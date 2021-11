Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước ở Hải Hậu

Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Hải Hậu thời gian qua được cấp ủy, chính quyền phát động sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; trở thành động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ ở xã Hải Minh.

Để tạo bước chuyển sâu rộng, phong trào thi đua yêu nước ở huyện Hải Hậu đã gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, đồng thời tập trung vào giải quyết những vấn đề khó, vướng mắc... Qua đó, phong trào thi đua yêu nước đã được lan tỏa sâu rộng và thu hút được sự tham gia hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; từ đó, tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của huyện. Nổi bật là phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được đẩy mạnh theo các tiêu chí nâng cao gắn với mô hình nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp” để phát triển bền vững, đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, thu hút mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng sôi nổi. Sau 5 năm triển khai xây dựng NTM nâng cao, 2 năm triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu. Các tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội; giáo dục, y tế, văn hóa; cảnh quan, môi trường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện cơ bản đạt và vượt. Trong đó đã cải tạo, nâng cấp hàng trăm km đường liên xã, liên thôn, xóm, đường nội đồng; xây dựng mới trên 22 nghìn cột đúc, đèn led, đường điện ngầm thắp sáng các tuyến đường; trồng 500km đường hoa, xây dựng 90 tuyến đường hoa kiểu mẫu; 34/34 xã, thị trấn đang đầu tư nâng cấp khu xử lý rác thải tập trung theo hướng thân thiện với môi trường. Đến hết năm 2020, đã có 546/546 xóm (tổ dân phố) đạt NTM nâng cao; đến nay 17 xã, thị trấn được công nhận đạt NTM nâng cao. Sau 2 năm xây dựng NTM kiểu mẫu toàn huyện đã có trên 25 nghìn hộ dân đạt 6/6 tiêu chí NTM kiểu mẫu; 133/546 xóm, tổ dân phố đạt 10/10 tiêu chí xóm (tổ dân phố) NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”; có 5 xã đã cơ bản hoàn thành tiêu chí NTM kiểu mẫu. Để triển khai xây dựng xã, thị trấn NTM nâng cao, kiểu mẫu, trong 5 năm toàn huyện đã huy động trên 1.000 tỷ đồng (riêng xây dựng NTM kiểu mẫu huy động 254 tỷ đồng chủ yếu từ công tác xã hội hóa), nhân dân đã ủng hộ gần 100 nghìn ngày công lao động làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội… Phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư tích cực tham gia, tạo sự khởi sắc rõ nét trong diện mạo NTM của huyện Hải Hậu ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.

Cùng với phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, các phong trào thi đua trên các lĩnh vực cũng được phát động sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Tiêu biểu là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng trường chuẩn quốc gia xanh - sạch - đẹp - an toàn”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Hải Hậu thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc” trong lực lượng vũ trang đã đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần vào việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển… Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 8,3%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt 180 triệu đồng/ha (gấp 1,8 lần năm 2016); thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; huyện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo dưới 5%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt trên 92%... Huyện Hải Hậu đang nỗ lực phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện NTM kiểu mẫu.

Thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, huyện Hải Hậu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Từ ngày 31-8 đến ngày 4-9-2021, khi trên địa bàn huyện Hải Hậu ghi nhận chùm ca bệnh dương tính COVID-19 trong cộng đồng, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn huyện đã phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về phòng, chống dịch bệnh, về thực hiện cách ly và giãn cách xã hội ở các địa bàn có ca nhiễm. Do đó đã sớm khống chế và kiểm soát được tình hình dịch bệnh, không để lây lan ra diện rộng, ổn định tình hình địa bàn.

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của huyện Hải Hậu đã tạo động lực mạnh mẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo bước chuyển biến vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng huyện ngày càng phát triển./.

