Góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò nòng cốt là sợi chỉ đỏ kết nối trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ nhiều người vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các nhà tài trợ tặng quà các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam thành phố Nam Định dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Chuẩn bị bước sang năm mới 2022, chúng tôi cùng cán bộ Hội CTĐ tỉnh đến thăm nhà của bà Đinh Thị Lập, tổ 11, phường Cửa Nam (thành phố Nam Định). Trong căn nhà mới khang trang, sạch sẽ, bà Lập không giấu nổi niềm vui và sự xúc động: “Tôi sinh ra đã không được may mắn như những người khác khi bị tàn tật, nhà nghèo nên cuộc sống mưu sinh khó khăn, chật vật hơn. Mấy năm gần đây, ngôi nhà tôi ở đã xuống cấp nghiêm trọng, tường gạch bị bong tróc, sụt lún, mái ngói phải chắp vá rất nhiều chỗ. Do điều kiện kinh tế hạn chế, tôi không có tiền để sửa chữa, xây mới”. Cảm thông trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bà Lập, Hội CTĐ tỉnh đã trích Quỹ cứu trợ Nhân đạo, hỗ trợ bà 40 triệu đồng để xây nhà. Cùng với sự chung tay góp sức của các ban, ngành, đoàn thể phường Cửa Nam, khu dân cư, gia đình họ hàng, sau 2 tháng thi công, ngôi nhà mới kiên cố của bà Lập đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng hơn 101 triệu đồng. Từ ngày có nhà mới, bà mừng lắm, khỏe hẳn ra; có thêm động lực để sống vui, sống khỏe trong quãng đời còn lại.

Bà Lập chỉ là một trong hàng nghìn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trên địa bàn tỉnh được các cấp Hội CTĐ trợ giúp. Trong 5 năm qua, tổ chức Hội CTĐ trong tỉnh đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, thể hiện qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện ngày càng sâu rộng; số tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân tham gia ngày càng đông; số lượng các đối tượng được giúp đỡ ngày càng tăng lên; cơ sở Hội phát triển rộng khắp ở 10 huyện, thành phố, 226 xã, phường, thị trấn, huy động được đông đảo hội viên, tình nguyện viên tham gia. Hiện, toàn tỉnh có 73.908 hội viên, 12.344 tình nguyện viên và 130.020 thanh, thiếu niên CTĐ. Hoạt động của Hội ngày càng đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát cơ sở, gắn với nhu cầu thiết thực của nhiều đối tượng. Trong đó, một số hoạt động đã chuyển sang các mục tiêu nhân đạo phát triển bền vững. Nhiều phong trào tương thân tương ái như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)”, “Ngân hàng bò”, “Hội chợ nhân đạo”, “Xây dựng nhà CTĐ”, “Hiến máu tình nguyện”, phòng ngừa ứng phó thảm họa... đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức nhân đạo, từ thiện và mọi tầng lớp nhân dân. Tiêu biểu từ phong trào “Tết vì người nghèo và NNCĐDC”, các cấp Hội đã thăm hỏi, tặng 185.383 suất quà và các hỗ trợ khác với tổng trị giá 65 tỷ 289 triệu đồng. Triển khai dự án “Ngân hàng bò”, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Vinataba-Philip Morris hỗ trợ 63 hộ gia đình ở các huyện Hải Hậu, Vụ Bản, Ý Yên mua bò sinh sản trị giá 914 triệu đồng. Các cấp Hội cũng đã xây và sửa chữa 114 ngôi nhà CTĐ, trị giá 5 tỷ 613 triệu đồng. Hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Hàng năm, các cấp Hội xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng chống thiên tai, thảm họa theo phương châm 4 tại chỗ gắn với thực tế địa phương. Trong 5 năm, Tỉnh Hội đã tổ chức 13 lớp tập huấn phòng ngừa ứng phó thảm họa cho 668 lãnh đạo, cán bộ Hội CTĐ của 10 huyện, thành phố; triển khai các dự án Rừng ngập mặn, Rừng đồng bằng do Hội CTĐ Nhật Bản và Mỹ tài trợ cho các xã ven biển thuộc các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng trên 17,4 tỷ đồng; ủng hộ 25 triệu đồng xây dựng công trình nhân đạo do Trung ương Hội phát động; trợ giúp 9 tỷ 996 triệu đồng cho các đơn vị và 12.383 người dân ngoài tỉnh khắc phục thiên tai; trợ giúp người dân trong tỉnh phòng ngừa ứng phó thảm họa với tổng trị giá 7 tỷ 925 triệu đồng… Công tác chăm sóc sức khỏe nhân nhân, hiến máu tình nguyện được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, tổng giá trị công tác chăm sóc sức khỏe đạt trên 21,9 tỷ đồng, hỗ trợ cho 299.491 lượt người được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, phẫu thuật chỉnh hình, mổ mắt thay thủy tinh thể, phòng chống dịch bệnh... Công tác vận động hiến máu tình nguyện của các cấp CTĐ tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó năm 2020 dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp song hoạt động hiến máu tình nguyện vẫn thu hút sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 170 cuộc hiến máu tình nguyện, tiếp nhận ​61.296 đơn vị máu toàn phần. Nhiều chiến dịch và sự kiện hiến máu tình nguyện lớn, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia, tạo được hiệu ứng rộng rãi trong xã hội như: Chiến dịch “Tết - Lễ hội Xuân hồng”; chương trình “Chủ nhật đỏ”; Chiến dịch “Những giọt máu hồng”; sự kiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”.

Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đặc biệt là đa dạng hóa các hoạt động nhân đạo từ thiện cùng với sự nỗ lực của đội ngũ hội viên, tình nguyện viên đã góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội CTĐ lần thứ VIII đề ra. Trong nhiệm kỳ, Hội CTĐ tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng 8 cờ thi đua; có 274 cá nhân, 141 tập thể được Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng Bằng khen; 277 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo...

Hoạt động với tinh thần nhân văn cao cả, nhiệm kỳ qua, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh đã góp phần làm vơi bớt khó khăn cho các đối tượng dễ bị tổn thương và các hộ nghèo, động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, các cấp Hội CTĐ tỉnh tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao khả năng thích ứng và năng lực vận động nhân đạo; thường xuyên đổi mới, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm sóc những người yếu thế; tôn vinh, biểu dương các cá nhân, tập thể, gương người tốt để nhân rộng trong xã hội. Từ đó, khơi dậy tấm lòng nhân đạo, từ thiện trong cộng đồng để ngày càng có nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế được giúp đỡ./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân