Nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính

Thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Cục Quản lý thị trường Nam Định phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra sản phẩm điện tử - điện lạnh nhập khẩu tại thành phố Nam Định.

Hàng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch về công tác quản lý XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XLVPHC với nội dung, hình thức đa dạng; nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm hành chính. Từ năm 2020 đến nay, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức gần 100 hội nghị tập huấn, nói chuyện chuyên đề với hơn 9.845 lượt người tham dự; phát hành hàng trăm nghìn tờ gấp pháp luật và tài liệu tuyên truyền pháp luật các loại đến người dân; xây dựng các cụm pa nô, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền. Điển hình như Sở Giao thông Vận tải tổ chức các hội nghị phổ biến Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC; xây dựng 11 cụm pa nô và 50 băng rôn với nội dung tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2020; phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về giao thông (sách, tờ gấp pháp luật, đĩa CD...) cho đội ngũ lái xe, phụ xe... Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 15 hội nghị nói chuyện chuyên đề về phòng chống tệ nạn xã hội với gần 1.200 người tham gia; xây dựng nội dung tuyên truyền về phòng chống tệ nạn mại dâm trên hệ thống loa phát thanh; biên soạn, in ấn và cấp phát 57.500 tờ rơi pháp luật, 3.000 sách mỏng; kẻ, vẽ 20 khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền trong đó có nội dung xử phạt trong lĩnh vực lao động, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy. Thành phố Nam Định biên soạn 56 nghìn tờ rơi về việc XLVPHC trong lĩnh vực giao thông, đất đai, vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị… Cùng với công tác tuyên truyền các ngành chức năng, các địa phương tập trung củng cố tổ chức bộ máy và biên chế, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ XLVPHC. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về XLVPHC cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý Nhà nước về XLVPHC và người có thẩm quyền XLVPHC để nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng áp dụng pháp luật XLVPHC. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã cử 32 công chức, viên chức cấp tỉnh tham dự lớp tập huấn chuyên sâu về công tác xử phạt vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức; UBND các huyện, thành phố cử 450 cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp tập huấn do các sở, ngành tổ chức. Bên cạnh đó, UBND tỉnh tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực quản lý; từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế và kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách...

Với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, công tác XLVPHC trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm theo các quy định của pháp luật về thủ tục, hình thức, trình tự áp dụng biện pháp xử lý hành chính, bảo đảm chính xác, khách quan trong việc xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương quản lý hành chính trên địa bàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với vi phạm hành chính. 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý gần 4.000 vụ việc vi phạm, phạt trên 60 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế các quy định của pháp luật về XLVPHC nhiều, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước nên việc nghiên cứu, áp dụng các quy định pháp luật về XLVPHC (đặc biệt trong áp dụng các biện pháp xử lý hành chính), còn nhiều khó khăn, bất cập. Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật còn hạn chế, chưa đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ công tác thực thi pháp luật XLVPHC trong tình hình mới. Lực lượng cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý và công tác XLVPHC còn mỏng. Ở cấp xã phần lớn đội ngũ công chức tham mưu công tác XLVPHC hoạt động kiêm nhiệm, trình độ năng lực chưa đáp ứng công việc được giao. Các ngành, cơ quan chức năng thực hiện công tác XLVPHC theo chức năng, thẩm quyền riêng, thiếu sự phối hợp trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm. Việc thực hiện báo cáo, thống kê qua nhiều cấp (từ cơ sở đến cấp tỉnh) nên việc tổng hợp số liệu ở các cấp trên đôi khi chưa kịp thời hạn. Theo quy định thì việc thanh tra, kiểm tra phải có kế hoạch và gửi trước cho đối tượng được kiểm tra, thanh tra… đã tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức có thời gian thực hiện việc che giấu, khắc phục các hành vi vi phạm theo cách đối phó khiến hiệu quả của việc XLVPHC không cao. Một số đối tượng sau khi bị xử phạt cố tình lẩn tránh, trì hoãn thi hành quyết định xử phạt… Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; thủ tục áp dụng biện pháp xử lý qua nhiều bước, nhiều cơ quan từ cấp xã lên cấp huyện nên mất nhiều thời gian. Cơ chế, biện pháp quản lý đối tượng chờ áp dụng biện pháp xử lý chưa đồng bộ, tạo điều kiện để đối tượng bỏ trốn. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác XLVPHC, UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp và còn bất cập trong văn bản quy định chi tiết thi hành Luật XLVPHC và các Nghị định xử phạt trong một số lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác XLVPHC. Tăng cường tập huấn và hỗ trợ địa phương tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác XLVPHC… Qua đó góp phần nâng cao nghiệp vụ, hạn chế các sai phạm về trình tự thủ tục và nội dung khi ban hành các quyết định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác./.

Bài và ảnh: Văn Trọng