Công tác vận động quần chúng vùng giáo trên tuyến biên phòng

Khu vực biên giới biển của tỉnh có 19 xã, thị trấn thuộc các huyện: Giao Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 45,3% dân số. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng (VĐQC); đặc biệt đã tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác VĐQC vùng giáo, góp phần xây dựng tuyến biên phòng của tỉnh ngày càng phát triển về kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ba Lạt tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đều có nghị quyết chuyên đề về công tác VĐQC, trong đó tăng cường công tác VĐQC ở địa bàn có đông đồng bào Công giáo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Các đơn vị BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân, các chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, về chủ quyền an ninh biên giới, ANCT-TTATXH với nhiều hình thức đa dạng như: Thông qua các phương tiện thông tin từ cơ sở, hệ thống truyền thanh xã, huyện và công tác tuyên truyền miệng, các buổi họp, sinh hoạt câu lạc bộ của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và các buổi sinh hoạt văn hoá, văn nghệ để tuyên truyền phổ biến. Trong những năm qua, các đơn vị BĐBP đã phối hợp tuyên truyền 819 buổi với 55.930 người tham gia. Ngoài ra, cán bộ VĐQC các Đồn Biên phòng đã tranh thủ sự ủng hộ của các linh mục, cha xứ trong vùng thông qua các buổi rao giảng lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống tốt đời đẹp đạo, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tránh xa các tệ nạn xã hội; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào của địa phương; tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Các đơn vị biên phòng cũng đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp tuyên truyền vận động giáo dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”, các phong trào: “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng khu dân cư an toàn, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Tự quản, tự phòng và tự bảo vệ”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới”...

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, các đơn vị biên phòng đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thường xuyên chăm lo củng cố cơ sở chính trị và phong trào quần chúng vùng giáo ngày càng vững mạnh; phối hợp với MTTQ thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với các phong trào bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tuyến biển. Theo đó, các đơn vị BĐBP tỉnh đã phối hợp vận động xây dựng các mô hình “Xứ, họ đạo tiên tiến”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”, “Khu dân cư 5 không”, “Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận”, “Xứ họ đạo bình yên”, “Xứ họ đạo không có tội phạm, tệ nạn xã hội”... Qua các mô hình đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia; đến nay đã phối hợp xây dựng được 50 xứ, họ đạt tiêu chuẩn xứ, họ đạo tiên tiến, 14.327 lượt gia đình giáo dân đạt tiêu chuẩn gia đình Công giáo gương mẫu; 8 xứ, 30 họ không có tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội. Đặc biệt, BĐBP tỉnh đã xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về ANTT” tại giáo xứ Hòa Định, xã Hải Lý (Hải Hậu); tập trung vào thực hiện các nội dung xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến gắn với yêu cầu công tác biên phòng và nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Sau một năm xây dựng, khu dân cư giáo xứ Hòa Định đã được Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh công nhận là giáo xứ tiên tiến, khu dân cư an toàn về ANTT. Từ kết quả đã đạt được của mô hình, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về ANTT” trên toàn tuyến biên phòng... Đến nay, các Đồn biên phòng đã cùng địa phương nhân rộng và xây dựng thêm 12 mô hình “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về ANTT” ở địa bàn 19 xã, thị trấn biên phòng. Hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị biên phòng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân vùng giáo thực hiện tốt việc dồn điền, đổi thửa, quy hoạch, giải phóng mặt bằng xây dựng đường giao thông và các công trình thủy lợi, giữ gìn vệ sinh môi trường. Trong đó đã huy động hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ sửa chữa, làm được trên 57,9km đường bê tông; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc 80 lượt/25.120 người; xây dựng 21 nhà đại đoàn kết; vận động bà con giáo dân và các chức sắc tôn giáo đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo... Với những hoạt động thiết thực, cách làm phù hợp, sáng tạo, các đơn vị BĐBP tỉnh đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng vùng giáo, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh.

Thời gian tới, các đơn vị BĐBP tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận, bồi dưỡng và phát huy vai trò nòng cốt của các chức sắc, chức việc; tham gia phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các lực lượng kịp thời xử lý những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự và duy trì, nhân rộng các mô hình phong trào đã phát huy hiệu quả trong công tác bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh. Tích cực tham gia giúp đỡ đồng bào Công giáo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội; tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở vùng giáo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực./.

Bài và ảnh: Thu Thủy