền (thành phố Nam Định) có 14 khu dân cư và gần 5.500 nhân khẩu. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường đã siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, quyết tâm “Bảo vệ vùng xanh - Thắng nhanh COVID”, không để dịch lây lan trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phường Ngô Quyền kiểm tra, nhắc nhở người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở khu vực chợ Cửa Trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Ngô Quyền cho biết: “Phường tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân nắm rõ biện pháp bảo vệ “vùng xanh”, nâng cao ý thức để tự giác, tự quản thực hiện trong cộng đồng, đóng các đường mòn, kiểm soát chặt các chốt ra vào địa bàn. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra nhắc nhở và xử lý các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hàng ăn sáng đảm bảo hoạt động "3 tại chỗ". Đối với hoạt động chợ, UBND phường chỉ đạo các lực lượng chức năng vận động người dân và tiểu thương thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và tầm soát cho tiểu thương hàng tuần qua đó quyết tâm bảo vệ “vùng xanh” trên địa bàn”. Phường đã tăng cường tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và hầu hết các trường hợp người dân trong độ tuổi từ 18 trở lên, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm dùng trong sinh hoạt hàng ngày cho người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và người dân khu vực phong tỏa, khu vực cách ly tập trung. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, phường Ngô Quyền cũng đã chủ động đề xuất và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và UBND thành phố về xây dựng mô hình “2 tự quản, 2 chủ động” phòng chống dịch COVID-19 (tự quản địa bàn, con người; chủ động phản ánh, chủ động phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19). Phường đã thành lập các chốt kiểm soát và 1 đội tuần tra tại các cửa ngõ ra vào khu phố và khu vực chợ, do Công an phường làm tổ trưởng có nhiệm vụ kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn phường, nhất là khu vực chợ Cửa Trường, các quán ăn trên địa bàn; vận động người dân thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, phường chỉ đạo các tổ COVID cộng đồng tích cực giám sát, nhắc nhở các trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19, người từ địa phương khác về địa bàn phường thực hiện khai báo y tế và cách ly tập trung, tại nhà theo quy định. Thông qua việc xây dựng mô hình nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138, các ban, ngành, đoàn thể phường trong quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong chợ Cửa Trường. Bên cạnh đó, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của các hộ kinh doanh, tiểu thương, người bán hàng, người lao động, người mua hàng... thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; chủ động phản ánh những vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Phường cũng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong chợ Cửa Trường; vận động, kêu gọi tiểu thương, người lao động và người mua hàng trong chợ chấp hành nghiêm các quy định trong chợ và địa phương về phòng, chống dịch, tiêm chủng đầy đủ vắc-xin phòng COVID-19 vì sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng. Tuyên truyền, vận động người dân khi vào chợ phải thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn, quét mã QR khai báo y tế và đóng dấu mực “Đã khai báo y tế” trên tay, giữ khoảng cách giữa các gian hàng với nhau và giữa người mua hàng và người bán hàng khi mua bán, giao nhận hàng hóa. Từ đầu tháng 12 đến nay, phường đã khuyến cáo và tuyên truyền, vận động các nhà hàng, quán ăn sáng, các chủ hộ kinh doanh khu vực chợ Cửa Trường áp dụng biện pháp làm tấm màng chắn để ngăn khoảng cách, chắn giọt bắn trong quá trình hoạt động. Các hộ kinh doanh trên địa bàn đã phối hợp tốt với chính quyền thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Bà Nguyễn Thị Lan, chủ quầy hàng kinh doanh thực phẩm tại chợ Cửa Trường cho biết: “Việc áp dụng màng chắn giọt bắn do phường phát động phát huy hiệu quả khá tốt. Người mua hàng và chủ cửa hàng được ngăn cách bằng tấm chắn nilon màu trắng trong suốt hoặc kính nhựa mica, thông thoáng, mà vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhân dân rất đồng tình, ủng hộ cách làm này của chính quyền phường”.

Kể từ khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn thành phố, đặc biệt là gần đây nhất tại khu vực chợ Năng Tĩnh, địa bàn giáp ranh, bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, phường Ngô Quyền đã quyết tâm không để phát sinh ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Trạm Y tế phường đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho các trường hợp khu vực chợ Cửa Trường và khu dân cư địa bàn giáp ranh với chợ Năng Tĩnh để truy vết, phát hiện người có triệu chứng nghi nhiễm SARS-CoV-2, người tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2, người vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nông sản… Nhờ thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ và quyết liệt đến nay, trên địa bàn phường chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng, chưa phải áp dụng biện pháp phong tỏa phòng chống dịch.

Với quyết tâm bảo vệ và mở rộng “vùng xanh”, phường Ngô Quyền tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, bằng những việc làm thiết thực và nghĩa cử cao đẹp có sức lan tỏa trong cộng đồng, chia sẻ, động viên người dân trong vùng dịch sớm vượt qua khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn