Gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Đảng bộ Công ty Cổ phần May Nam Hà hiện có 8 chi bộ trực thuộc với 95 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ Công ty đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều chương trình, phong trào thiết thực, cụ thể, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân hăng hái lao động. Nhờ đó, Công ty đã luôn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân, nhất là trong hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Sản xuất sản phẩm xuất khẩu tại Công ty Cổ phần May Nam Hà.

Đồng chí Đoàn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần May Nam Hà cho biết: “Để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công ty luôn thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, ban hành các nghị quyết, xây dựng chương trình hành động cụ thể từng năm chủ động tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty. Qua đó đã nâng cao phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và hăng hái say mê lao động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng”. Điểm nổi bật là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì việc học và làm theo Bác ở Công ty luôn được thực hiện mạnh mẽ bằng các việc làm cụ thể như cải tiến hiệu quả máy móc; cải tiến quy trình sản xuất; đào tạo nâng cao nhận thức của người lao động. Trong đó, Công ty đã đầu tư phần mềm quản lý sản xuất, sử dụng để thiết kế sắp xếp chuyền tối ưu. Kết quả, thời gian chuyển đổi mã hàng đã giảm từ 2-3 giờ trước đây xuống còn 30-60 phút dù mã đơn giản hay phức tạp, tổng thời gian chuyển đổi giảm từ 8 giờ xuống 4 giờ. Tại hệ thống chuyền treo thông minh, chuyên gia đã tổ chức đào tạo lại lao động, bố trí thiết bị theo dạng dòng chảy đã nâng tỷ lệ lên chuyền từ 40% lên 80%. Song song với đó, Công ty cũng thống nhất tiêu chuẩn cho từng mã hàng và hệ thống hóa các lỗi cuối chuyền, trong chuyền, đưa ra biện pháp phòng, chống lỗi bằng sự cải tiến liên tục để hạn chế gia công lại (rework) trong chuyền, kết quả tỷ lệ lỗi đã giảm từ 12% xuống 7,6%. Công ty cũng phối hợp với đơn vị cung cấp thiết kế phần mềm chuyên dụng nhằm xây dựng quy trình cải tiến năng suất chuyền may, đưa sản xuất thực tế đã tăng từ 70-85% so với kế hoạch ban đầu, góp phần tăng năng suất lao động lên 30%... Công ty cũng xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vận hành chặt chẽ, khoa học và cải tiến không ngừng dựa trên các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14000 và SA 8000… Nhờ đó, sản phẩm của Công ty đã đáp ứng được yêu cầu của khách hàng khó tính như thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản.

Cùng với chú trọng cập nhật, sử dụng các công cụ cải tiến nâng cao năng suất lao động, Đảng ủy Công ty đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện các nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới. Ngoài ra, Đảng uỷ cũng chú trọng lãnh đạo, định hướng các tổ chức đoàn thể quần chúng gắn việc học và làm theo Bác với chức trách, nhiệm vụ được giao, cụ thể như: BCH Công đoàn gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Tháng Công nhân”, Phong trào “xanh - sạch - đẹp”; Đoàn Thanh niên, Hội CCB tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, văn hóa, văn nghệ thể thao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong học và làm theo Bác đã giúp Công ty Cổ phần May Nam Hà vượt qua khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động ổn định, phát triển bền vững. Năm 2020, Công ty đạt tổng doanh thu 100 tỷ đồng; thu nhập bình quân của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động đạt trên đạt 9 triệu đồng/người/tháng. Trong 9 tháng đầu năm 2021 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty bằng 106% so với cùng kỳ năm 2020. Hàng năm qua phân loại, đảng bộ và các chi bộ đều đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và 100% các đảng viên đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh hàng năm đều được xếp loại vững mạnh xuất sắc. Trong thời gian tới, Đảng ủy Công ty Cổ phần May Nam Hà tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần May Nam Hà lần thứ VI và Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

Bài và ảnh: Văn Trọng