Đồn Biên phòng Ngọc Lâm làm theo lời Bác

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Ngọc Lâm. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong việc học và làm theo Bác đã tạo chuyển biến vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Để việc học và làm theo Bác được thấm nhuần và trở thành “kim chỉ nam” trong mọi hoạt động của CBCS, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiện tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đơn vị đã duy trì tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng chuyên đề hàng năm; tổ chức các buổi tọa đàm với chủ đề: “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn”; nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt “Ngày chính trị văn hóa tinh thần” về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho 100% CBCS ký cam kết thực hiện học tập và làm theo Bác. Đồng thời cụ thể hóa việc làm theo Bác bằng những chỉ tiêu, mục tiêu, việc làm cụ thể, với yêu cầu 100% các cấp ủy, chi bộ trực thuộc đều có kế hoạch, cán bộ, đảng viên đều phải xây dựng Sổ tay tu dưỡng; tổ chức đọc, thảo luận các mẩu chuyện về Bác Hồ; tuyên truyền, giáo dục “Lời Bác dạy ngày này năm xưa” theo chủ đề hàng tháng. Trong định kỳ sinh hoạt hàng tháng, các chi bộ tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách nhiệm vụ lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt và từng cán bộ, đảng viên.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, đột xuất của đơn vị. Với phương châm học đi đôi với làm theo Bác, đơn vị đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao ý thức, trách nhiệm nêu gương, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ đội, trạm, mỗi tổ đội, Chi đoàn đảm nhiệm từ 1-2 mô hình, phần việc cụ thể phù hợp với nhiệm vụ công tác và tình hình đơn vị; lấy yêu cầu nhiệm vụ chính trị làm mục tiêu, tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, xây dựng đoàn kết thống nhất, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; tập trung xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, biểu dương, động viên, khích lệ từ những việc nhỏ nhất để tạo được động lực thúc đẩy mọi phong trào. Hàng năm, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ngọc Lâm chú trọng kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy đảng và đảng viên; qua việc kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch của cấp trên, các biện pháp công tác biên phòng, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị.

Học và làm theo Bác, phát huy tinh thần, trách nhiệm của lực lượng biên phòng trong những năm qua, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã luôn nắm chắc tình hình địa bàn và tham mưu xử lý, giải quyết tốt các hoạt động liên quan đến tôn giáo, tình hình an ninh nông thôn…, làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồn đã phối hợp với các lực lượng, địa phương điều tra, xử lý 142 vụ liên quan đến an ninh trật tự; đấu tranh thành công 9 vụ về ma túy, thu 23,723 gam hê-rô-in và ma túy đá, bắt; xử lý 59 vụ/59 đối tượng về các hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ, đánh bạc, trộm cắp tài sản công dân. Tích cực tham mưu triển khai có hiệu quả Chỉ thị 01-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, vận động 148 tập thể, 655 hộ gia đình/1.370 nhân khẩu, 172 cá nhân đăng ký tham gia phong trào; đẩy mạnh công tác tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, các lực lượng tham mưu cho địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phong trào quần chúng các xã, thị trấn địa bàn vững mạnh, xây dựng và duy trì có hiệu quả các tổ an ninh tự quản, tổ tàu thuyền an toàn... Đồn đã xây dựng 2 mô hình “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”; xây dựng 10 mô hình “BĐBP giúp dân phát triển kinh tế”; 2 mô hình “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” tại xã Phúc Thắng và xã Nghĩa Hải. Đẩy mạnh phong trào “BĐBP Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới”, đơn vị đã tham gia đóng góp ngày công làm đường giao thông thôn, xóm, đường bê tông nội đồng, nhận giúp đỡ 7 hộ gia đình khó khăn; đã thông báo, kêu gọi 2.233 lượt tàu thuyền/4.932 lượt ngư dân, 54 chủ lều đầm, bãi vào nơi trú, tránh bão an toàn; tham gia cứu nạn 3 phương tiện với 3 thuyền viên bị nguy hiểm do bão to, sóng lớn... Đặc biệt, thời gian qua, đơn vị đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh, vừa phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên duy trì trực nghiêm túc 24/24 giờ tại các chốt, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch COVID-19 lây lan qua đường biên giới biển và trong cộng đồng.

Những chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa sâu rộng và động lực thúc đẩy CBCS Đồn Biên phòng Ngọc Lâm nỗ lực khắc phục khó khăn, góp phần cùng toàn lực lượng Biên phòng tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thu Thủy