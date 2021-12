Góp phần xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông thường để lại những hậu quả nặng nề, lâu dài với nạn nhân và gia đình do những hệ lụy về sức khỏe, kinh tế. Không những thế nhiều vụ tai nạn với số nạn nhân lớn còn để lại những hệ lụy nặng nề cho xã hội. Do vậy, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thống nhất tổ chức hoạt động tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông hàng năm.

Đại diện Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT huyện Xuân Trường thăm, tặng quà gia đình cháu Trần Thuý Diệu, xóm 12, xã Thọ Nghiệp bị thương do tai nạn giao thông.

Đồng chí Phan Phương Đông, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết: Với mục tiêu hạn chế, kéo giảm tai nạn giao thông ngay từ những tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành thành viên và UBND các địa phương chủ động thực hiện các giải pháp đồng bộ để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Với nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, tình hình đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh ta 11 tháng năm 2021 đã có những chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh ta giảm sâu ở cả 3 tiêu chí: số vụ giảm 8%; số người chết giảm 10%; số người bị thương giảm 8,3%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan đã đạt được, những tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh vẫn xảy ra 103 vụ tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của 45 người và làm bị thương 83 người. Mỗi gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một nỗi đau là người thân thường là trụ cột kinh tế của gia đình ra đi đột ngột hoặc trở thành người tàn phế suốt đời. Mất đi lao động chính trong gia đình lại thêm chi phí y tế đeo đẳng nên hậu quả tai nạn giao thông khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn đốn kéo theo nhiều hệ lụy lâu dài cho gia đình và cộng đồng. Đơn cử như trường hợp em Trần Thuý Diệu, học sinh lớp 11 Trường THPT Xuân Trường B ở xóm 12, xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) hệ luỵ để lại do tai nạn giao thông vô cùng nặng nề. Em Diệu gặp tai nạn giao thông khi đang đi xe đạp điện, bị ngã đập đầu xuống đường gây chấn thương sọ não. Với hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn, cha mẹ thuần nông nên với khoản kinh phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng ở Bệnh viện Việt Đức trong hơn 1 tháng qua nhưng khả năng phục hồi vẫn mờ mịt. Như vậy, chỉ một phút sơ suất, bất cẩn, tai nạn giao thông không chỉ đóng lại tương lai tươi sáng của một nữ sinh mà còn để lại khoản kinh phí điều trị vô cùng lớn và nỗi đau khó có thể nguôi ngoai cho gia đình, người thân. Hay như trường hợp của ông Trần Tiến Dũng, đường Trần Thái Tông, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) bị tai nạn giao thông khi đang điều khiển xe đạp va chạm với xe máy bị gãy nhiều xương, chi phí điều trị lên đến hàng chục triệu đồng. Ngoài khoản kinh phí quá lớn so với điều kiện của gia đình, những ngày bị bó bột ngoài việc không có thu nhập thêm, gia đình lại còn gánh nặng chăm sóc vì chỉ có mẹ già trên 80 tuổi ở cùng.

Vì thế, thông qua hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2021 nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT để phòng tránh tai nạn giao thông; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự ATGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông năm 2021. Đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. Các hoạt động được tổ chức thống nhất từ tỉnh, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đến các địa phương, bảo đảm thiết thực và hiệu quả; tạo được dư luận và sự quan tâm, chú ý của mọi tầng lớp nhân dân. Các hoạt động chỉ được thực hiện khi tình hình dịch COVID-19 tại địa phương được kiểm soát. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và yêu cầu các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các trường THPT, THCS trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền về nguy cơ, hậu quả tai nạn giao thông; các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông cho học sinh, sinh viên, nhất là phòng tránh tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Tại huyện Xuân Trường, đại diện Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT huyện đã trực tiếp đến thăm hỏi, tăng quà 2 nạn nhân tai nạn giao thông ở xã Thọ Nghiệp là các trường hợp em Trần Thuý Diệu, sinh năm 2005, ở xóm 12 bị thương nặng và gia đình ông Trần Xuân Mạnh, sinh năm 1940 ở xóm 11, tử vong do tai nạn giao thông. Ngoài ra, Ban ATGT tỉnh cũng hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông là: Trần Thị Huyền, ở xóm 4 và Trịnh Phương Huế, ở xóm 7 cùng xã Xuân Thành; Nguyễn Thị Nhung ở tổ 16, thị trấn Xuân Trường. Tại thành phố Nam Định, đại diện Ban ATGT tỉnh đã đến thăm, tặng quà ông Trần Tiến Dũng, sinh năm 1967, bị thương nặng do tai nạn giao thông; Trần Thị Hoà, phường Lộc Vượng và Trần Trọng Phóng, xã Lộc An bị thương nặng do tai nạn giao thông. Đi kèm với hoạt động thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân tai nạn giao thông là các hoạt động đẩy mạnh truyền thông nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông tại tỉnh ta. Nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT để phòng tránh tai nạn giao thông; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự ATGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông năm 2021.

Trong những tháng cuối năm và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban ATGT tỉnh đôn đốc các sở, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Sở Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ và kiểm soát chặt chất lượng thi công các dự án đầu tư, xây dựng công trình giao thông; tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên các tuyến trọng điểm; tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ... Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa, xử lý vi phạm ATGT đường sắt tại đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt, hành lang ATGT đường sắt; xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần... để phấn đấu hoàn thành mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí./.

Bài và ảnh: Thành Trung