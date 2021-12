Kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

An toàn thực phẩm (ATTP) tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe, tái sản xuất sức lao động, góp phần nâng cao hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, chủ động các biện pháp đảm bảo chất lượng bữa ăn cho người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm đến bữa ăn cho công nhân, nguy cơ dễ xảy ra ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo ATTP tại bếp ăn tập thể, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã triển khai các giải pháp mô hình về ATTP, tiêu biểu là mô hình “kiểm soát ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong doanh nghiệp”. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác đảm bảo ATTP, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam (KCN Bảo Minh) thực hiện tốt các quy định về ATTP.

Từ tháng 6-2021 đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình kiểm soát ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại 16 bếp ăn tập thể của 14 doanh nghiệp. Tham gia xây dựng mô hình, các doanh nghiệp được hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai kiểm soát ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể; thành lập tổ giám sát mô hình bếp ăn tập thể và tổ chức ký cam kết trách nhiệm đảm bảo ATTP giữa Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và doanh nghiệp. Trên cơ sở đánh giá thực trạng điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình chế biến thực phẩm, phục vụ ăn uống tại bếp ăn tập thể; kiến thức, thực hành bảo đảm ATTP của người quản lý và người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm, phục vụ ăn uống tại bếp; thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm được sử dụng tại bếp, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tư vấn cho doanh nghiệp cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, đáp ứng các điều kiện bảo đảm ATTP. Các tổ giám sát mô hình bếp ăn tập thể của doanh nghiệp gồm nhân viên y tế và nhân viên bếp ăn được tập huấn, đào tạo về công tác ATTP; tập huấn và hướng dẫn sử dụng test xét nghiệm nhanh một số thực phẩm thông dụng để kiểm tra các nguyên liệu thực phẩm được đưa vào chế biến tại bếp. Người trực tiếp chế biến được tập huấn kiến thức đảm bảo ATTP, lựa chọn thực phẩm an toàn bằng cảm quan và thực hành vệ sinh tốt; thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định của Bộ Y tế... Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức giám sát, tư vấn đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp. Để hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia thực hiện mô hình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã cấp phát bộ test nhanh thực phẩm, tờ rơi, áp phích, bảng, biểu hướng dẫn quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn tại bếp ăn tập thể, những thói quen không đảm bảo ATTP đối với người trực tiếp chế biến thực phẩm... cho các bếp ăn tập thể doanh nghiệp.

Công ty cổ phần May Sông Hồng là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia mô hình giám sát bếp ăn tập thể trong doanh nghiệp. Là doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc và chăn ga gối đệm lớn với trên 13 nghìn công nhân làm việc tại 8 khu vực đóng tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh như thành phố Nam Định, các huyện: Mỹ Lộc, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Trường. Với phương châm coi sức khỏe của công nhân là sức mạnh của doanh nghiệp, Công ty đặc biệt quan tâm việc chăm lo cho đời sống người lao động, trong đó có vấn đề ATTP. Do đặc thù sản xuất theo ca, nhiều năm qua, việc tổ chức các bữa ăn ca tại chỗ cho công nhân luôn được Công ty chú trọng. Thực đơn hàng ngày được xây dựng đảm bảo cân đối về dinh dưỡng và phù hợp với từng điều kiện thời tiết; đủ no cho công nhân. Hệ thống bếp ăn tập thể của Công ty được thiết kế theo tiêu chuẩn bếp một chiều, có nơi giao nhận lương thực, thực phẩm, nơi sơ chế, chế biến và phòng chia thức ăn. Các bếp ăn tập thể đều có kho dự trữ lương thực, thực phẩm, khu thay đồ và vệ sinh cho nhân viên bếp ăn. Đội ngũ nấu ăn định kỳ được tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng nấu ăn, được khám sức khỏe định kỳ 2 năm/lần. Công ty ký hợp đồng mua lương thực, thực phẩm với nhà cung cấp có uy tín, đảm bảo chất lượng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc thực phẩm; thực hiện kiểm thực 3 bước; Phòng Hành chính của Công ty cử người cùng với nhân viên y tế kiểm tra thực phẩm đầu vào. Thức ăn chín được lưu mẫu và được bảo quản trong tủ lạnh thời gian 24 giờ theo quy định, đảm bảo cho việc xác định nguyên nhân nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm. Nguồn nước cung cấp cho các bếp ăn luôn được kiểm soát, quan trắc đảm bảo chất lượng. Nhờ quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo ATTP và đủ chất dinh dưỡng, Công ty cổ phần May Sông Hồng đã cải thiện sức khỏe cho công nhân góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trong điều kiện chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021, việc triển khai mô hình còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, đến nay tất cả các bếp ăn tham gia mô hình đã đi vào hoạt động kiểm soát ATTP nền nếp, không có vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

Tiêu biểu như các doanh nghiệp: Công ty cổ phần May Sông Hồng, Công ty TNHH May Việt Thuận, Công ty cổ phần May Nam Định… Qua điều tra cho thấy, ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, kiến thức và thực hành đúng về ATTP của người trực tiếp chế biến thực phẩm được nâng cao. Nguyên liệu thực phẩm nhập vào bếp ăn tập thể có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát bởi nhân viên y tế và nhân viên phụ trách ATTP. Các mẫu thực phẩm có nguy cơ cao được xét nghiệm nhanh bằng bộ test nhanh vệ sinh ATTP. Các công ty cũng đã đầu tư trang thiết bị vừa đảm bảo công tác ATTP vừa thực hiện công tác phòng chống dịch tại nhà ăn: có đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát trùng, đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi giữa những người ăn, bố trí ăn theo ca để tránh tập trung quá đông người; lắp đặt các vách ngăn giữa các bàn ăn… Bữa ăn đủ dinh dưỡng, đảm bảo ATTP giúp người lao động được tái tạo sức lao động, có sức khỏe tiếp tục làm việc, đạt năng suất, chất lượng cao nhất, góp phần đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp./.

