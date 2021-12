HĐND huyện Vụ bản tích cực giải quyết kiến nghị của cử tri

Từ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thời gian qua, HĐND huyện Vụ Bản luôn quan tâm, xem xét, giải quyết thỏa đáng, kịp thời; qua đó đã củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuyến đường Tam Thanh - Yên Lương qua địa bàn xã Tam Thanh đã được đẩy nhanh tiến độ thi công sau nhiều lần cử tri kiến nghị.

Đồng chí Lại Hồng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vụ Bản cho biết: Việc tiếp thu, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được Thường trực HĐND huyện quan tâm, chỉ đạo, từng bước đổi mới theo hướng sát dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của cử tri. Trong đó tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, HĐND huyện đã đề nghị các cơ quan chức năng được phân công tham dự trả lời trực tiếp nhiều câu hỏi thuộc các lĩnh vực phụ trách. Sau tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu HĐND huyện căn cứ tình hình thực tiễn đã tổ chức làm việc ngay với UBND xã, thị trấn nơi mình ứng cử để thông báo những vấn đề mà cử tri trên địa bàn quan tâm; đồng thời tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND huyện để phân loại các kiến nghị của cử tri, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Một số kiến nghị có tính cấp thiết đã được Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, yêu cầu UBND huyện và các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, giải quyết ngay. Bên cạnh đó, HĐND huyện chỉ đạo, phân công các ban HĐND huyện tổ chức giám sát những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri và đại biểu HĐND quan tâm, kiến nghị nhiều lần nhằm làm rõ trách nhiệm giải quyết chậm hoặc với những nội dung giải quyết chưa rõ. Từ sau kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND huyện Vụ Bản đã tổng hợp trên 70 kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND huyện, các phòng, ban, các xã, thị trấn trong huyện và các cơ quan cấp trên có liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cử tri theo quy định. Trong đó, 100% kiến nghị của cử tri đối với huyện được UBND huyện, các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xem xét, giải quyết, trả lời. Trong đó, cử tri các xã Hợp Hưng, Minh Thuận, Liên Minh, Vĩnh Hào, Cộng Hòa đề nghị Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Vụ Bản sửa chữa: cống tiêu cầu Mụ ra kênh S19 do đã bị gãy, hỏng, xuống cấp; đoạn máng B20 thuộc hợp tác xã Minh Tiến bị hỏng; cống B18-4 không cung ứng kịp thời nước tưới cho diện tích cấy lúa của thôn Bịch vì cửa cống bị thu hẹp khẩu độ so với trước; nạo vét mương C11; khắc phục tình trạng sạt lở tuyến bờ nam sông C25, C22 và phải phân lịch cụ thể, rõ ràng mỗi lần bơm nước tưới trên máng B5 đảm bảo phục vụ sản xuất. Ý kiến trên đã được Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Vụ Bản tiếp thu, tổ chức kiểm tra, tiến hành sửa chữa cống tiêu cầu Mụ ra kênh S19 và đoạn máng B20 thuộc Hợp tác xã Minh Tiến, đảm bảo kịp thời cho hoạt động tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đối với cống B18-4, năm 2017 khi triển khai dự án đường Hiển Khánh - Minh Thuận (cống B18-4 nằm dưới đường Hiển Khánh - Minh Thuận), Công ty đã phối hợp với đơn vị thi công tính toán kỹ thuật chỉ đặt cống phi 60 là đảm bảo tưới, nếu đặt cống có khẩu độ lớn hơn khi tưới sẽ bị tràn kênh, không đảm bảo cho năng lực công trình. Cử tri các xã Hợp Hưng, Thành Lợi, Đại An đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên tuần tra, phát hiện và xử lý các phương tiện vận tải quá khổ, quá tải để giữ gìn chất lượng các công trình đường giao thông và xóa bỏ hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi ở một số địa phương nhằm phòng ngừa phát sinh các tệ nạn khác. Giải quyết ý kiến này, UBND huyện Vụ Bản đã chỉ đạo Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp xe quá khổ, quá tải trên địa bàn; đồng thời phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết với các chủ bến bãi, kinh doanh vật liệu xây dựng về việc chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng đối với các xe vận tải đến lấy hàng hóa. Từ đầu tháng 1 năm 2021 đến nay, lực lượng Công an huyện đã tổ chức trên 100 lượt tuần tra, xử lý 32 trường hợp vi phạm chở quá khổ, quá tải qua đó kiểm soát tình trạng xe chở quá tải trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý. Bên cạnh đó, Công an huyện xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền về thủ đoạn, hoạt động của loại tội phạm này. Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã bắt và khởi tố 2 vụ, 2 bị can (tại xã Thành Lợi) về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Do thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh nên thời gian qua hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn huyện đã giảm rõ rệt. Bên cạnh giải quyết những ý kiến, kiến nghị tại các kỳ họp, HĐND huyện Vụ Bản cũng đặc biệt quan tâm giải quyết ngay những ý kiến, kiến nghị nổi cộm giữa 2 kỳ họp. Trong đó, từ kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện kiến nghị UBND huyện và các cơ quan liên quan giải quyết ngay ý kiến cử tri về tình trạng công nhân Khu Công nghiệp Bảo Minh trên đường đi làm đã vứt rác thải sinh hoạt ra 2 bên đường của tuyến đường Chợ Lời - Đại Thắng, đoạn qua thôn Cao Phương, xã Liên Bảo; tình trạng chậm tiến độ thi công đường Tam Thanh - Yên Lương…

Thời gian tới, HĐND huyện Vụ Bản tiếp tục quan tâm, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của HĐND các cấp vào cuộc sống./.

Bài và ảnh: Văn Trọng