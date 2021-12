Đảng bộ xã Trực Đại chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, là những nhiệm vụ thường xuyên được Đảng ủy xã Trực Đại (Trực Ninh) tập trung thực hiện.

Cán bộ xã Trực Đại hướng dẫn người dân tìm hiểu các thủ tục cải cách hành chính.

Về Trực Đại những ngày này, chúng tôi cảm nhận được diện mạo của một xã nông thôn mới nâng cao đang dần hiện hữu qua những con đường giao thông nông thôn rộng rãi, sạch đẹp; những hoạt động sản xuất, kinh doanh nhộn nhịp của nhân dân. Đảng bộ xã hiện có 592 đảng viên, sinh hoạt ở 27 chi bộ. Để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ủy xã đã chủ động quán triệt các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Dấu ấn lớn nhất xã đạt được thời gian qua chính là việc cụ thể hóa tập trung quán triệt triển khai chương trình hành động thực hiện các nghị quyết chuyên đề Đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; vận động nhân dân củng cố và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng các công trình phúc lợi, giữ gìn môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đã tiến hành nghiêm túc việc sắp xếp, bố trí, quy hoạch cán bộ bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng quy định; tổ chức rà soát, xây dựng quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; thường xuyên thực hiện rà soát các tiêu chuẩn chính trị để bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025...; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mặt khác, Đảng ủy duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ, tập trung kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng, việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp, quy chế làm việc của chi bộ và nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý, giáo dục, xử lý kỷ luật đảng viên. Tiến hành kiểm tra, giám sát 47 lượt ban chi ủy và 19 lượt đảng viên, tiếp nhận giải quyết 5 đề nghị có liên quan đến cán bộ, đảng viên, xem xét giải quyết đảng viên có vi phạm. Qua kiểm tra đã tiến hành xử lý kỷ luật các vi phạm, qua đó, giúp đảng viên nhìn nhận lại những mặt đạt được cũng như khuyết điểm, hạn chế để xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng tới hoàn thiện bản thân, góp phần làm trong sạch chi bộ và đảng bộ. Nhờ tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Hàng năm, có 18,5% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 74,1% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7,4% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Tỉnh ủy tặng Bằng khen Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm (2016-2020).

Việc đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của BCH Đảng bộ đã góp phần tạo ra nhiều chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội của xã. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tận dụng diện tích 30ha mặt nước ao hồ, nhân dân đầu tư nuôi trồng thủy sản, hiệu quả kinh tế cao gấp 2 lần so với trồng lúa. Chăn nuôi tiếp tục được phát triển với 125 gia trại, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 1.250 tấn. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt trên 160 tỷ đồng. Ngành nghề dịch vụ từng bước phát triển đa dạng, đáp ứng yêu cầu của thị trường; các doanh nghiệp và cơ sở may công nghiệp tạo công ăn việc làm cho khoảng 3.500 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, bình quân có 87% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 71% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liền; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; 100% xóm, trường học, trạm y tế đạt danh hiệu làng, cơ quan văn hóa; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xã cũng huy động các nguồn lực và lợi thế của địa phương nhằm thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đã cải tạo nâng cấp 7,8km đường liên xóm, 1,85km đường nội đồng, xây dựng mới, cải tạo nâng cấp trường học, lò đốt rác thải, trạm y tế, chợ nông thôn, nhà văn hóa xã với tổng giá trị đầu tư 26,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhân dân đóng góp 3,9 tỷ đồng và nguồn vốn do ngân sách Nhà nước 22,9 tỷ đồng. Năm 2020, xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Tiêu biểu Chi bộ 7 đã vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân hoàn thành tiêu chí bê tông hóa ở các dong ngõ từ 2 hộ trở lên, với tổng chiều dài 3.500m, khối lượng bê tông 15 nghìn m3, mặt đường rộng từ 2,5-3m, xây dựng 1 cây cầu trị giá gần 54 triệu đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân. Khu dân cư số 1, 8, 9 của chi bộ đã đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và bồn hoa với tổng trị giá trên 80 triệu đồng. Ngoài ra, các hộ dân ở trục đường 37B và 21B lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng với kinh phí mỗi hộ đóng góp từ 1-1,5 triệu đồng... về sản xuất nông nghiệp, nhân dân xóm 7 đẩy mạnh canh tác cây vụ đông với diện tích từ 3-3,5ha góp phần tăng thu nhập cho nhân dân, hiệu quả thu hoạch 4-5 triệu đồng/sào như: dưa hấu, dưa chuột, bí xanh và các loại rau màu khác.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Trực Đại tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường công tác dân vận, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ xã đã đề ra xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh