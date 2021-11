Nghĩa Hưng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Nghĩa Hưng là huyện ven biển có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng và an ninh (QPAN) của tỉnh. Để thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với đảm bảo QPAN, thời gian qua, huyện chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng các phương án, kế hoạch tác chiến, phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tham quan mô hình nuôi cá chuối hoa của anh Tống Văn Kiên, sĩ quan dự bị động viên ở xóm 1, xã Nghĩa Minh.

Trung tá Phạm Thế Lực, Chính trị viên Ban CHQS huyện Nghĩa Hưng cho biết: “Để đảm bảo vững chắc QPAN, Ban CHQS huyện đã tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đặc biệt là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước; chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh”. Trong năm, Ban CHQS huyện đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 22-KL/TU của Ban TVTU về “Giải pháp thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự”, triển khai đúng quy trình, các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Trong công tác tuyển quân, đơn vị đã phối hợp tổ chức tốt việc tuyên truyền thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 38 đoàn viên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng quỹ tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ” (toàn huyện vận động được 556 triệu đồng, tặng 273 sổ tiết kiệm, trị giá mỗi sổ từ 1,5 đến 2 triệu đồng). Tổ chức lễ đón, tư vấn học nghề cho 242 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp, hoàn chỉnh hồ sơ cho 38 thí sinh dự thi vào các trường quân đội. Tổ chức phúc tra 3 lực lượng, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, đăng ký tuổi 17, nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, sau phúc tra kịp thời biên chế, sắp xếp quân nhân dự bị, dân quân tự vệ (DQTV) vào các đơn vị bảo đảm chất lượng. Triển khai nhiệm vụ giáo dục QPAN năm 2021, huyện đã hoàn thành công tác giáo dục QPAN cho các đối tượng; cử 8 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN cán bộ đối tượng 2 do tỉnh tổ chức; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh mở 1 lớp đối tượng 3 tại huyện cho 69 đồng chí cán bộ là trưởng phó các phòng, ban, đoàn thể của huyện; tổ chức 1 lớp cho 293 chức việc tôn giáo (là huyện đầu tiên năm 2021 mở lớp đối tượng 3, lớp chức việc tôn giáo), mở 3 lớp đối tượng 4 theo cụm xã, thị trấn cho 269 đồng chí. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo xã Nghĩa Hùng diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Huyện tập trung chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) huyện thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, canh gác trong cơ quan, đơn vị, các điểm chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, Ban CHQS huyện phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, xây dựng và luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu tại chỗ, hoàn thiện các phương án tác chiến của LLVT huyện và hoàn thành dự thảo quyết tâm tác chiến phòng thủ huyện, kế hoạch tác chiến thực hiện nhiệm vụ, tham gia diễn tập phòng thủ tỉnh theo đúng thành phần, quân số. Hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, chú trọng công tác huấn luyện bổ sung những nội dung còn yếu cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ có lực lượng bộ đội biên phòng tham gia đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Ban CHQS huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn cán bộ, tiểu giáo viên kết quả đạt khá; duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, học tập tại chức của lực lượng thường trực, quân số đạt 97,3%; dân quân tự vệ đạt trên 98,5%; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 75% khá, giỏi. Trong huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Riêng với 3 xã ven biển (Phúc Thắng, Nam Điền và Rạng Đông), huyện phát huy vai trò lực lượng dân quân tự vệ biển trong việc phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư tuyên truyền, phổ biến trực tiếp tới từng tàu, thuyền, bãi nuôi trồng thủy sản; tổ chức tặng quà, như: phao cứu sinh, hòm thuốc, tài liệu, sách, báo phổ biến pháp luật,… cho ngư dân. Với các xã có đông đồng bào theo đạo Công giáo, huyện vận động, phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức, chức sắc tôn giáo tham gia vào các hoạt động xã hội, giao lưu văn hóa, thể thao; tuyên dương các điển hình chức sắc tôn giáo, cốt cán tiêu biểu,… tạo mối quan hệ đồng thuận giữa chính quyền địa phương với tổ chức, chức sắc tôn giáo; thông qua đó tuyên truyền, vận động các tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng mối đoàn kết cộng đồng.

Thời gian tới, huyện Nghĩa Hưng tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển nhanh về kinh tế, vững về QPAN, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn