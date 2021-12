Nữ bí thư chi bộ tận tâm, trách nhiệm

Gần dân, hiểu dân, tận tâm, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, đồng chí Đàm Thị Cúc, bí thư chi bộ Làng 2, xã Quang Trung (Vụ Bản) đã cùng tập thể chi bộ lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đưa xóm Làng 2 ngày càng phát triển.

Bí thư chi bộ Làng 2, xã Quang Trung (Vụ Bản) Đàm Thị Cúc (bên phải) tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư.

Chúng tôi gặp được đồng chí Đàm Thị Cúc khi đang cùng với người dân ấp trúc lại phần đất lún để chuẩn bị hoàn thiện xây nốt phần cổng và tường bao công trình nhà văn hóa xóm rộng rãi, khang trang có khuôn viên trên 600m2. Nữ Bí thư chi bộ cho biết: là vùng quê thuần nông, nên khi bắt tay vào xây dựng NTM xóm Làng 2 gặp rất nhiều khó khăn do nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng NTM lớn. Trong khi đó, hệ thống giao thông của xóm chủ yếu là đường đất, đường đá, không có nhà văn hóa cũng như nguồn lực hỗ trợ từ con em xa quê. Với quyết tâm thực hiện thành công chương trình NTM, đồng chí Cúc cùng chi bộ Làng 2 họp bàn, tìm giải pháp khắc phục và thống nhất chỉ thuê làm những phần việc khó; những phần việc đơn giản như đào đất ấp trúc mở rộng nâng cao cốt đường, nền khu vực nhà văn hóa thì huy động nhân lực trong xóm thực hiện. Nhưng để làm được điều này, cấp ủy Đảng, chính quyền xóm xác định phải làm tốt công tác vận động quần chúng. Xóm Làng 2 đã tiến hành họp bàn để phổ biến chủ trương; bàn bạc ưu tiên phần việc nào làm trước, phần việc nào làm sau; trong quá trình thực hiện, bản thân đồng chí Cúc và đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu đi đầu trong đóng góp cũng như quán xuyến công việc. Khi kết thúc từng phần việc, xóm đều tổ chức họp dân để đánh giá, rút kinh nghiệm việc làm được, chưa làm được và nhất là phải công khai việc thu, chi tài chính trước người dân trong xóm một cách cụ thể, chi tiết; đồng thời tuyên dương các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp tích cực trong từng công việc của chi bộ, của xóm. Nét riêng ở xóm Làng 2 là mọi khoản tiền khen thưởng dù nhỏ, hay to của chi bộ, chính quyền và các đoàn thể trong xóm đều được xung công để góp thêm quỹ xây dựng NTM. Nhờ vậy, sau nhiều năm xây dựng NTM, hệ thống đường giao thông lầy lội, gồ ghề của xóm trước đây đã được trải bê tông, rộng rãi, sạch sẽ, có điện sáng suốt đêm thuận tiện phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Cùng với hoàn thành tiêu chí về văn hóa, giao thông, các tiêu chí khác còn lại chi bộ, chính quyền và nhân dân xóm Làng 2 cũng chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thành công. Tuy không phải là điểm xây dựng NTM nâng cao của xã nhưng đến nay xóm Làng 2 đã hoàn thành các tiêu chí theo quy định và hướng đến nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu.

Cùng với thành công trong xây dựng NTM, chi bộ Làng 2 còn lãnh đạo chính quyền và nhân dân trong xóm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đồng thời xóm Làng 2 lại có trên 80 công nhân đi làm ở các khu, cụm công nghiệp của tỉnh, huyện và xã nên nguy cơ lây nhiễm dịch rất cao. Vì vậy chi bộ Làng 2 đã chỉ đạo tổ COVID-19 cộng đồng và đảng viên tích cực đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, tuyên truyền để người dân không lơ là, chủ quan với tình hình dịch bệnh; thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã và các công ty có công nhân là người trong xóm để truy vết, rà soát các trường hợp có tiếp xúc gần liên quan đến các ca F0 và tổ chức cách ly tại nhà. Từ khi bùng phát đợt dịch lần thứ 4 đến nay, xóm đã thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà đối với 10 trường hợp F1, F2 và 3 trường hợp người trở về từ vùng dịch. Với nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm đã ngăn chặn dịch lây nhiễm trong cộng đồng, góp phần cùng với các địa phương của xã Quang Trung đẩy lùi dịch bệnh và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Từ những nỗ lực của cá nhân, Bí thư chi bộ Đàm Thị Cúc đã cùng tập thể chi bộ phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Nhân dân trong xóm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái hăng say lao động sản xuất phát triển kinh tế góp phần sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Xóm Làng 2 luôn đạt và giữ vững danh hiệu “nếp sống văn hóa”, được UBND huyện Vụ Bản tặng giấy khen. Chi bộ Làng 2 nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các chi hội, chi đoàn đều đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi hội, chi đoàn yếu kém. Đồng chí bí thư chi bộ Làng 2 nhiều năm liền được nhận giấy khen của Đảng ủy xã Quang Trung, UBND huyện Vụ Bản. Đặc biệt, tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tỉnh 5 năm 2016-2020, đồng chí Cúc là một trong 96 đảng viên tiêu biểu được Ban TVTU tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm”./.

Bài và ảnh: Văn Trọng