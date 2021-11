Dấu ấn của tuổi trẻ qua Chiến dịch tình nguyện hè 2021

Làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 đến khi các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đang triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 đã để lại những “dấu ấn” đặc biệt.

Đoàn viên, thanh niên huyện Xuân Trường tham gia chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

So với năm trước, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay càng đặc biệt hơn ở chỗ, do dịch COVID-19 không thể tổ chức hoạt động ra quân rầm rộ, tập trung đông người, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ phù hợp. Trong đó chương trình “Tiếp sức mùa thi” và tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được đánh giá là hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Trong kỳ thi tuyển sinh THPT và tốt nghiệp THPT, các cơ sở đoàn đã thành lập 50 đội hình tiếp sức tại 35 địa điểm thi với 765 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động: nắm bắt thông tin liên lạc về tình hình thí sinh thông qua danh sách số điện thoại; hỗ trợ nhanh trong trường hợp thí sinh bị hỏng xe hoặc gặp sự cố trên đường đi thi, để kịp thời đưa thí sinh đến điểm thi đúng giờ; phối hợp với các lực lượng, cơ quan chuyên môn hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự; cung cấp nước uống, khẩu trang y tế, dụng cụ học tập miễn phí; hỗ trợ đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn… Qua chương trình, có 17 nghìn thí sinh được hỗ trợ kịp thời, góp phần vào đảm bảo an toàn cho các kỳ thi. Trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19, với tinh thần “Tiên phong, tương trợ, thích ứng”, Đoàn Thanh niên các xã, phường, thị trấn đã thành lập 334 đội hình với 2.557 tình nguyện viên sẵn sàng xung kích tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát y tế; phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo an toàn phòng dịch tại các điểm tiêm vắc-xin; hỗ trợ đóng gói, phân phối quà tặng cho các hộ dân trong vùng cách ly y tế… tuyên truyền, vận động người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên toàn tỉnh đã vận động được hơn 400 nghìn khẩu trang, 1 tỷ đồng để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho khu cách ly, các điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19 và nhân dân tại vùng có dịch.

Trong chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, các cấp bộ Đoàn đã thành lập 17 đội hình hoạt động với 425 đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong mùa hè 2021, các đoàn viên, thanh niên đã tích cực trồng hoa ven các tuyến đường; trồng và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền cho thanh niên, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước, hỗ trợ nông dân làm đồng, bảo vệ mùa màng; tổ chức các hoạt động tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường các nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hóa, chương trình thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tổ chức các hoạt động hè, dạy bơi cho thiếu nhi… Bên cạnh đó, các chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, “Hoa phượng đỏ”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Các cơ sở Đoàn đã sửa chữa 30km, làm mới 8km đường giao thông nông thôn; thực hiện công trình thanh niên tại 10 tuyến phố khu vực đô thị văn minh với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; tổ chức 393 hoạt động tuyên truyền cho thanh niên, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; 41 hoạt động chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước; hỗ trợ 74 hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai qua các đợt mưa, áp thấp nhiệt đới diễn ra trên địa bàn tỉnh; thành lập 2 đội hình tham gia hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần tại các địa bàn khó khăn, khu công nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 5 buổi khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.178 gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây mới và sửa chữa 8 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp 30 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, các tổ chức Đoàn còn tổ chức tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 3.500 thanh niên; hỗ trợ 3 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tổ chức 8 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật thu hút 2.019 đoàn viên, thanh niên tham gia… Đồng chí Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: “Qua chiến dịch tình nguyện hè 2021 đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia. Các chỉ tiêu đề ra trong chiến dịch phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Qua đó, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, công hiến và trưởng thành, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương”.

Những việc làm thiết thực, hiệu quả của tuổi trẻ ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã trở thành hình ảnh đẹp và thân thuộc đối với cấp ủy, chính quyền và người dân, qua đó tạo điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh