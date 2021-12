Cựu chiến binh Vụ Bản giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vụ Bản hiện có 23 cơ sở Hội với 7.898 hội viên. Triển khai phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội CCB các cấp trong huyện đã hỗ trợ, động viên nhiều hội viên CCB vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.

Cựu chiến binh Đồng Văn Khương, Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Vũ, thôn Liên Xương, xã Hiển Khánh (Vụ Bản) kiểm tra chất lượng gạch trong xưởng.

Đến thăm Công ty Cổ phần Đồng Vũ, thôn Liên Xương, xã Hiển Khánh chúng tôi thực sự khâm phục ý chí làm giàu của CCB Đồng Văn Khương, Giám đốc công ty. Năm 1979, khi chiến tranh biên giới Việt - Trung nổ ra, ông Khương đang là sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao tại Từ Sơn (Bắc Ninh) đã xung phong nhập ngũ và chiến đấu ở mặt trận tỉnh Lạng Sơn. Năm 1983, ông Khương xuất ngũ và tiếp tục hoàn thành nốt chương trình học đại học còn dang dở. Vốn yêu thích công việc kinh doanh, đến năm 1994, ông Khương xin thôi việc Nhà nước, ra mở Công ty TNHH Trường Sinh, chuyên khai thác, chế biến các loại khoáng sản phục vụ cho ngành gốm sứ và xây dựng dân dụng. Năm 2011, nhận thấy nhu cầu gạch không nung trên thị trường rất lớn đồng thời việc sản xuất gạch không nung sẽ hạn chế được tình trạng ô nhiễm mỗi trường, ông Khương quyết định chuyển hướng kinh doanh. Ông về quê mở Công ty Cổ phần Đồng Vũ, sản xuất gạch không nung và nhận thầu các công trình xây dựng dân dụng. Theo đó, ông đã đầu tư khoảng 10 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, mua các loại máy ép, máy trộn bê tông, máy cấp khối tự động, máy xúc lật, ô tô tải... Ông Khương cho biết, với năng lực sản xuất 5 triệu viên gạch/năm, công ty hiện không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Hàng năm trừ chi phí công ty thu về 2 tỷ đồng tiền lãi đồng thời tạo việc làm cho 48 lao động với mức lương từ 4,5-10 triệu đồng/người/tháng; trong đó có 6 người là CCB, cựu quân nhân, 10 lao động là con em CCB, cựu quân nhân. Chia sẻ về dự định trong thời gian sắp tới, ông Khương cho biết muốn đầu tư thêm 1 dây chuyền sản xuất gạch nữa, nâng công suất lên 10 triệu viên/năm đồng thời tạo thêm việc làm cho nhiều lao động, trong đó có CCB, cựu quân nhân. Ông Khương chỉ là một trong nhiều CCB huyện Vụ Bản đang tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Để phong trào “Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đi vào chiều sâu, các cấp Hội CCB huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần “tự lực, tự cường” vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Hàng năm, các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên về các lĩnh vực: khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi, cây trồng cho năng suất cao; tổ chức các buổi thảo luận và tham quan các mô hình kinh tế có hiệu quả để các hội viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình; tổ chức tư vấn, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chế biến, phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ cho CCB, cựu quân nhân và con em CCB; nhân rộng, tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh… Trong 5 năm trở lại đây, các cấp Hội đã phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng tổ chức 17 buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kinh tế nâng cao năng lực, giảm nghèo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật khuyến nông, khuyến ngư cho 1.942 lượt cán bộ, hội viên; có 3 tập thể, 43 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2016-2021 đã được khen thưởng. Cùng với đó, Hội CCB huyện còn bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để hướng dẫn hội viên nhanh chóng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay, tổng dư nợ do Hội CCB huyện quản lý đạt trên 35,7 tỷ đồng, cho 1.550 hội viên vay. Trong đó, vốn vay qua kênh Ngân hàng CSXH 27,6 tỷ đồng; vay các tổ chức tín dụng xã hội khác đạt 8,1 tỷ đồng. Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, thực hiện phong trào, các cấp Hội CCB huyện Vụ Bản còn vận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp xây dựng quỹ nội bộ, Quỹ “Vòng tay đồng đội” từ đó có nguồn vốn cho hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lãi suất để phát triển kinh tế. Hiện, quỹ Hội của huyện đạt 3,8 tỷ đồng, bình quân đạt 480 nghìn đồng/hội viên. Để nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích và phát huy được hiệu quả, hàng năm các cấp Hội CCB huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng duy trì kiểm tra, giám sát việc sử dụng. Qua kiểm tra, hầu hết hội viên được vay vốn sử dụng hiệu quả, đúng mục đích; nhiều hội viên đã đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, thành lập các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại, gia trại…, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Toàn huyện hiện có 14 doanh nghiệp, 22 HTX, 19 trang trại, 102 gia trại do CCB làm chủ, thu hút, tạo việc làm thường xuyên cho 785 lao động. Hội cũng đã hỗ trợ 34 hộ thoát nghèo, tạo việc làm mới cho 450 hội viên, con em CCB, cựu quân nhân; tham gia giúp đỡ hội viên xóa 14 nhà ở dột nát, không an toàn từ nguồn quỹ “Vòng tay đồng đội” với số tiền trên 360 triệu đồng. Đến nay có 208 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; số hộ khá, giàu đạt 67%, hộ nghèo còn 12 hộ (chiếm 0,15%), hộ cận nghèo 61 hộ (chiếm 0,77%); 12/18 xã, thị trấn không còn hộ nghèo. Một trong những “điểm sáng” trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở các cấp Hội CCB huyện Vụ Bản là tích cực tuyên truyền, vận động CCB, cựu quân nhân tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế, câu lạc bộ (CLB) điểm “CCB, cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi” nhằm đẩy mạnh liên kết, hỗ trợ vốn, tăng cường tham quan học tập mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giúp CCB, cựu quân nhân thoát nghèo bền vững. Đến nay, CLB đã thu hút trên 40 thành viên tham gia, trong đó hầu hết là những giám đốc công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh giỏi, chủ các mô hình VAC… tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Thời gian tới, các cấp Hội CCB huyện Vụ Bản tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia các dự án phát triển kinh tế ngày càng có hiệu quả cao trên tinh thần làm giàu cho mình, cho quê hương./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên