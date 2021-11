Chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 được tổ chức thực hiện trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật và phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Lãnh đạo huyện Hải Hậu kiểm tra công tác sơ tuyển thanh niên nhập ngũ tại xã Hải Đông.

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt yêu cầu đặt ra trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh cho biết: “Hội đồng NVQS tỉnh đã yêu cầu Hội đồng NVQS các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch xét duyệt, khám sức khỏe trong điều kiện địa phương có dịch, phải thực hiện giãn cách và cách ly xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Chính phủ và các chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong đó, chú trọng phương án tổ chức test nhanh cho số thanh niên có lệnh gọi khám tuyển; tham mưu đề xuất xây dựng khu cách ly tập trung cho số thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ trước khi giao quân trong điều kiện địa phương có tình hình dịch COVID-19 phức tạp”. Thực hiện sự chỉ đạo, Hội đồng NVQS tỉnh, Hội đồng NVQS các huyện, thành phố đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Trong đó, các thành viên Hội đồng NVQS các cấp căn cứ vào lịch khám sức khỏe trực tiếp bám nắm địa bàn giúp đỡ các địa phương tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, kịp thời cùng các địa phương có biện pháp xử lý đối tượng công dân trốn khám sức khỏe. Ban CHQS các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình khám; Phòng y tế phối hợp Trung tâm y tế chuẩn bị các thiết bị y tế đảm bảo tổ chức khám tuyển theo quy định gắn với đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hội đồng NVQS các xã, phường tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe đã được tiêm ngừa vắc-xin COVID-19, trước khi đưa công dân lên khám tuyển phải tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19; đồng thời chủ động phương án gọi bổ sung kịp thời số công dân lên khám để đảm bảo số lượng và chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2022. Từ cuối tháng 9-2021, Hội đồng NVQS cấp xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tiến hành công tác chốt thực lực, xét duyệt chính trị, chính sách cho thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ (từ 18-27 tuổi), qua đó phân loại từng trường hợp theo Luật NVQS năm 2015. Sau khi rà soát, Hội đồng NVQS các địa phương kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe, tổ chức sơ tuyển chặt chẽ, kết luận chính xác. Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, nhiều năm trở lại đây huyện Hải Hậu luôn làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện Luật NVQS và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn đạt được kết quả quan trọng. Đợt tuyển quân năm 2022, trên cơ sở danh sách công dân nhập ngũ do xóm, khu phố đề xuất, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã tổ chức họp xét duyệt, lựa chọn các trường hợp đủ tiêu chuẩn để đề nghị Hội đồng NVQS huyện phát lệnh sơ, khám tuyển. Các quy trình thực hiện luôn đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật. Thượng tá Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hải Hậu cho biết: “Triển khai công tác sơ tuyển NVQS năm 2022 trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển quân, trong đó tập trung thực hiện tốt phương châm “3 cử, 4 công khai” nhằm tạo sự công bằng trong thực hiện Luật NVQS. Các địa phương đều chú trọng tuyển chọn những thanh niên có sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, có trình độ để vào quân đội. Đến nay, 34/34 xã, thị trấn trên địa bàn đã hoàn tất công tác xét duyệt chính trị, chính sách và tiến hành gọi thanh niên đủ điều kiện gọi sơ khám sức khỏe”. Có mặt tại điểm sơ tuyển xã Hải Anh, khi các thanh niên của địa phương đang kiểm tra sức khỏe chuẩn bị cho đợt khám tuyển nhập ngũ năm 2022, đồng chí Hoàng Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hải Anh cho biết: “Triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm nay, Ban CHQS xã đã tham mưu với Hội đồng NVQS xã phân công các thành viên tập trung tuyên truyền đến từng gia đình, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Căn cứ vào nguồn rà soát phúc tra, Ban CHQS các xã phối hợp với Trạm Y tế tổ chức sơ tuyển nam công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ năm 2022. Công tác tuyển quân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều thanh niên sinh năm 2003 của xã dù đủ điểm trúng tuyển đại học nhưng một số trường đại học chưa có giấy gọi nhập học; một số thanh niên đã nhập học nhưng chưa làm thủ tục nhập trường do trường học thực hiện giãn cách xã hội; số khác đã hoàn thành chương trình học đại học, cao đẳng nhưng chưa thi tốt nghiệp. Trước thực trạng trên, Hội đồng NVQS xã đã gia hạn giấy triệu tập đến ngày 12-11 về để tiếp tục sơ tuyển bổ sung. Các trường hợp thanh niên chưa lên sơ tuyển, các lực lượng chức năng Công an, đoàn thể, Hội đồng NVQS xã xuống tận gia đình đốc thúc... Qua công tác rà soát, xã đã có 2 thanh niên xung phong lên đường nhập ngũ. Trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trực Ninh đều xác định công tác xét duyệt chính trị, chính sách là một khâu căn bản quan trọng, vì vậy quá trình thực hiện đều triển khai chặt chẽ, chu đáo nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân. Ở huyện Vụ Bản, nhiều thanh niên, gia đình thanh niên thắc mắc và muốn được giải đáp về vấn đề tạm hoãn NVQS khi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ban CHQS các địa phương đã đối chiếu với quy định tạm hoãn NVQS, theo quy định tại Điều 41 Luật NVQS 2015 và Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP trả lời kịp thời cho gia đình, thanh niên.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và hoàn thành các chỉ tiêu được giao./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn