Mỹ Lộc xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh

Sau 3 năm triển khai, thực hiện đề án của Bộ Công an và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tăng cường, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn; đến nay huyện Mỹ Lộc đã bố trí Công an xã chính quy tại 11/11 xã, thị trấn trên địa bàn với tổng số 56 cán bộ, chiến sĩ; trong đó có 11 cán bộ cấp trưởng, 17 cán bộ cấp phó và 26 công an viên.

Công an xã Mỹ Trung tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuyền, Trưởng Công an huyện Mỹ Lộc cho biết: Đội ngũ được lựa chọn, đề xuất đảm nhiệm các chức danh Công an xã đều là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao; cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác; chấp hành nghiêm ý thức tổ chức kỷ luật. Sau khi được bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã, lực lượng Công an chính quy xã, thị trấn đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, phát huy tốt vị trí, vai trò; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Bên cạnh đó, lực lượng Công an chính quy xã, thị trấn đã từng bước phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở. Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng giảm. Trong 10 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện Mỹ Lộc chỉ xảy ra 21 vụ phạm pháp hình sự (giảm 27% so với cùng kỳ năm trước) gồm đánh bạc 5 vụ, 24 đối tượng; trộm cắp tài sản 7 vụ, 7 đối tượng; cưỡng đoạt tài sản 3 vụ, 4 đối tượng; gây rối trật tự công cộng 1 vụ, 1 đối tượng; cố ý gây thương tích 5 vụ, 5 đối tượng. Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an huyện đã xác lập và triệt phá thành công 1 chuyên án; khởi tố 19 vụ, 21 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; xác lập 40 hồ sơ đưa người nghiện vào cai nghiện theo các quy định của Chính phủ; xử lý hành chính 50 vụ, 50 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường đã tiến hành khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm; xử lý hành chính 10 trường hợp về hành vi vi phạm nhãn mác hàng hóa; xử lý 15 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm được tăng cường; đã tiếp nhận, xử lý 41 tin, giải quyết 33 tin; trong đó khởi tố 20 tin, không khởi tố 9 tin, tạm đình chỉ 2 tin, chuyển về Công an tỉnh 2 tin. Công tác bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã được thực hiện quyết liệt; đã bắt, vận động đầu thú 4 đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Đặc biệt, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an xã, thị trấn, trong những tháng đầu năm nay, Công an huyện Mỹ Lộc đã cơ bản hoàn thành 2 dự án: Dữ liệu quốc gia về dân cư; sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân có gắn chíp điện tử đạt kết quả tốt. Trong đó, đến nay Công an huyện đã cơ bản kiểm tra, làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư với tổng số 24.683 hộ, 81.622 nhân khẩu trên địa bàn bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”. Về dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân có gắn chíp điện tử, hiện tại Công an huyện đã thu nhận được gần 55 nghìn hồ sơ, đạt gần 93% hồ sơ căn cước công dân cho nhân khẩu thường trú và 100% đối với nhân khẩu tạm trú, vượt chỉ tiêu Công an tỉnh giao. Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công an huyện đã tăng cường phối hợp, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và huyện Mỹ Lộc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tới nhân dân; yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng tuyệt đối không đi ra tỉnh ngoài. Ngày 10-8-2021, trên địa bàn huyện xuất hiện 1 trường hợp F0 trong cộng đồng, Công an huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của huyện cách ly, phong tỏa tuyến đường liên tổ dân phố Bắc Lê Xá - Nam Lê Xá, thị trấn Mỹ Lộc với tổng số 18 hộ, 54 nhân khẩu; thành lập 2 chốt kiểm soát chặt chẽ không để người, phương tiện ra vào khu cách ly. Công an huyện còn chỉ đạo truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến F0, qua đó xác định được 26 trường hợp F1, 277 trường hợp F2, ra thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch. Liên quan đến công tác phòng chống dịch, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã xử lý 18 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, phạt tiền 65 triệu đồng; chỉ đạo Công an các xã, thị trấn khẩn trương nhập dữ liệu thông tin các trường hợp đã được tiêm vắc xin vào hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia và các trường hợp được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh theo quy định của Chính phủ...

Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Lộc đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Hầu hết Công an các xã, thị trấn đang làm tốt công tác lập hồ sơ điều tra ban đầu các vụ việc, vụ án theo chức năng được pháp luật quy định. Các tin báo tố giác tội phạm đều được Công an xã, thị trấn tiếp nhận, xử lý đúng quy định. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm, Công an xã, thị trấn đã tổ chức lực lượng kiểm tra, xác minh, phân công cán bộ xuống bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, ghi lời khai của người bị hại, người làm chứng, người tố giác, tiến hành bắt quả tang người phạm tội, bắt truy nã, tiếp nhận người truy nã ra đầu thú. Nhiều vụ việc khó, phức tạp, Công an các xã, thị trấn đã nhanh chóng phối hợp hiệu quả với các đội nghiệp vụ của Công an huyện trong hoạt động điều tra hình sự theo quy định; đồng thời, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, triển khai đưa Công an chính quy về xã, thị trấn đã hỗ trợ Công an huyện, Công an tỉnh nắm chắc tình hình, đối tượng, địa bàn và đề ra kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt về tình hình an ninh trật tự; đồng thời phát hiện, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thời gian tới Công an huyện Mỹ Lộc tiếp tục tăng cường phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ trong hoạt động điều tra hình sự cho cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Công an xã, thị trấn với các đội nghiệp vụ của Công an huyện. Tăng cường sự chỉ đạo, giúp đỡ, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiềm chế và làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Xuân Thu