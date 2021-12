Gặp 2 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu toàn quốc

Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) của tỉnh có hơn 90% lực lượng lao động là nữ. Năm học vừa qua, có 2 nữ nhà giáo được tuyên dương là cán bộ quản lý giỏi, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ vào sự nghiệp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Đó là cô giáo Vũ Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thành phố Nam Định) và cô giáo Lê Thị Phương Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định).

Cô giáo Lê Thị Phương Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến được Bộ GD và ĐT tặng Bằng khen tại Lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm 2021 tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Trên 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, trong đó nhiều năm làm cán bộ quản lý, cô Vũ Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản luôn trăn trở dành tâm huyết cho sự nghiệp trồng người ở bậc học đầu tiên. Trên cương vị hiệu trưởng, cô đã cùng Ban Giám hiệu nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề để hướng đến mục tiêu của nhà trường là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cô đã tập trung cải tạo cảnh quan nhà trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tạo nên diện mạo mới, khang trang, môi trường tốt nhất cho thầy và trò hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục. Bản thân cô luôn gương mẫu, tự học, đổi mới và có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý, tạo động lực và truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường. Qua đó chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường có nhiều nổi bật. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản nhiều năm qua được đánh giá là đơn vị đi đầu trong phong trào đa dạng hóa mô hình giáo dục của thành phố, của tỉnh, tiên phong trong đổi mới phương pháp dạy - học, đưa tiếng Anh, Tin học vào chương trình giáo dục tiểu học đạt hiệu quả tốt. Học sinh của trường luôn chăm ngoan, lễ phép; có nhiều tiến bộ về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý và tham gia các hoạt động của lớp, của trường. Chất lượng đại trà ổn định, giữ vững tỷ lệ 100% học sinh khối 1, 2, 3, 4 hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh khối 5 hoàn thành chương trình tiểu học; 98,2-99% học sinh được khen thưởng cuối năm học. Mỗi năm trường có hàng trăm học sinh đoạt giải trong các cuộc thi, giao lưu: Hùng biện tiếng Anh, viết chữ đúng - đẹp, thi Trạng nguyên nhí cấp thành phố, cấp tỉnh, toàn quốc và các cuộc thi Toán, “sân chơi” trí tuệ quốc tế (SEAMO, ASIMO, TIMO, HKIMO). Nhiều năm liên tục, nhà trường được Chính phủ, Bộ GD và ĐT, UBND tỉnh, Sở GD và ĐT tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen vì có nhiều đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Năm học 2020-2021, nhà trường tiếp tục được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu ngành GD và ĐT.

“Có nhiều sáng tạo trong công tác chuyên môn, tích cực phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nhà trường” là nhận xét của cấp trên và đồng nghiệp về cô Lê Thị Phương Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến. Trên cương vị Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô Dung luôn phát huy trách nhiệm của người đứng đầu tận tụy với công việc, chỉ đạo toàn diện, điều hành chung mọi hoạt động của nhà trường bằng việc tích cực vận động cán bộ, giáo viên thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành GD và ĐT phát động như: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo”, “Hai không”, phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “xanh - sạch - đẹp”... Cô cùng Ban Giám hiệu có nhiều sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong việc đổi mới công tác quản lý, vận dụng kinh nghiệm vốn có, tìm tòi các giải pháp có hiệu quả để tập trung chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thông qua diễn đàn thanh niên, các mô hình câu lạc bộ (CLB), nói chuyện ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm… Đặc biệt, các CLB sở thích trong nhà trường là kết quả từ ý tưởng sáng tạo độc đáo của cô đã hội tụ và kết nối được các học sinh có cùng sở thích, sở trường trong toàn trường. Tham gia các CLB, học sinh của trường được nâng cao các kỹ năng sinh hoạt tập thể, tăng cường kiến thức thực tiễn, phát huy sở trường, mở rộng mối quan hệ, phát triển kỹ năng mềm và mang đến cho các em nhiều niềm vui, giải trí, giúp cho việc học tập tốt hơn. Cô đã cùng Ban Giám hiệu chỉ đạo đổi mới chương trình dạy học nhằm khơi dậy sự say mê, tìm tòi và ý chí khát khao vươn lên trong học tập của giáo viên và học sinh toàn trường, từ đó có thái độ đúng đắn trong học tập. Chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp học, phương pháp nghiên cứu nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, phẩm chất và năng lực của học sinh. Cô và Ban Giám hiệu nhà trường luôn kiên định với mục tiêu giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi trên nền kiến thức cơ bản vững chắc; chú trọng các mục tiêu về chuyên môn và đề ra các mục tiêu cụ thể; tạo động lực và áp lực vừa sức nhằm khích lệ học sinh và giáo viên say mê, nghiên cứu, sáng tạo. Những năm gần đây, nhà trường liên tiếp đoạt giải trong các cuộc thi KHKT cấp tỉnh, cấp toàn quốc và cuộc thi học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Năm học 2019-2020, mặc dù trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám hiệu nhà trường, sự tâm huyết của giáo viên và nỗ lực của học sinh, trường đã đạt thành tích ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với 100% học sinh đỗ tốt nghiệp với điểm trung bình 7,45; xếp thứ 4/57 trường THPT trong toàn tỉnh. Trong các môn thi tốt nghiệp, trường có 4 môn thi là Ngữ văn, Anh, Toán, Vật lý nằm trong tốp 10 của tỉnh. “Kỳ tích” nhất là môn Ngữ văn xếp thứ nhất toàn tỉnh với điểm trung bình 7,90 với 26 học sinh trên điểm 9, không có học sinh nào điểm thi dưới trung bình. Năm học 2020-2021, nhà trường đạt giải Nhất Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh; giải Ba quốc gia, giải Nhất tỉnh trong Ngày hội STEM và cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học; giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh; nhận cờ giải Nhất cuộc thi Học sinh giỏi THPT toàn tỉnh; giải Nhất Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; xếp thứ 3/57 trường THPT trong toàn tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 với điểm trung bình thi tốt nghiệp là 7,693 (trong đó, điểm trung bình môn Ngữ văn 7,54 xếp thứ 1; điểm trung bình môn Ngoại ngữ 8,36 xếp thứ 2 trong toàn tỉnh).

2 tấm gương nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hàng chục nghìn nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu đang công tác trong ngành GD và ĐT tỉnh. Tuy ở các cương vị công tác khác nhau nhưng đều có chung sự tận tụy, sáng tạo, yêu nghề, huy động được sức mạnh, tinh thần đoàn kết của tập thể để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Từ chính nội lực của mình, các cô đã truyền cảm hứng, niềm say nghề cho đồng nghiệp, tạo được sức mạnh đoàn kết của tập thể đưa phong trào giáo dục của nhà trường phát triển, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành GD và ĐT phát động. Đây thực sự là 2 gương mặt tiêu biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành GD và ĐT Nam Định tại “Lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu” năm 2021./.

Minh Thuận