Hội Phụ nữ Nghĩa Hưng chung tay hỗ trợ phụ nữ nghèo

Quan tâm, chăm lo cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng tích cực đẩy mạnh các hoạt động, huy động các nguồn lực chăm lo, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Hội Phụ nữ xã Nghĩa Phú tặng quà cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hàng năm, Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn tập trung rà soát, nắm chắc số lượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, từ đó triển khai những hoạt động giúp đỡ cụ thể: giúp ngày công lao động, vay vốn không lấy lãi, giới thiệu tham gia các lớp học nghề; hỗ trợ cây, con giống, vật tư, kinh nghiệm làm ăn... Cùng với đó, các cấp Hội còn đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, 100% chi Hội Phụ nữ chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ từ 1-3 gia đình hội viên chưa đạt tiêu chí của cuộc vận động, trong đó có tiêu chí về nghèo đa chiều. Quan tâm đến đối tượng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người nghèo, hội viên nghèo, nạn nhân chất độc da cam; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; xây nhà mái ấm tình thương; quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt… Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã thăm, tặng quà cho 1.183 hội viên phụ nữ nghèo và 67 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá từ 200-500 nghìn đồng; hỗ trợ 20 triệu đồng xây mới 1 nhà “Mái ấm tình thương”; hỗ trợ 2 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng tại thị trấn Liễu Đề và xã Nam Điền 3,5 triệu đồng; tiếp tục duy trì và phát động cán bộ, hội viên ủng hộ Quỹ học bổng Hoàng Ngân, Quỹ Vì phụ nữ nghèo với mức ủng hộ mỗi hội viên từ 5.000 đồng trở lên. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hội viên, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị mất việc làm do dịch bệnh. Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã thăm, tặng quà cho hàng trăm lượt hội viên nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền 70 triệu đồng. Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cũng được các cấp Hội triển khai, qua đó góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Đến nay, các cấp Hội đã tăng cường ký kết nhận ủy thác các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng: Ngân hàng CSXH, Quỹ TYM, Quỹ Châu Á… từng bước đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh của phụ nữ nghèo và cận nghèo. Các cấp Hội Phụ nữ huyện hiện đang quản lý, điều hành trên 272 tỷ đồng, hỗ trợ cho 7.992 hộ vay vốn. Đặc biệt, hoạt động tiết kiệm được Hội xác định là khâu đột phá quan trọng, không chỉ giúp hội viên có nguồn tiền dự phòng chủ động mà còn tạo thành nguồn vốn nội lực tại chỗ, động viên phụ nữ tự lực vươn lên vượt khó, thoát nghèo. Đến nay, tổng số tiền vận động tiết kiệm từ các loại hình đạt trên 43 tỷ đồng, hỗ trợ cho hàng trăm lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi hoặc vay với lãi suất thấp. Để giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững, công tác dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên cũng luôn được các cấp Hội Phụ nữ chú trọng. Theo đó, hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ luôn hướng về cơ sở, hướng tới đa dạng đối tượng phụ nữ thuộc lao động nông thôn diện hộ nghèo, phụ nữ khuyết tật. Nhiều lớp dạy nghề miễn phí được mở đã tạo điều kiện cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với kỹ năng nghề nghiệp, từ đó lựa chọn nghề phù hợp để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Hội Phụ nữ các cấp còn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các ngành chức năng của tỉnh mở các lớp dạy nghề đan lát thủ công, trồng cây lương thực, may công nghiệp, trồng nấm, đan cói. Đến nay, Hội Phụ nữ huyện có trên 7.000 cán bộ, hội viên phụ nữ được đào tạo nghề đan cói cho thu nhập thường xuyên từ 3-5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn phối hợp với các ban, ngành triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thành lập các mô hình Tổ phụ nữ liên kết, Tổ hợp tác và HTX do phụ nữ quản lý, điều hành, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động nữ tại địa phương. Điển hình như: HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bình Minh, xã Nam Điền; Tổ liên kết phụ nữ trồng rau an toàn tại xã Nghĩa Hồng; tổ liên kết nuôi trồng thủy hải sản kết hợp trồng rau sạch tại xã Nghĩa Bình; tổ liên kết đan cói tại các xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Bình, Nghĩa Châu...

Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, từ đầu năm 2021 đến nay, Hội Phụ nữ các cấp huyện Nghĩa Hưng đã giúp 310/341 hộ nghèo; 3.189/3.765 hộ cận nghèo, trong đó có hàng trăm gia đình hội viên nghèo, cận nghèo thoát nghèo. Từ đó, giúp hội viên cải thiện đời sống, nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình, xã hội, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân