Cô giáo tận tâm với sự nghiệp "trồng người"

Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, tâm huyết với nghề, cô giáo Trần Thị Minh Thu, giáo viên Trường THCS Điền Xá (Nam Trực) đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, được đồng nghiệp và học sinh tin yêu.

Cô giáo Trần Thị Minh Thu, Trường THCS Điền Xá (Nam Trực) trong một buổi bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Đam mê văn học nên ngay từ nhỏ Trần Thị Minh Thu ước mơ trở thành giáo viên, truyền đạt lời văn, ý thơ tới lớp lớp học trò ngay trên mảnh đất quê hương. Năm 1990, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ văn, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam Ninh, cô Thu được phân công giảng dạy tại Trường THCS Nam Thắng. Niềm vui khi ước mơ trở thành hiện thực, cô giáo Thu biến thành động lực, mục tiêu để phấn đấu, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, “truyền lửa” tới học sinh yêu môn học Ngữ văn. Nhiệt huyết ấy thể hiện ở tình thương học sinh, ở việc trau dồi kiến thức, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và luôn tìm tòi phương pháp để đem lại giờ học thực sự hiệu quả. Sau 6 năm giảng dạy tại trường, cô được chuyển về dạy tại Trường THCS Điền Xá gần nhà. Với tâm niệm “dạy học không chỉ dạy chữ mà còn dạy người”, vì thế cô Thu luôn đi tiên phong trong việc thay đổi phương pháp dạy học sao cho phù hợp với học sinh của mình. Cô chia sẻ: “Học sinh luôn có nhu cầu tự tìm hiểu và tìm tòi sáng tạo nên giáo viên cũng phải đổi mới phương pháp để đáp ứng được nhu cầu đó. Ngoài niềm đam mê, tâm huyết, người dạy còn cần tự trau dồi kỹ năng truyền thụ và biểu cảm trong mỗi bài giảng để học sinh dễ hiểu và cảm nhận được cái hay, cái đẹp, tính nhân văn của bộ môn này”. Với mỗi chi tiết, nhân vật, tình huống trong tác phẩm văn học, cô Thu lại hướng học sinh đến các tình huống thực tế diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, truyền thêm những thông điệp, tình cảm, dạy tình yêu thương, tính nhân văn trong văn học cho học trò. Nhờ vậy, mỗi tiết học Ngữ văn do cô lên lớp đều trở nên hấp dẫn, sôi nổi, tạo không khí hào hứng, được học sinh đón chờ. Cùng với việc áp dụng các phương pháp mới vào dạy học, cô còn tiến hành phân loại học sinh để có phương pháp truyền đạt kiến thức phù hợp hơn từ đó phát huy được tính tích cực chủ động của các em. Từ việc ngại học môn Ngữ văn, nhiều học sinh đã yêu thích, say mê môn học, có nhiều em đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, góp phần mang lại những chuyển biến tích cực trong chất lượng dạy và học của nhà trường. Với những nỗ lực trong giảng dạy, từ năm 1996 đến nay, cô Trần Thị Minh Thu luôn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện; riêng năm 2001 cô được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Hàng năm, đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn do cô phụ trách luôn đoạt 3-4 giải cấp huyện, có từ 5-9 học sinh thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trong đó có 4-5 em đỗ vào lớp chuyên Văn. Không tự bằng lòng với những gì đạt được, cô giáo Minh Thu vẫn không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện cả về trình độ chuyên môn, trau dồi đạo đức lối sống. Năm 2000, cô được kết nạp vào Đảng, đến năm 2004 cô học xong chương trình đại học tại Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, năm 2012 cô được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội của trường. Khi điều hành, triển khai công tác chuyên môn, cô vừa kiên quyết nhưng cũng linh hoạt xử lý công việc thấu tình đạt lý. Đối với những giáo viên ít tuổi, mới vào nghề, cô tận tâm chỉ bảo giúp họ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, là sợi dây kết nối với giáo viên khác trong tổ Khoa học Xã hội của trường đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt những nhiệm vụ mà ban giám hiệu nhà trường giao. Nhiều năm liền, với kinh nghiệm của bản thân cô đã hướng dẫn, giúp đỡ đồng nghiệp tham gia các hội giảng cấp tỉnh, cấp huyện. Tổ luôn có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đưa các môn Sử, Văn, tiếng Anh trở thành những môn mũi nhọn, có nhiều học sinh tham gia các đội tuyển học sinh giỏi của trường. Nhiều năm qua, tổ đã được Ban giám hiệu nhà trường, Ban thi đua bầu là tổ lao động tiên tiến.

Vừa là giáo viên giảng dạy, vừa làm công tác chủ nhiệm và tổ trưởng chuyên môn, cô giáo Trần Thị Minh Thu luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm học 2020-2021, cô Thu được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục./.

Bài và ảnh: Hồng Minh