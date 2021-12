Lan tỏa phong trào trợ giúp nhân đạo

Phát huy vai trò nòng cốt trong việc huy động các nguồn lực xã hội cho hoạt động nhân đạo, từ thiện, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia công tác trợ giúp cho người yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, nhất là những hỗ trợ từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các nhà tài trợ tặng quà cho người dân khu cách ly, phong tỏa do dịch COVID-19, xã Yên Thắng (Ý Yên).

Các cấp Hội đã vận động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, Ban bảo trợ và các nhà hảo tâm ủng hộ các Quỹ CTĐ, tham gia phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC)”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các hoạt động khác của Hội; phối hợp đặt hòm quỹ tại Bưu điện, siêu thị, nhà ga, nhà hàng, các nơi thờ tự… Đến cuối năm 2020, 90% đơn vị Hội cấp huyện đều có quỹ để hoạt động đạt và vượt so với quy định chung về quỹ dự phòng... Tổng trị giá trợ giúp nhân đạo, từ thiện của Hội CTĐ trong nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 99 tỷ 243 triệu đồng, trợ giúp cho 284.248 lượt người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già cô đơn, học sinh nghèo vượt khó, người rủi ro hoạn nạn, NNCĐDC… Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Ngân hàng Agribank tỉnh Nam Định, Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định, Ngân hàng Agribank Bắc Nam Định, Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Long... Các đơn vị CTĐ triển khai tốt công tác vận động nguồn lực gồm các huyện: Giao Thủy, Ý Yên, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Nam Trực và thành phố Nam Định. Đặc biệt, trong thời gian 2 năm trở lại đây khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Hội CTĐ các cấp đã kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ các gia đình gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội đã kêu gọi vận động ủng hộ được trên 2 tỷ đồng, hỗ trợ cho 6.370 người dân phòng, chống dịch. Trong đó, Hội CTĐ tỉnh đã vận động trợ giúp trên 232 triệu đồng và 10 nghìn khẩu trang cho các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và 297 người dân bị phong tỏa và giãn cách xã hội do dịch trên địa bàn tỉnh. Đầu tháng 11-2021, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Nam Định diễn biến phức tạp, nhằm chung tay cùng chính quyền và nhân dân phòng, chống dịch, Hội CTĐ tỉnh đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hỗ trợ hàng hóa, trang thiết bị y tế cho các lực lượng chức năng và người dân trong các khu cách ly. Hội CTĐ tỉnh đã kêu gọi, vận động các cá nhân, doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Hằng Luyến; Vàng Hà Thành; Vàng, bạc, đá quý Thịnh Vượng; Vàng, bạc, đá quý Đại Phát Vượng; gia đình bà Mai Nga; gia đình bà Nga Thắng trao tặng Trung tâm Y tế thành phố Nam Định 500 bộ quần áo bảo hộ y tế, 100 chai nước sát khuẩn, 1.800 khẩu trang AN95 và 2.500 khẩu trang y tế, 15 nghìn kim tiêm với tổng trị giá 54 triệu đồng, trao 400 bộ quần áo bảo hộ y tế cấp 2, 200 chai nước sát khuẩn, 10 nghìn khẩu trang y tế, 10 thùng bánh; 40 thùng sữa, tổng trị giá 55,2 triệu đồng cho Khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghiệp Nam Định và Trung tâm điều dưỡng người có công tại Nam Phong. Trước đó, vào cuối tháng 10-2021, khi thành phố Nam Định thành lập khu cách ly tập trung đầu tiên tại Trường Cao đẳng Xây dựng, Hội CTĐ tỉnh, Hội CTĐ thành phố Nam Định đã kêu gọi, vận động Công ty TNHH Thương mại Quỳnh Giao hỗ trợ 1.050 chiếu, chăn, gối và 150 chiếc màn, tổng giá trị 105 triệu đồng. Đây là những món quà thiết thực của Hội CTĐ, các nhà hảo tâm nhằm chia sẻ khó khăn với các lực lượng đang làm nhiệm vụ, người dân trong khu cách ly tập trung, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Phong trào từ thiện, nhân đạo ở các huyện, thành phố cũng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như cửa hàng phụ kiện điện thoại và Siêu thị Countrymart Hải Hậu ủng hộ trên 20 nghìn chiếc khẩu trang. Hội Từ thiện Chùa Vọng Cung (thành phố Nam Định) tặng 2.000 khẩu trang, 200 chai nước rửa tay khô, 2.000 chai nước muối sinh lý, trị giá 61 triệu đồng; Hội Thiện Nguyện Donald và Câu lạc bộ cổ động viên bóng đá Thành Nam tặng Trung tâm y tế và nhân dân huyện Xuân Trường 30 nghìn khẩu trang y tế, khẩu trang vải và 1.200 chai nước rửa tay kháng khuẩn; trao tặng 250 hộp khẩu trang, 280 lọ nước sát khuẩn cho Trường THCS thị trấn Xuân Trường và Trường THCS Xuân Trường. Hội CTĐ huyện Nam Trực trợ giúp trên 358 triệu đồng cho 1.200 người. Hội CTĐ thành phố Nam Định trợ giúp 367,6 triệu đồng cho 2.821 người. Hội CTĐ huyện Giao Thủy vận động trợ giúp trị giá 756,6 triệu đồng trong đó vận động trên 472 triệu đồng phân bổ cho 26 đơn vị xã, thị trấn và các cơ quan thực hiện công tác phòng, chống dịch; ông Bùi Quốc Trị, người con quê hương Giao Thủy sống tại Thành phố Hồ Chí Minh tặng 25 thùng khẩu trang y tế, trị giá 62,5 triệu đồng, tặng 87,5 thùng khẩu trang cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Giao Thanh, trị giá 87,5 triệu đồng; Công ty Pro Sports Giao Thủy ủng hộ 500 bộ quần áo bảo hộ trị giá 46 triệu đồng…

Điểm mới trong công tác xã hội hóa các hoạt động nhân đạo từ thiện là các cấp Hội đã kết hợp vận động nguồn lực trong “Tháng Nhân đạo” và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” qua đó nâng cao hiệu quả vận động nguồn lực so với nhiệm kỳ trước; trong đó, chương trình “Tháng Nhân đạo”, các cấp Hội CTĐ tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 27.166 lượt người nghèo, NNCĐDC, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già cô đơn, học sinh nghèo vượt khó, trị giá 8 tỷ 481 triệu đồng; triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đã lập hồ sơ 3.874 lượt địa chỉ, trợ giúp 2.621 lượt địa chỉ cho 3.536 lượt người, trị giá 6 tỷ 869 triệu đồng.

Thông qua hoạt động nhân đạo từ thiện của các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Hội CTĐ tỉnh đã giúp những người nghèo, người dễ bị tổn thương vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống; chung tay giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên