Mặt trận Tổ quốc các cấp chung tay giúp người nghèo

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống người nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ Hội Nông dân huyện Giao Thủy kiểm tra tiến độ xây dựng nhà “Mái ấm nông dân” cho hội viên nghèo ở xã Bình Hòa.

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” của dân tộc, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức chương trình “Tết cho người nghèo” khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng; vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm nguồn lực để đón tết, trong đó đặc biệt quan tâm tới các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo mắc bệnh trọng, hộ có người là nạn nhân chất độc da cam/đioxin, gặp tai nạn rủi ro, già cả, cô đơn không nơi nương tựa. Bên cạnh đó đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, MTTQ các cấp trong tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội vươn lên trong cuộc sống; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực vận động, đoàn kết toàn dân tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh còn xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17-10 đến ngày 18-11 nhằm huy động thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo cải thiện cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. MTTQ các cấp cũng vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhà ở cho các hộ chính sách, hộ nghèo để các gia đình “an cư, lạc nghiệp” từ đó thêm động lực phát triển kinh tế, thoát nghèo. Việc tổ chức phát động quyên góp ủng hộ Quỹ đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm quyên góp ủng hộ; việc sử dụng nguồn lực vận động đúng mục đích, công khai, minh bạch. MTTQ các cấp phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác, không để trường hợp nào không được quan tâm hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng trùng lặp, thiếu sót, sai đối tượng; chủ trì, phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên trong việc hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ các nguồn quỹ vận động được, MTTQ các cấp đã tập trung hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững thông qua giúp vốn, tư liệu sản xuất, mua giống cây trồng, vật nuôi, kinh nghiệm làm ăn; giúp trẻ em nghèo có điều kiện đi học; giúp người nghèo chữa bệnh; giúp người nghèo gặp hoạn nạn rủi ro, thiên tai...; thăm, tặng quà người nghèo nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11). Từ năm 2015-2020, tổng số Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã thu được 36,974 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 763 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 15,598 tỷ đồng; sửa chữa 367 nhà với tổng trị giá 1,75 tỷ đồng; giúp phát triển sản xuất 329,5 triệu đồng; giúp học sinh nghèo 687 triệu đồng. Cùng với đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua các cuộc vận động; xây dựng và nhân rộng các mô hình giúp nhau phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; phối hợp tổ chức quyên góp ủng hộ các hộ gia đình, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Hội Phụ nữ đã xây dựng, sửa chữa 264 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 9,6 tỷ đồng; tặng hàng trăm nghìn suất quà; tặng con giống, vật tư nông nghiệp trị giá trên 5,6 tỷ đồng; tổ chức trao trên 6.000 suất học bổng Hoàng Ngân tổng trị giá trên 13 tỷ đồng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội Từ thiện thánh hữu của Mỹ hỗ trợ cho tỉnh 565 xe lăn, 70 khung tập đi cho người khuyết tật; hỗ trợ trên 1 tỷ đồng giúp đỡ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo”, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo đến năm 2020 còn 302 hộ; số hội viên CCB khá, giàu tăng lên 61,23%. Hội Nông dân các cấp trong 5 năm 2015-2020 đã giúp 12.500 lượt hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn về mô hình sản xuất, giống, vốn; tạo việc làm cho 157 nghìn lao động, giúp trên 5.000 hộ vươn lên thoát nghèo; hỗ trợ nâng cấp 24 nhà “Mái ấm nông dân”. Đoàn Thanh niên tiếp tục triển khai kế hoạch tăng dư nợ ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội và sổ tiết kiệm vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý... Đặc biệt, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã có hàng trăm tập thể, cá nhân, tổ chức tôn giáo ủng hộ, chung tay, góp sức phòng, chống dịch, hỗ trợ hộ nghèo vượt qua khó khăn.

Các hoạt động thiết thực của MTTQ các cấp đã thu hút toàn dân hưởng ứng tham gia, tạo thêm nhiều nguồn lực giúp đỡ người nghèo, góp phần hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đến nay, toàn tỉnh chỉ còn dưới 1% hộ nghèo, có 2.736 khu dân cư có tỷ lệ hộ nghèo dưới mức bình quân chung của tỉnh./.

Bài và ảnh: Lam Hồng