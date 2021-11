Tuổi trẻ với phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc

Vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở là các hoạt động mà các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, qua đó hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đoàn viên, thanh niên xã Liêm Hải (Trực Ninh) khám tuyển nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường tham gia nhập ngũ.

Để thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, 100% các huyện, thành Đoàn đã chủ động phối hợp với các Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao ý thức trách nhiệm cho thanh niên về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hăng hái đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Các huyện, thành Đoàn đã phối hợp Ban CHQS các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn đàn “Thanh niên tiếp lửa truyền thống Quân đội”, “Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ Nam Định tiếp nối hào khí Đông A”; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; biểu dương những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đợt giao, nhận quân năm 2021, Đoàn Thanh niên tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện đảm bảo chỉ tiêu giao 2.550 tân binh, tổ chức 225 diễn đàn, tặng 2.981 suất quà và sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ với tổng trị giá 2,691 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh tích cực triển khai phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” thông qua các hoạt động tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng. Trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên quân đội tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát vùng biển và địa bàn, tham mưu đề xuất địa phương xử lý tốt các vụ việc xảy ra; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên biển. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, tặng 205 suất quà tổng trị giá 144 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh; trồng 3.715 cây xanh trên tuyến đê biển, đê sông, chắn cát xâm ngập mặn; 14 đoàn viên, thanh niên thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xung phong tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An bảo vệ biên giới, phòng chống dịch bệnh... Đoàn viên, thanh niên Quân đội, Công an tích cực triển khai phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc” qua các mô hình, khẩu hiệu hành động cụ thể, như: Chi đoàn “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”; “Tuần thanh niên tự học, tự rèn”; “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”; “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật”. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn duy trì triển khai mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” trên địa bàn đô thị; các câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ với phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS”, “Bạn giúp bạn”, “Ánh sáng và niềm tin”, tuyên truyền về phong trào “3 không” và tổ chức các hoạt động giúp đỡ thanh niên hoàn lương; xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên ở cơ sở.

Điểm “nổi bật” trong phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” thời gian qua là cấp bộ Đoàn, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức tư tưởng, ý thức chấp hành cho thanh niên. Trong đó ở cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đoàn Thanh niên tỉnh, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của hội viên, thanh niên trong ngày hội non sông. Các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã có trên 1.500 bài viết, lượt chia sẻ tuyên truyền về cuộc bầu cử trên facebook và website của các đơn vị; tổ chức gần 200 buổi tuyên truyền lưu động; đảm nhận vẽ, căng treo trên 1.500 tranh cổ động, pa nô, áp phích tuyên truyền; phối hợp với phòng Tư pháp các huyện, thành phố tổ chức 42 buổi tuyên truyền về Luật Bầu cử, quyền bầu cử và các nguyên tắc bầu cử tới hội viên, thanh niên các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cấp bộ Đoàn, Hội đã triển khai linh hoạt, sáng tạo các hình thức tuyên truyền để thanh niên kịp thời nắm bắt đầy đủ thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19; tham gia cùng các lực lượng chức năng ở các chốt phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, mô hình, cuộc vận động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh