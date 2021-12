Nâng cao chất lượng đào tạo lực lượng dự bị động viên

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Trung đoàn 180 nâng cao chất lượng đào tạo sĩ quan dự bị (SQDB) nhằm bảo đảm nguồn nhân lực cho các địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các học viên lớp Sĩ quan dự bị khóa XII tham quan hoạt động huấn luyện các tổ bộ binh phối hợp đánh chiếm mục tiêu.

Tham quan quá trình học tập của lớp đào tạo SQDB khóa XII tại Trung đoàn 180, chúng tôi chứng kiến các học viên đang luyện tập các bài học chiến thuật, nắm bắt các yếu lĩnh động tác như lăn, lê, bò, trườn theo các địa hình, địa vật. Học viên Bùi Hải Đăng, xã Xuân Kiên (Xuân Trường) cho biết: Trong 3 tháng tham gia học tập, huấn luyện, chúng tôi được các cán bộ Trung đoàn 180 trực tiếp giảng dạy với những đổi mới giáo án, bài giảng; đồng thời, sử dụng phương pháp trình chiếu PowerPoint kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đã khiến những giờ học chính trị trở nên sôi nổi hơn. Đặc biệt, những kiến thức mới về đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng được cập nhật, đưa vào chương trình giảng dạy đã giúp đội ngũ SQDB nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương cơ sở để áp dụng vào thực tế công tác sau này. Quá trình học tập, huấn luyện, các học viên được trang bị những kiến thức về: lý luận chính trị, quân sự, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện năng lực quản lý, chỉ huy đơn vị; những vấn đề mới về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; những vấn đề về an ninh quốc gia (an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống)… Đây là những kiến thức cơ bản nhằm đào tạo cho đội ngũ hạ sĩ quan trở thành SQDB có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với Tổ quốc. Từ đó xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, hiểu biết và nhận thức đúng đắn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được động viên.

Thượng tá Đỗ Văn Khải, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 180 (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Để nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ SQDB đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Trung đoàn 180 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các ban, ngành, địa phương, thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác SQDB. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng đội ngũ SQDB; làm tốt công tác tuyển chọn, tạo nguồn đào tạo SQDB bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra; làm tốt công tác đăng ký, quản lý, kịp thời bổ sung, sắp xếp SQDB vào đơn vị dự bị động viên... Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, xét duyệt và gọi đào tạo SQDB, hàng năm Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định giao chỉ tiêu cho các địa phương. Ban CHQS các huyện, thành phố rà soát, làm tốt công tác tuyển chọn nguồn từ cán bộ công chức, Hạ sĩ quan dự bị hạng I đi đào tạo SQDB tại Trường Quân sự Quân khu, Trung đoàn 180. Theo đó, đối tượng đào tạo SQDB được xét duyệt chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, tổ chức xác minh lý lịch, lập hồ sơ đúng quy định. 100% học viên được lựa chọn cử đi học đều yên tâm xác định tốt nhiệm vụ, sau khi tốt nghiệp ra trường được đề nghị phong quân hàm và cấp thẻ SQDB. Từ năm 2002 đến nay, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ thức mở 11 lớp đào tạo SQDB với tổng số 520 học viên bằng ngân sách địa phương. Quá trình triển khai thực hiện, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp trường Quân sự Quân khu 3 xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo phù hợp với từng đối tượng; tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy, quản lý, điều hành, huấn luyện đúng nội dung, chương trình, thời gian. 100% học viên chấp hành nghiêm quy chế đào tạo và nội quy của nhà trường và tốt nghiệp đạt yêu cầu; trong đó có 75% đạt khá, giỏi. SQDB sau khi ra trường về địa phương được sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên có tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được khả năng, hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao, đồng thời góp phần tích cực trong việc giải quyết số lượng SQDB của tỉnh.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh bảo đảm ngân sách cho công tác đào tạo và huấn luyện hàng năm sát với tình hình, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ địa bàn, địa phương, cơ sở. Trung đoàn 180 (Bộ CHQS tỉnh) tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên các đơn vị dự bị động viên của tỉnh. Hoàn thành 100% chỉ tiêu báo động, kiểm tra quân số, sẵn sàng động viên và huấn luyện, đào tạo, bổ túc SQDB hàng năm. Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác quân sự ở địa phương, cơ sở như cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn; cán bộ phụ trách công tác quân sự ở các cơ quan, doanh nghiệp. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với bản thân và gia đình SQDB khi thực hiện nhiệm vụ./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn