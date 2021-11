Trường THPT Trần Văn Lan nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Những năm gần đây, Trường THPT Trần Văn Lan (Mỹ Lộc) được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đánh giá là đơn vị có nhiều đổi mới trong dạy và học, đặc biệt là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần rèn luyện đức, trí, thể, mỹ cho học sinh.

Một giờ thực hành của học sinh Trường THPT Trần Văn Lan.

Đạt được kết quả trên, nhà trường quan tâm xây dựng cơ sở vật chất khang trang: xây mới phòng học, phòng chức năng; xây dựng và duy trì trường chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn, đồng thời bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập như mua bổ sung hoá chất, thiết bị cho các bộ môn Hoá, Sinh, Công nghệ, Vật lý, Thể dục, Toán; thay mới bảng các lớp bị hỏng; nâng cấp đường truyền mạng internet; sửa chữa cột bóng chuyền; tiếp tục cải tạo sân bóng. Thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trường tiến hành tạo không gian xanh, xây dựng các mô hình trồng và chăm sóc cây xanh, các vườn hoa. Tổ chức cho các lớp chăm sóc tốt cây xanh trên lớp học, vườn lớp để không gian lớp học, trường học thoáng mát, xanh, trong lành.

Cùng với đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trường tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ; chỉ đạo cán bộ, giáo viên nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; khuyến khích, động viên cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động: Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, làm cho các phong trào, các cuộc vận động có chiều sâu, ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực. Đội ngũ nhà giáo tâm huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm, đồng lòng tích cực thực hiện “Đổi mới, sáng tạo” với 3 nội dung: quản lý giáo dục, giảng dạy và học tập với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, thành lập các “Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển”. Mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; sáng tạo, tự đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; đăng ký với tổ chuyên môn, nhà trường và lập kế hoạch thực hiện các giải pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học. Trong Hội thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 trường cử 5 giáo viên dự thi, cả 5 giáo viên đều đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, đó là cô Mai Thị Hường, cô Trần Thị Thu Phương, thầy Vũ Văn Ban, cô Bùi Thị Quyên, cô Trần Thị Thu Thuỷ; đặc biệt cô Mai Thị Hường đạt kết quả cao nhất của bộ môn Ngữ văn, được Giám đốc Sở GD và ĐT tặng Giấy khen; trường đạt giải Nhì toàn đoàn. Những giải pháp trên là nền tảng cơ bản, vững chắc, tạo tiền đề để nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện.

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường thực hiện đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng dạy học; trao đổi, thảo luận, phân công các thành viên chịu trách nhiệm xây dựng, tổng hợp thành các chuyên đề, áp dụng vào việc dạy chính khóa, dạy ôn tập buổi chiều, đảm bảo phát huy hiệu quả. Nhà trường cũng chú trọng tổ chức các tiết dạy đổi mới phương pháp. Mỗi tổ, nhóm chuyên môn trong 1 học kỳ có ít nhất 1 tiết dạy đổi mới để cả tổ/nhóm dự, rút kinh nghiệm và triển khai rộng trong tổ, trong trường. Các tiết dạy đổi mới có ứng dụng công nghệ thông tin, các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy sự sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Việc tổ chức dạy học tích hợp liên môn, kết hợp các nội dung bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai trong các môn học: Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử, Ngữ văn, Sinh học... và các hoạt động ngoại khóa. Nhà trường còn tổ chức cho học sinh học kỹ năng sống thông qua các môn học chính khóa, ngoại khóa, các hoạt động tập thể, giúp học sinh hình thành và phát triển tinh thần đoàn kết, gắn bó, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, qua đó giúp các em hiểu biết hơn và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, các mối quan hệ xã hội thường ngày, từ đó tự điều chỉnh, rèn luyện bản thân để có các hành vi ứng xử phù hợp với các chuẩn mực đạo đức mà xã hội quy định. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh còn được kết hợp trong đền ơn đáp nghĩa nhân đạo xã hội... Hàng tháng trường tổ chức cho học sinh quét dọn Khu nhà tưởng niệm liệt sĩ Trần Văn Lan, Nghĩa trang liệt sĩ xã Mỹ Trung.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, những năm gần đây, nhà trường đạt thành tích đáng khích lệ trên các mặt giáo dục toàn diện tạo điều kiện cho học sinh phát triển được khả năng, năng lực của bản thân. Năm học 2020-2021, các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường đã được triển khai có hiệu quả, toàn trường có 736 học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt (chiếm 93,4%), 47 học sinh xếp loại hạnh kiểm khá (5,96%), không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, không có học sinh vi phạm pháp luật. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi tăng so với năm học trước, cụ thể: xếp loại học lực Giỏi gồm 225/787 em (chiếm tỷ lệ 28,59%), tăng gần 10% so với năm học 2019-2020; học lực Khá 507/787 em (64,42%); học lực trung bình 55/787 em (7%), không có học sinh xếp loại học lực yếu. Tỷ lệ lên lớp đạt 100%. Trong kỳ thi học sinh giỏi văn hoá cấp tỉnh, trường đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 9 giải Khuyến khích; trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học và ngày hội STEM toàn tỉnh tổ chức đầu năm 2021, trường có nhiều sản phẩm được trao giải; tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, trường đạt 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 2 giải Khuyến khích, trường xếp thứ Ba toàn toàn. Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp với điểm bình quân các môn là 7,407 điểm, xếp thứ 9/57 trường THPT toàn tỉnh. Kết quả trên các lĩnh vực giáo dục của nhà trường cho thấy đã có sự nỗ lực và tiến bộ vượt bậc so với những năm học trước.

Những thành tích trên của nhà trường là động lực để thời gian tới, nhà trường tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ đổi mới toàn diện GD và ĐT của huyện và của tỉnh./.

Bài và ảnh: Minh Thuận