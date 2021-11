Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam (20-11)

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" trong tình hình mới

Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) thời gian qua đã thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên tham gia góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Từ phong trào, việc “thực dạy, thực học” đã được triển khai đến tất cả các trường học, đến từng cán bộ, giáo viên và học sinh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và hành động trong việc đổi mới quản lý và phương pháp dạy - học.

Thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong giờ thực hành môn Tin học. Ảnh: Thu Thủy

Trường Tiểu học Giao Lạc (Giao Thủy) có 27 lớp, gần 850 học sinh. Phát huy truyền thống thi đua “Hai tốt”, thời gian qua, thầy và trò nhà trường không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp dạy học. Để góp phần cùng với toàn ngành thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường đã quan tâm công tác bồi dưỡng giáo viên, các buổi tập huấn trực tiếp, trực tuyến, tập huấn thông qua các học liệu điện tử… bảo đảm chất lượng, hiệu quả giúp cho 100% giáo viên dạy các lớp 1, lớp 2 không bỡ ngỡ khi tiếp cận và thực hiện chương trình. Nhà trường phân công những giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi, nhiệt tình tham gia dạy lớp 1, lớp 2 nhằm tổ chức các bài dạy theo hướng phát huy phẩm chất và năng lực của người học; học sinh được phát huy khả năng tự học, tự sáng tạo, tăng cường thời lượng rèn luyện, thực hành ở trên lớp, kỹ năng hợp tác nhóm, làm việc nhóm, chủ động học và tiếp thu kiến thức cũng như trình bày kết quả học tập dưới sự hướng dẫn, nhận xét, đánh giá của giáo viên. Nhà trường cũng thường xuyên trao đổi với phụ huynh để nắm bắt được nội dung chương trình học tập để phụ huynh tin tưởng, đồng hành với nhà trường cùng dạy dỗ con em. Trong năm học vừa qua, việc thực hiện sách giáo khoa lớp 1 và công tác chỉ đạo chuẩn bị cho thay sách giáo khoa lớp 2 của nhà trường đã được Sở GD và ĐT đánh giá cao trong đợt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thầy và trò nhà trường vừa chủ động phòng chống dịch, vừa duy trì nề nếp dạy, học, tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giờ lên lớp, hoàn thành chương trình dạy học. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 nhà trường có 30 học sinh đoạt giải và có 2 học sinh đoạt giải cấp tỉnh; 200 học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện; trên 230 học sinh có thành tích vượt trội về từng mặt giáo dục. Tổng kết các phong trào thi đua, Trường Tiểu học Giao Lạc được xếp thứ 4/22 trường trong huyện; đây là nền tảng, động lực để thầy trò nhà trường tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Trong những năm qua, Trường Mầm non Tam Thanh (Vụ Bản) luôn quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên tâm huyết, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ. Nhà trường có 36 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó 100% giáo viên có trình độ chuẩn, 79% đạt trình độ trên chuẩn. Để nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, ban giám hiệu nhà trường luôn khuyến khích, hỗ trợ, giúp đỡ đội ngũ giáo viên không ngừng vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục mầm non hiện nay. Hàng năm, nhà trường luôn thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới do Bộ GD và ĐT quy định, nhất là các chuyên đề giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm; đội ngũ giáo viên luôn chủ động, sáng tạo, ổn định tổ chức và tích lũy được kinh nghiệm trong công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ giáo viên của nhà trường ngoài việc khéo léo thiết kế đồ chơi, trang trí lớp học theo chủ đề, chủ điểm, còn tích cực sưu tầm những bài hát dân ca, câu đố, bài đồng dao, ca dao đưa vào các tiết học, để giáo dục trẻ đạt kết quả tốt nhất. Các hoạt động giáo dục được tổ chức theo nhóm lớp và lấy trẻ làm trung tâm; nội dung hoạt động phù hợp với từng chủ đề và khả năng nhận thức của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ chủ động giao tiếp, thể hiện sở thích, tính cách, nhu cầu của trẻ. Việc giáo dục vệ sinh và phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ luôn luôn được thực hiện nghiêm túc với 100% số cháu được tiêm chủng, khám sức khoẻ định kỳ và được theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ tăng trưởng. 100% trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú và được cân, đo theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng. Toàn trường có 95% trở lên số trẻ cân nặng phát triển bình thường, không có trẻ suy dinh dưỡng nặng; các cháu đến trường đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý, tinh thần và thể chất và 100% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Bên cạnh công tác dạy học, nhà trường cũng tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng 13 phòng học kiên cố, với đầy đủ các thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, 11 phòng chức năng cùng các hạng mục sân chơi, bãi tập, vườn cổ tích, khu vui chơi, góc thiên nhiên, tạo môi trường học tập trong và ngoài lớp thân thiện và an toàn, đảm bảo cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Từ nhiều năm qua, phong trào thi đua “Hai tốt” do Công đoàn ngành GD và ĐT phát động đã có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành, thu hút đông đảo công chức, viên chức tham gia. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tổ chức công đoàn ngành đã cụ thể hoá các nội dung thi đua thông qua hoạt động hội giảng, thi thiết kế đồ dùng giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy…; vận động và tạo điều kiện để các nhà giáo được học tập nâng cao trình độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa về trình độ và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc đánh giá chất lượng, phân loại cán bộ, giáo viên cũng được các đơn vị quan tâm, nhằm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí một cách hợp lý, phù hợp năng lực chuyên môn và trình độ đào tạo. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ giáo viên từng bước được nâng cao; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục như: điều chỉnh nội dung môn học, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường thăm lớp, dự giờ, rút kinh nghiệm chuyên môn, quan tâm dạy văn hoá gắn với giáo dục ý thức đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Trong mỗi năm học, đội ngũ cán bộ, giáo viên đều nỗ lực sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, tích cực phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia các kỳ thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, việc dạy và học gặp không ít khó khăn nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về cơ sở vật chất, vật tư y tế, các trường học trên địa bàn tỉnh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, vừa thi đua dạy tốt, học tốt, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục. Ở một số địa phương, với phương châm “Dừng đến trường nhưng không dừng việc học” của ngành giáo dục đã tạo động lực, niềm tin thôi thúc các thầy, cô giáo và học sinh tự tin, nỗ lực vượt khó để tiếp tục thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong năm học 2021-2022./.

Hồng Minh