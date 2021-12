Góp phần thực hiện lộ trình BHXH, BHYT toàn dân bền vững

Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội; trong đó có áp lực không nhỏ tới việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo khắc phục những khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu và mục tiêu đề ra trong thực hiện lộ trình BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Người lao động làm thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại bộ phận "một cửa" Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Đến tháng 12-2021, toàn tỉnh có 1.656.723 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ gần 94% dân số, tăng 43.334 người tham gia so với năm 2020 (đạt 101,30% kế hoạch BHXH Việt Nam giao), là tỉnh dẫn đầu toàn quốc về độ bao phủ BHYT toàn dân. Để đạt kết quả trên, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế triển khai các giải pháp để thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHYT đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. Ngay từ đầu năm 2021, thực hiện chính sách thông tuyến tỉnh trong điều trị nội trú đối với khám, chữa bệnh (KCB) BHYT. BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan hữu quan tăng cường chỉ đạo, giám sát các cơ sở KCB BHYT về quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện, nâng cao chất lượng KCB, đảm bảo tốt quyền lợi người bệnh; chống lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT theo quy định của Bộ Y tế. Triển khai đồng bộ hệ thống thông tin giám định BHYT, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các cơ sở y tế, cơ quan BHXH và các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tăng cường giám định hồ sơ chi phí KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT để kiểm soát chi phí, chống lạm dụng và trục lợi quỹ KCB BHYT. Phối hợp với Sở Y tế tham gia vào quá trình đấu thầu mua sắm thuốc; kiểm soát chặt chẽ chi phí vật tư y tế tiêu hao, đặc biệt là các vật tư có giá cao, tái sử dụng. Hoàn thiện việc kết nối cơ sở dữ liệu KCB BHYT với ngành BHXH phục vụ cho công tác giám định BHYT điện tử. Hệ thống thông tin giám định BHYT đi vào hoạt động đã giúp cho cơ sở y tế khai thác thông tin, tra cứu thẻ BHYT, lịch sử KCB của người bệnh BHYT và quản lý thông tuyến trong phạm vi toàn tỉnh, giúp việc thanh toán chi phí KCB BHYT hiệu quả, kịp thời.

Đến tháng 12-2021, tỉnh ta là một trong 4 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về số người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 104,10% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 19.232 người tham gia BHXH bắt buộc so với năm 2020. Toàn tỉnh có 197.669 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt 103,40% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN đạt kết quả tích cực; BHXH tỉnh nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ “kép”, phối hợp với cơ quan thuế trong việc tăng cường công tác quản lý, tập hợp thông tin về đơn vị, cá nhân nộp thuế, nộp BHXH; phối hợp thanh tra trốn đóng BHXH; hợp tác với các ngân hàng thương mại trong công tác thu, thu nợ bảo hiểm; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của BHXH Việt Nam trong việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC); giảm thủ tục, thời gian thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, BHXH tỉnh áp dụng 121 tiêu chí (theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam) để nhận diện các hành vi vi phạm, trục lợi và phương thức kiểm tra, phát hiện… Việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, đầy đủ, kịp thời. TTHC trong lĩnh vực chi trả được đơn giản, nhiều thành phần hồ sơ được loại bỏ, tạo thuận lợi cho người tham gia hưởng các chế độ BHXH. Hướng dẫn các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện khai thác, sử dụng các tính năng mới trên các phần mềm; rà soát và xử lý dữ liệu phục vụ chi hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN theo chủ trương của Chính phủ. Toàn tỉnh có 140.377 người lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN với số tiền 328 tỷ 243 triệu đồng. Hàng tháng, việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua bưu điện tiếp tục đi vào ổn định, đội ngũ cán bộ thực hiện chi trả đã từng bước nâng cao nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm góp phần đảm bảo chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ, kịp thời về thời gian và an toàn tiền mặt, cơ quan BHXH phối hợp với Bưu điện, các Ngân hàng TMCP trên địa bàn vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Công tác cải cách TTHC được BHXH tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ. Trong đó, số lượng thủ tục, giấy tờ, biểu mẫu, hồ sơ, thời gian thực hiện được cắt giảm tối đa. Hệ thống giao dịch điện tử được đẩy mạnh (người dân, doanh nghiệp có thể tương tác, giao dịch với cơ quan BHXH 24/7). Đến nay, toàn tỉnh có 345.390 người cài đặt ứng dụng VssID, đạt 101,58% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Bộ TTHC được cắt giảm từ 114 thủ tục (năm 2015) đến nay chỉ còn 25 thủ tục, trong đó 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4; các thủ tục giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động, chủ sử dụng lao động, nhất là khi triển khai các văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ: Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg được rút ngắn thời gian từ 5 ngày xuống chỉ còn 1 ngày làm việc.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, BHXH tỉnh phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHXH tự nguyện do BHXH Việt Nam giao. Phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, nhóm đối tượng là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 82%. Để đạt được chỉ tiêu trên, BHXH tỉnh sẽ tích cực thực hiện cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong liên thông thanh toán điện tử, giao dịch điện tử, giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ công của ngành và cổng dịch vụ công quốc gia. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong thực hiện chính sách bảo hiểm và đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng. Tăng cường công tác quản lý quỹ BHXH để các chính sách BHXH, BHYT, BHTN mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền BHXH, BHYT và các hành vi tiêu cực, gian lận trục lợi BHXH, BHYT, BHTN. Phát huy vai trò của cơ quan truyền thông trong việc tác động đến các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm luật về BHXH, BHTN để ngăn ngừa hành vi vi phạm. Đối với các đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN cần thiết phải áp dụng chế tài xử lý hình sự để đấu tranh ngăn ngừa và răn đe, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác BHXH./.

