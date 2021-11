Vụ Bản lãnh đạo, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, khoa học, những năm qua Huyện ủy Vụ Bản đã có nhiều giải pháp nhằm tập trung lãnh đạo, xây dựng nhiều tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Vận hành dây chuyền hấp sấy vải tại Công ty TNHH Padmac Việt Nam, Khu công nghiệp Bảo Minh.

Đảng bộ huyện Vụ Bản hiện có 55 tổ chức cơ sở đảng với hơn 6.600 đảng viên; trong đó có 18 đảng bộ xã, thị trấn, 5 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, 32 chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp. Toàn huyện có 328 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn đóng vai trò quan trọng, quyết định thành công của các nhiệm vụ chính trị. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên quán triệt tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Cấp ủy các cấp cũng có nhiều giải pháp để nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm... Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Huyện ủy Vụ Bản đã quán triệt, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 11-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn huyện; không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, ăn uống lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận. Chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc việc giới thiệu, theo dõi đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú để các cấp ủy làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên, xét khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý... Trong công tác tổ chức, xây dựng đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 21 cán bộ đủ điều kiện đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; 7 đồng chí cán bộ lãnh đạo tham dự các lớp đào tạo dự nguồn của tỉnh đối với các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 3 cán bộ lãnh đạo huyện đi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý; cử 2 đồng chí đi đào tạo văn bằng 2 lớp Đại học Chính trị; phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh mở 4 lớp Trung cấp lý luận chính trị với 282 học viên là cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo ở xã, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành của huyện. Đến nay, đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã đều đã đạt và vượt chuẩn; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nhiệt tình trong công tác, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của huyện, của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các trường hợp được luân chuyển, điều động đều đảm bảo sự hợp lý, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn vị trí công tác; cán bộ được điều động, luân chuyển đều phát huy được năng lực, sở trường, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo thực hiện theo hướng bám sát các quy định, hướng dẫn về phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục; đảm bảo các địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đều có đảng viên. Các cấp ủy cũng thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. Từ năm 2016 đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 518 đảng viên mới, công nhận 596 đảng viên chính thức, xóa tên 58 đảng viên, cho 24 đảng viên ra khỏi Đảng. Công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được thực hiện hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); đồng thời, giao các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ phụ trách cụm, đồng chí Huyện ủy viên phụ trách đơn vị đôn đốc kiểm tra việc kiểm điểm tập thể, cá nhân; chú trọng những nơi được gợi ý kiểm điểm; kịp thời uốn nắn những sai sót, lệch lạc, bảo đảm đúng quy trình, đánh giá khách quan, thực chất và chất lượng. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và báo cáo cấp ủy, tổ chức đảng, cấp có thẩm quyền. Từ năm 2016 đến nay, trung bình hàng năm, Đảng bộ huyện Vụ Bản có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không còn tổ chức đảng yếu kém; trên 80% cán bộ, đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ những chuyển biến trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh ở Huyện ủy Vụ Bản đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Bức tranh kinh tế - xã hội huyện có nhiều đổi mới trên mọi lĩnh vực; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của huyện ổn định và có bước phát triển. Từ năm 2016 đến nay, kinh tế của huyện tăng trưởng bình quân 11-13%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Hiện toàn huyện đã có 10/18 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 9 sản phẩm của 5 đơn vị, địa phương được công nhận là sản phẩm OCOP. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng hướng. Hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường. Các hoạt động văn hoá, y tế, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội có nhiều bước phát triển mới. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo và giữ vững./.

Bài và ảnh: Xuân Thu