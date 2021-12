Đồng bộ các biện pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ Công an tỉnh

Xác định vai trò và sứ mệnh là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, thời gian qua Đảng ủy Công an tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nhằm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ, đảng viên Công an phường Vị Xuyên (thành phố Nam Định) tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm xâm nhập địa bàn.

Để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy Công an tỉnh chú trọng đến giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhất là các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác an ninh trật tự. Đặc biệt từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo 28 tổ chức đảng trực thuộc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nam Định bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Định kỳ các tổ chức cơ sở đảng đều nghiêm túc triển khai đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; hoạt động tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt đơn vị, qua đó đã phát huy dân chủ, kịp thời phát hiện, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế. Đến nay, toàn Đảng bộ Công an tỉnh không có đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị; vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị được phát huy, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh… Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh quan tâm đến lĩnh vực tổ chức, cán bộ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát quy trình, quy định hiện hành. Thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 26-6-2017 của Đảng ủy Công an Trung ương về đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành một số kế hoạch, nghị quyết nhằm tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ; điều chỉnh tỷ lệ biên chế giữa Công an các cấp theo đúng chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Công an tỉnh đã hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với 9 đơn vị theo mô hình tổ chức mới; tương ứng đã giảm đi 5 phòng và 29 đội so với trước đây; đồng thời bố trí, sắp xếp 393 trưởng phòng, phó trưởng phòng, đội trưởng, đội phó; đảm bảo không có đơn vị nào thừa cơ cấu cấp phó. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án số 07 ngày 10-9-2019 về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn; đến nay đã bố trí công an chính quy đối với 204/204 xã, thị trấn; trở thành 1 trong 2 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng ủy Công an tỉnh đã nghiêm túc xây dựng, rà soát, phê duyệt, đề nghị phê duyệt quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026; thường xuyên luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo, chỉ huy theo đúng năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu công việc; đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng; cử cán bộ, chiến sĩ dự tuyển các loại hình đào tạo và định kỳ mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn tại chỗ. Đến nay, 100% đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có trình độ đại học đảm bảo tiêu chuẩn chức danh quy định; cán bộ quản lý có trình độ từ đại học trở lên chiếm 69,7%, tăng gần 20% so với 5 năm trước... Song song với bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn, Đảng ủy Công an tỉnh luôn quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức được nâng lên; quy trình, thủ tục bảo đảm chặt chẽ. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ Công an tỉnh đã kết nạp 505 đảng viên, xóa tên 10 đảng viên do vi phạm Điều lệ Đảng như bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí từ 3 tháng trở lên… Đảng ủy cũng chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ làm tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên, phòng ngừa sai phạm; đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn sinh hoạt đảng đối với lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; thực hiện nghiêm túc việc giới thiệu, theo dõi đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nên chất lượng tổ chức đảng và nền nếp kỷ cương trong mỗi cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng cao. Từ năm 2016 đến nay, hàng năm Đảng bộ Công an tỉnh có trên 70% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%; tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ còn dưới 0,6%. Công tác khen thưởng trong đảng được thực hiện công khai, minh bạch từ cơ sở nhằm kịp thời động viên cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 29 lượt tập thể và 48 lượt đảng viên; cấp ủy cơ sở tặng giấy khen cho 58 lượt chi bộ trực thuộc và 861 lượt đảng viên.

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tạo tiền đề để Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao./.

Bài và ảnh: Xuân Thu