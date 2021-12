Góp phần xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh

Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Huyện ủy 3 huyện ven biển (Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng) đã phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ biên phòng, huy động được sức mạnh của các cấp, các ngành, các lực lượng và quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng) trao đổi với nhân dân xã Phúc Thắng về định hướng phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đảng ủy BĐBP tỉnh và Huyện ủy 3 huyện đã phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ biên phòng và quốc phòng, an ninh. Hàng năm, UBND các huyện đã quán triệt chỉ thị công tác biên phòng của UBND tỉnh và ban hành chỉ thị công tác biên phòng chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. BĐBP tỉnh cũng đã phối hợp với các huyện tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch các cụm công nghiệp phục vụ cho phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11-1-2016 của UBND tỉnh về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, BĐBP tỉnh phối hợp với 3 huyện tuyến biển xây dựng các mô hình: “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”, Tổ tự quản an ninh trật tự đầm bãi, Tổ tàu thuyền an toàn..., các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”. Chỉ đạo các đồn biên phòng và cấp ủy, chính quyền các địa phương các xã, thị trấn biên phòng tiếp tục tuyên truyền, vận động các tập thể, các hộ gia đình, cá nhân đăng ký và có các hoạt động cụ thể tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh. UBND 3 huyện ven biển đã xây dựng 10 “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự” thu hút 1.970 hộ đang ký tham gia; củng cố và duy trì hoạt động của 48 tổ “an ninh trật tự” với trên 1.800 thành viên; 31 tổ tàu thuyền an toàn với gần 500 phương tiện và hơn 1.600 thành viên. BĐBP tỉnh đã phối hợp tặng 80 suất quà, 100 phao cứu sinh cho ngư dân khu vực cảng cá Ninh Cơ, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) và 1.000 cờ Tổ quốc, 100 ảnh Bác Hồ cho ngư dân huyện tuyến biển. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, các đồn biên phòng đã ký kết và bổ sung thường xuyên quy chế phối hợp và sơ kết gắn với tổng kết năm hoặc dịp Ngày truyền thống lực lượng Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân (3-3) hàng năm, qua đó đã tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ biên phòng và xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa BĐBP và địa phương. Các đồn biên phòng đã thực hiện tốt chức năng là lực lượng chủ trì trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển; duy trì thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng công an, quân sự, BĐBP trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Định kỳ tuần, tháng, UBND huyện Giao Thủy, UBND huyện Hải Hậu đã tổ chức giao ban khối nội chính của huyện, có các đồn biên phòng tham gia, qua đó đã nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biên giới biển; thống nhất quản lý và xử lý các vụ việc vi phạm quy định về hoạt động tôn giáo, an ninh nông thôn; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các đồn biên phòng thường xuyên phối hợp với các xã, thị trấn và các lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn nhiều hoạt động vi phạm về tôn giáo, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án về ma túy, pháo nổ, đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển. Trong đó, lực lượng BĐBP tỉnh xác lập 14 chuyên án, 57 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy; bắt khởi tố hình sự 71 vụ, 116 đối tượng về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tham mưu chỉ đạo xử lý, giải quyết 141 vụ việc liên quan đến việc hiến nhượng đất, xây dựng các công trình trái phép, xử lý tổ chức các lễ nghi trái phép. Ngoài ra, qua nguồn tin nhân dân cung cấp, đã phát hiện và xử lý 1 vụ, 5 tàu cá nước ngoài hoạt động xâm phạm chủ quyền đánh bắt trộm hải sản, 1 tàu (thuộc diện trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc) vi phạm chủ quyền vùng biển. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn ven biển đã chủ động phối hợp với các đồn biên phòng thực hiện Nghị định số 30/NĐ-CP và Nghị định số 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ về “Huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; phối hợp vận động ngư dân sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Hàng năm, các đơn vị BĐBP tỉnh còn duy trì 4 điểm bắn pháo hiệu và 4 đài canh phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng trực xử lý những nơi xung yếu. Trong 5 năm qua (2016-2021), BĐBP tỉnh đã thông báo, vận động được trên 15 nghìn lượt người trên các lều, chòi ở đầm bãi; di dời hơn 5.000 hộ với trên 22 nghìn nhân khẩu; sắp xếp, neo đậu 29.610 lượt phương tiện với 88.590 lượt người; tổ chức cứu nạn 34 vụ, 32 phương tiện, 156 thuyền viên, 5 cháu học sinh an toàn.

Đồng chí Đại tá Trần Quốc Hoàn, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy BĐBP và Huyện ủy 3 huyện ven biển đã góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ biên giới cho cán bộ, nhân dân; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của tỉnh về xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân và xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Thời gian tới, Đảng ủy BĐBP tiếp tục phối hợp với các huyện ủy ven biển phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đề ra nhiều giải pháp, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục phát triển kinh tế góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn