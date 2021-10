Xuân Trường nỗ lực thực hiện các mục tiêu dân số

Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Xuân Trường đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn thực hiện các chỉ tiêu công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho phụ nữ tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường.

Là vùng quê có đông đồng bào theo đạo Thiên Chúa với những luật tục, điều răn khắt khe liên quan đến việc sinh đẻ, nhất là việc tránh thai chủ động; thêm nữa không ít người còn mang tư tưởng “trọng nam”, cần có con trai để “nối dõi tông đường”, huyện Xuân Trường đã tập trung triển khai các giải pháp phù hợp, bám sát các mục tiêu, giải pháp của Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam và Kế hoạch hành động của tỉnh. Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị lồng ghép xây dựng chỉ tiêu về dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm, UBND huyện đều xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động công tác dân số - KHHGĐ; Kế hoạch triển khai các đề án: “Giảm thiểu mất cân bằng giới tính ở trẻ mới sinh”; “Sàng lọc trước sinh và sơ sinh”; “Tiền hôn nhân”; “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”... Trung tâm Y tế huyện tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ các xã, thị trấn. Các cơ quan, đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động; các xã, thị trấn bổ sung tiêu chí thực hiện chỉ tiêu công tác dân số - KHHGĐ vào quy ước nếp sống văn hóa xóm. Đài Phát thanh huyện duy trì chuyên mục “Dân số và phát triển” hàng tuần; đài truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên tiếp phát tin, bài biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác sinh đẻ kế hoạch; gương gia đình sinh con một bề là gái sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trung tâm Y tế huyện đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng và phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến Pháp lệnh Dân số (sửa đổi), đặc biệt là Điều 10; sự gắn kết giữa dân số với phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách dân số. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực truyền thông công tác dân số - KHHGĐ cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số của huyện về một số nội dung như: Quy mô dân số, thách thức về mức sinh; mối liên hệ giữa dân số và phát triển kinh tế; giáo dục; y tế; lao động việc làm; già hóa dân số và những khó khăn thách thức đối với người cao tuổi; tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh dẫn đến hệ lụy mất cân bằng giới tính… Đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số xã, thị trấn và cộng tác viên dân số các thôn, xóm tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cán bộ chuyên trách dân số xã tranh thủ thời gian buổi trưa, buổi tối hoặc thứ bảy, chủ nhật hàng tuần đến trực tiếp các gia đình để tuyên truyền; đồng thời lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của các đoàn thể về chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới… Việc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, thống kê chính xác số phụ nữ, trẻ em, gia đình luôn được thực hiện để kịp thời phân loại từng nhóm đối tượng và có cách tuyên truyền phù hợp. Hàng năm, Trung tâm Y tế huyện tổ chức các đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ tại các xã, thị trấn; tăng cường quản lý đối tượng thực hiện dịch vụ KHHGĐ tại cộng đồng để ngăn chặn, hạn chế việc lựa chọn giới tính thai nhi và cung cấp tài liệu, tư vấn cho các đối tượng mới thực hiện biện pháp tránh thai. Bên cạnh đó, các tổ chức, đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện tốt chính sách dân số. Với những biện pháp hiệu quả, thiết thực, Xuân Trường đã từng bước nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi về dân số - KHHGĐ của cán bộ, nhân dân. Tính đến hết tháng 9-2021, toàn huyện có thêm gần 1.900 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai, trong đó, 680 phụ nữ đặt dụng cụ tử cung, 1.015 người uống thuốc tránh thai, 185 người tiêm thuốc tránh thai; có 1.530 người sử dụng bao cao su... Toàn huyện đã tổ chức khám phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 2.385 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó phát hiện và điều trị cho trên 1.000 người mắc bệnh phụ khoa. Giám sát, quản lý thai nghén, hỗ trợ đẻ an toàn tại trạm y tế, không có tai biến chuyên môn. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn KHHGĐ theo phân tuyến kỹ thuật đúng quy định. Với những biện pháp thiết thực, hiệu quả, những năm qua, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ giảm sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở huyện có những chuyển biến tích cực. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh được kiểm soát… 9 tháng đầu năm 2021, tổng số sinh toàn huyện là 1.462 trẻ, giảm 75 trẻ so với cùng kỳ năm 2020. Số sinh con thứ 3 trở lên là 381 trẻ, giảm 14 trẻ so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ số giới tính khi sinh là 112 bé trai/100 bé gái, giảm 1 điểm % so với cùng kỳ năm 2020.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân số - KHHGĐ trong thời kỳ mới với mục tiêu giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số, hạn chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh; đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về quy mô, cơ cấu dân số thời gian tới huyện Xuân Trường tập trung các giải pháp: Tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, người cao tuổi; tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tránh thai tại các xã, thị trấn bảo đảm an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng có nhu cầu; chú trọng các xã có đông đồng bào theo đạo Thiên Chúa và có tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai thấp trong chiến dịch. Tiếp tục triển khai hiệu quả các Đề án nâng cao chất lượng dân số. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục chính sách pháp luật của Nhà nước về dân số - sức khỏe sinh sản, dân số và phát triển, giới và giới tính với nội dung, hình thức và cách tiếp cận phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là nhóm vị thành niên và thanh niên, nâng cao nhận thức, ý thức của mỗi gia đình trong xây dựng gia đình ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc./.

Bài và ảnh: Minh Tân