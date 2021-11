Ngôi nhà chung của những cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị

Phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua những chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nhiệt huyết với hoạt động nghĩa tình đồng đội, tri ân người có công, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của tỉnh và đơn vị tài trợ khởi công xây dựng nhà tặng hội viên Trần Đoàn Ngọ ở xã Hải Anh (Hải Hậu).

Sau cuộc chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại Thành cổ Quảng Trị, tỉnh ta có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ trở về quê hương, trong số đó có đến 95% thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam. Những người lính bước ra từ trận mạc tiếp tục phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, tiếp tục nỗ lực trong công tác, học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương. Để ghi nhận và tôn vinh công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ và những người trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu 81 ngày đêm năm 1972 bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, năm 2014 tỉnh ta đã thành lập Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút, tập hợp được 1.660 hội viên tham gia sinh hoạt tại 127 chi hội. Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, nghĩa tình, chất lượng, hiệu quả”, Hội thực sự là ngôi nhà chung để đồng đội kết nối, tri ân, giúp đỡ, sẻ chia khó khăn; đồng thời, thăm hỏi khi hội viên ốm đau, thăm viếng khi hội viên qua đời, động viên nhau giữ vững phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Hàng năm, các cấp hội thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho hội viên thông qua các kỳ sinh hoạt. Phần lớn cán bộ, hội viên đều tuổi cao, sức yếu nhưng đều gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động ở nơi cư trú. Đến nay đã có 119 hội viên đang tham gia công tác cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể ở địa phương. Dù ở cương vị, trọng trách nào, cán bộ, hội viên Hội đều phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường của người chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm xưa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của tỉnh và các liên chi hội, hội cơ sở còn tích cực thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động nghĩa tình, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên và tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ. Với phương châm “Nghĩa tình đồng chí, tri ân đồng đội”, trong 5 năm qua, Hội đã phối hợp với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương thông tin về đơn vị và gia đình tìm kiếm, cất bốc 138 hài cốt liệt sĩ, trong đó tìm kiếm được 4 trường hợp; cất bốc được 34 mộ trong và ngoài nghĩa trang liệt sĩ di chuyển về quê hương. Hội đã triển khai xây dựng nhà Ấm tình đồng đội cho 11 hội viên, hỗ trợ 2 hội viên sửa chữa nhà; tặng xe lăn cho 2 hội viên thương binh nhiễm chất độc da cam. Trong các dịp lễ, tết, Hội đã vận động các nhà hảo tâm tặng 564 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 218 triệu đồng; tổ chức cho 525 lượt hội viên thăm lại chiến trường xưa, dự lễ cầu siêu, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Quảng Trị; tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho học sinh các trường học ở thành phố Nam Định, Vụ Bản, Ý Yên về cuộc chiến đấu đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của quân và dân ta tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các hội viên đã hiến hàng trăm m2 đất thổ cư, thổ canh để làm đường giao thông nông thôn, tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công lao động cho phong trào làm đường và trồng hoa ven đường. Điển hình như ở Huyện hội Hải Hậu, hội viên Mai Văn Hoài ở xã Hải Hưng đã ủng hộ 150 triệu đồng, hội viên Nguyễn Ngọc Ly ở xã Hải Hòa đã ủng hộ gần 300 triệu đồng, hội viên Trần Quốc Toản ở thị trấn Thịnh Long ủng hộ 2,5 tấn xi măng, 56 hội viên hiến gần 2.400m2 đất xây dựng nông thôn mới... Bên cạnh đó, các hội viên trong tỉnh còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, nhất là các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa…

Những hoạt động nghĩa tình “trọn nghĩa tri ân, vẹn tình đồng đội” của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của tỉnh đã khơi dậy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của mỗi cán bộ, hội viên đối với đồng đội đã hy sinh hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ./.

Bài và ảnh: Hồng Minh