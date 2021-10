Trung tâm GDNN-GDTX Mỹ Lộc nỗ lực vượt khó vươn lên dạy tốt - học tốt

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học, nhưng những năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Mỹ Lộc đã nỗ lực vượt khó vươn lên dạy tốt - học tốt. Năm 2021, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, dù có số học viên dự thi đông nhất trong khối các trung tâm GDNN-GDTX với 302 học viên, học tại nhiều địa điểm, học kết hợp cả văn hóa và trung cấp nghề song đã xuất sắc đỗ tốt nghiệp THPT 100%.

Một giờ học tại Trung tâm GDNN-GDTX Mỹ Lộc.

Đạt được kết quả trên, Ban giám đốc Trung tâm đã tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý về mọi mặt, đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để học viên và nhân dân hiểu đúng về ngành học GDTX. Trung tâm đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, pháp luật; phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức xã hội trong việc giáo dục toàn diện học viên; nâng cao chất lượng dạy các môn học tại Trung tâm, lựa chọn nội dung phù hợp với khả năng nhận thức của học viên, từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, giáo viên và học viên. Từ năm học 2020-2021, Trung tâm lắp đặt thêm phòng máy tính, hệ thống mạng wifi, camera phục vụ công tác dạy học trực tuyến, học tin học và đảm bảo an ninh trường học.

Xác định đội ngũ cán bộ, giáo viên là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, Trung tâm luôn quan tâm bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Ban giám đốc trung tâm bố trí cho cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ GD và ĐT, Sở GD và ĐT tổ chức; thường xuyên lồng ghép các nội dung bồi dưỡng giáo viên vào các phiên họp hội đồng hàng tháng, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Triển khai cho giáo viên nghiên cứu, tìm hiểu về chương trình sách giáo khoa mới, tham gia đầy đủ các đợt tập huấn của Sở GD và ĐT; liên kết với Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng tin học ứng dụng cơ bản, bồi dưỡng thăng hạng giáo viên THPT và có chính sách hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, giáo viên được cử đi học. Đội ngũ giáo viên của Trung tâm luôn nêu cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chương trình GDTX cấp THPT, Trung tâm luôn chú trọng quan tâm công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật cho học viên. Ban giám đốc Trung tâm luôn xác định rõ trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học viên thì chính các thầy, cô giáo phải luôn gương mẫu từ những hành vi, cử chỉ, tác phong, thái độ, lời ăn tiếng nói hàng ngày trong mối quan hệ với đồng nghiệp, với học viên cũng như trong gia đình. Do vậy, Trung tâm quán triệt cán bộ, giáo viên luôn nêu cao tinh thần “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Ngoài việc nêu gương, cán bộ, giáo viên của Trung tâm cũng thường xuyên tự trau dồi kiến thức, kỹ năng, phương pháp mẫu mực từ kiến thức chuyên môn đến lối sống hàng ngày, hiểu rõ tâm lý học viên để có phương pháp giáo dục đúng đắn, phù hợp với từng đối tượng. Ngoài vai trò là thầy cô trên lớp, giáo viên còn như những người bạn để các em có thể chia sẻ những buồn vui, vướng mắc trong học tập và cuộc sống, trong quan hệ bạn bè và trong các mối quan hệ xã hội khác. Công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống còn được lồng ghép trong các môn học hàng ngày và các hoạt động giáo dục giá trị sống - kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ lên lớp. Các hoạt động giáo dục giá trị sống - kỹ năng sống được lồng ghép trong các hoạt động tập thể như sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai đầu tuần, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm (20-10, 20-11, 22-12, 8-3, 26-3...) với mục đích trang bị cho học viên những giá trị sống, kỹ năng sống cần thiết để ứng phó kịp thời với sự biến đổi của xã hội và đã thu được kết quả tích cực như: Trung tâm phối hợp với các ban, ngành trên địa bàn như: Công an, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, ngành Y tế... tổ chức cho học viên và nhân dân tìm hiểu các chuyên đề về phòng, chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, tìm hiểu và chấp hành pháp luật, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông...; đặc biệt, phối hợp với UBND các xã, thị trấn bảo vệ an ninh, an toàn cho học viên.

Trung tâm tiếp tục thực hiện công tác liên kết dạy chương trình GDTX cấp THPT với các trường: Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định, Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, Cao đẳng công nghiệp Dệt may Nam Định; liên kết dạy nghề may công nghiệp, điện công nghiệp cho học viên khối 10, 11 tại trung tâm với Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định. Ban giám đốc tăng cường công tác quản lý, duy trì thường xuyên đội ngũ giáo viên trực đạo đức trong các buổi học nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học các lớp liên kết.

Từ kết quả tìm hiểu điều kiện kinh tế - xã hội và xu thế phát triển tại địa phương, Ban giám đốc Trung tâm đã triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp cho học viên ngay từ khi vào Trung tâm thông qua nhiều hình thức như sinh hoạt ngoại khóa, lồng ghép qua từng môn học, giới thiệu cho học viên tìm hiểu một số ngành nghề và xu thế phát triển trong tương lai... nhằm mục đích bồi dưỡng, hướng dẫn học viên lựa chọn được ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân và xu thế phát triển của xã hội. Năm học 2020-2021 Trung tâm liên kết với Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ đào tạo nghề cho học viên khối 10, 11. Các học viên của Trung tâm sau khi ra trường đều có bằng trung cấp nghề và có thể học liên thông lên hệ Cao đẳng hoặc có thể đi làm.

Với những nỗ lực trên, nền nếp kỷ cương nhà trường tiếp tục được cải thiện tốt, ý thức học tập của học viên có nhiều tiến bộ, chất lượng dạy và học từng bước được nâng cao. Thống kê chất lượng giáo dục cấp THPT năm học 2020-2021 của Trung tâm, với 1.184 học viên, có 82,7% học viên (979/1.184 học viên) xếp loại hạnh kiểm tốt, 14,4% học viên hạnh kiểm khá; 25,5% học viên xếp loại học lực khá, 67,9% học viên học lực trung bình; Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, dù có số học viên dự thi đông nhất trong khối các Trung tâm GDNN-GDTX, học tại nhiều địa điểm, học kết hợp cả văn hóa và trung cấp nghề song 100% học viên dự thi đã đỗ tốt nghiệp THPT.

Tuy cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song với lòng nhiệt huyết, sự nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn của thầy và trò, Trung tâm GDNN-GDTX Mỹ Lộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian tới Trung tâm tiếp tục phát huy thành tích trong việc đổi mới phương pháp đào tạo, mở rộng liên kết, hợp tác với các trường đào tạo nghề và các đơn vị liên quan nhằm nâng cao chất lượng đào tạo./.

Bài và ảnh: Minh Thuận