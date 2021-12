Chủ tịch Hội Phụ nữ xã năng động, trách nhiệm

Năng nổ, nhiệt tình, hết lòng vì công việc là nhận xét chung của các hội viên phụ nữ xã Hải Phú (Hải Hậu) khi nói về chị Phạm Thị Kim Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã. Đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ xã từ năm 2006, chị Tuyết đã có nhiều đóng góp trong triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội; tổ chức các hoạt động giúp đỡ hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đặc biệt, chị còn được coi như “cây sáng kiến” khi thành lập được nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, thiết thực.

Chị Phạm Thị Kim Tuyết (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) thay mặt Hội Phụ nữ xã Hải Phú (Hải Hậu) trao tặng phân bón, con giống cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Cách đây 1 năm tại hội nghị “Biểu dương điển hình phụ nữ tiêu biểu, giai đoạn 2015-2020” do Hội LHPN tỉnh tổ chức và chúng tôi thực sự bị ấn tượng với tham luận vận động hội viên phụ nữ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) chị Phạm Thị Kim Tuyết trình bày. Năm 2016, khi Hội LHPN tỉnh chọn xây dựng điểm triển khai mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình” thì trong tổng số hơn 2.000 hội viên phụ nữ Hội Phụ nữ xã Hải Phú có gần 50% chưa có thẻ BHYT. Triển khai mô hình, chị Tuyết cùng các thành viên trong Ban chấp hành (BCH) Hội Phụ nữ xã đã xuống từng hộ gia đình tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về các chính sách BHYT, quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT; thành lập các nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT. Theo đó, các chị đề xuất mỗi nhóm có 12 thành viên, với mức đóng 100 nghìn đồng/người/tháng. Trung bình hàng tháng, mỗi nhóm tiết kiệm được 1,2 triệu đồng để hỗ trợ mua BHYT cho 1 thành viên và cứ như thế lần lượt mua BHYT cho các thành viên còn lại. “Mưa dầm thấm lâu”, sau 1 tuần, chị Tuyết cùng BCH Hội Phụ nữ xã đã vận động được 60 hội viên tham gia, chia thành 5 nhóm, mua được 12 thẻ BHYT. Từ 5 nhóm ban đầu, sau 1 năm, Hội Phụ nữ xã Hải Phú đã nhân rộng mô hình tại 17/17 chi hội với 47 nhóm tiết kiệm, thu hút 564 hội viên, mua 482 thẻ BHYT với tổng số tiền 258 triệu đồng. Đến nay, Hội Phụ nữ xã Hải Phú đã thành lập, duy trì được 50 “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT - vì sức khỏe gia đình”, bình quân hàng năm vận động hội viên, gia đình hội viên mua 1.500 thẻ BHYT.

Bên cạnh đó từ năm 2006, sau khi được bầu là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, để triển khai hiệu quả các hoạt động của Hội, chị Tuyết đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp Hội phát động; đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng hội viên, quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Để thu hút hội viên, chị còn tìm cách đổi mới nội dung sinh hoạt, vận động hội viên tham gia đóng hội phí, xây dựng quỹ Hội… Các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ (CLB), chị đều yêu cầu các chi hội đăng ký nội dung sẽ tuyên truyền, qua đó góp ý xây dựng các chuyên đề nói chuyện hiệu quả. Với các buổi sinh hoạt tập trung trên xã, chị mời cán bộ Hội LHPN tỉnh, cán bộ Sở Tư pháp, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an huyện, bác sĩ… đến nói chuyện, tư vấn, cung cấp kiến thức về nhiều lĩnh vực trong đời sống đã tạo sự đa dạng, phong phú trong hình thức sinh hoạt, nâng cao nhận thức, trình độ mọi mặt cho hội viên phụ nữ. Chị còn đề xuất mô hình “trồng cây chuỗi ngọc, trồng hoa ngũ sắc ven đường”, “chi hội 5 không, 3 sạch”, “Phân loại, xử lý rác thải hữu cơ”, các CLB bóng chuyền hơi nữ, dân vũ, dưỡng sinh... thu hút hàng nghìn hội viên phụ nữ tham gia. Đến nay, Hội Phụ nữ xã Hải Phú đã trồng được 41 tuyến đường cây chuỗi ngọc với tổng chiều dài 30km; trong đó có 6 tuyến đường kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp do phụ nữ tự quản”, 1 tuyến đường được UBND huyện gắn biển “Công trình chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện Hải Hậu”. Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, bên cạnh việc tư vấn, hướng dẫn hội viên sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ các chương trình ưu đãi của Nhà nước, chị Tuyết luôn quan tâm kêu gọi chị em tích cực tham gia hoạt động tương trợ góp vốn xoay vòng, phát động các phong trào nuôi lợn đất, ủng hộ Quỹ “Vì phụ nữ nghèo”, Quỹ học bổng Hoàng Ngân...; hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hình thức: giúp vốn, giúp con giống, giúp ngày công, giúp phân bón, tặng thẻ BHYT, tặng thùng phân loại rác thải… Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ xã đã hỗ trợ 195 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 105 triệu đồng. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chị Tuyết đã vận động, kêu gọi hội viên, các nhà hảo tâm may tặng trên 3.000 khẩu trang vải, 5.000 khẩu trang y tế, phát 5.000 tờ rơi, 100kg gạo, 250 bánh xà phòng, 30 lọ nước sát khuẩn, tiền mặt… tặng các hộ gia đình hội viên nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Không chỉ là một Chủ tịch Hội Phụ nữ xã hết lòng vì công việc, chị Tuyết còn là bí thư chi bộ gương mẫu, năng động được đảng viên, nhân dân tin yêu, quý mến.

Nhiệt huyết, hết mình trong công tác Hội, chị Phạm Thị Kim Tuyết đã góp phần đưa phong trào phụ nữ xã Hải Phú ngày càng khởi sắc với tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên của Hội Phụ nữ xã đạt 91%. Từ năm 2013-2020 Hội Phụ nữ xã luôn là đơn vị “tốp” đầu trong phong trào phụ nữ của huyện Hải Hậu, được Trung ương Hội tặng Bằng khen 18 năm liên tục. Cá nhân chị Tuyết có 17 năm liên tiếp được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen. Từ năm 2018 đến nay, tham dự cuộc thi “101 cách làm hay sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh” chị Tuyết đều đạt các giải cao./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân